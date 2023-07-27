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Африканский союз могут подключить к G20 на саммите в Индии, заявил Путин - РИА Новости, 27.07.2023
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11:19 27.07.2023 (обновлено: 15:42 27.07.2023)
https://ria.ru/20230727/putin-1886551898.html
Африканский союз могут подключить к G20 на саммите в Индии, заявил Путин
Африканский союз могут подключить к G20 на саммите в Индии, заявил Путин - РИА Новости, 27.07.2023
Африканский союз могут подключить к G20 на саммите в Индии, заявил Путин
Россия рассчитывает, что решение о подключении Африканского союза (АС) к объединению G20 будет принято уже на следующем саммите в Индии, заявил Владимир Путин. РИА Новости, 27.07.2023
2023-07-27T11:19
2023-07-27T15:42
в мире
индия
россия
большая двадцатка
африканский союз
владимир путин
форум "россия — африка"
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МОСКВА, 27 июл — РИА Новости. Россия рассчитывает, что решение о подключении Африканского союза (АС) к объединению G20 будет принято уже на следующем саммите в Индии, заявил Владимир Путин.&quot;Мы поддерживаем подключение союза к работе ведущих международных объединений, и напомню, что Россия одной из первых положительно откликнулась на выдвижение &lt;...&gt; инициативы о предоставлении Афросоюзу полномочного полноправного членства в G20&quot;, — сказал российский президент на встрече с председателем Африканского союза — президентом Союза Коморских Островов Азали Ассумани и председателем Комиссии АС Муссой Факи Махаматом.Путин рассчитывает, что решение будет принято уже в сентябре в ходе саммита "Двадцатки" в Нью-Дели.По словам президента, Россия рассматривает Африканский союз "как ведущую региональную организацию", которая формирует современную структуру безопасности на континенте и создает условия для обеспечения достойного места Африки в системе глобальных экономических связей.Африканский союз — межправительственная организация, она объединяет 55 государств континента. Второй саммит и экономический форум Россия — Африка проходит 27-28 июля в Санкт-Петербурге. РИА Новости выступает информационным партнером мероприятия.
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в мире, индия, россия, большая двадцатка, африканский союз, владимир путин, форум "россия — африка"
В мире, Индия, Россия, Большая двадцатка, Африканский союз, Владимир Путин, Форум "Россия — Африка"
Африканский союз могут подключить к G20 на саммите в Индии, заявил Путин

Путин выразил надежду на подключение африканского союза к G20 на саммите в Индии

© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкБаннеры у Исаакиевского собора, приуроченные к II саммиту, экономическому и гуманитарному форуму Россия — Африка в Санкт-Петербурге
Баннеры у Исаакиевского собора, приуроченные к II саммиту, экономическому и гуманитарному форуму Россия — Африка в Санкт-Петербурге - РИА Новости, 1920, 27.07.2023
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Баннеры у Исаакиевского собора, приуроченные к II саммиту, экономическому и гуманитарному форуму Россия — Африка в Санкт-Петербурге
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МОСКВА, 27 июл — РИА Новости. Россия рассчитывает, что решение о подключении Африканского союза (АС) к объединению G20 будет принято уже на следующем саммите в Индии, заявил Владимир Путин.
«

"Мы поддерживаем подключение союза к работе ведущих международных объединений, и напомню, что Россия одной из первых положительно откликнулась на выдвижение <...> инициативы о предоставлении Афросоюзу полномочного полноправного членства в G20", — сказал российский президент на встрече с председателем Африканского союза — президентом Союза Коморских Островов Азали Ассумани и председателем Комиссии АС Муссой Факи Махаматом.

Путин рассчитывает, что решение будет принято уже в сентябре в ходе саммита "Двадцатки" в Нью-Дели.
По словам президента, Россия рассматривает Африканский союз "как ведущую региональную организацию", которая формирует современную структуру безопасности на континенте и создает условия для обеспечения достойного места Африки в системе глобальных экономических связей.
Африканский союз — межправительственная организация, она объединяет 55 государств континента.
Второй саммит и экономический форум Россия — Африка проходит 27-28 июля в Санкт-Петербурге. РИА Новости выступает информационным партнером мероприятия.
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В миреИндияРоссияБольшая двадцаткаАфриканский союзВладимир ПутинФорум "Россия — Африка"
 
 
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