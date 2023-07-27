https://ria.ru/20230727/putin-1886551898.html

Африканский союз могут подключить к G20 на саммите в Индии, заявил Путин

Африканский союз могут подключить к G20 на саммите в Индии, заявил Путин - РИА Новости, 27.07.2023

Африканский союз могут подключить к G20 на саммите в Индии, заявил Путин

Россия рассчитывает, что решение о подключении Африканского союза (АС) к объединению G20 будет принято уже на следующем саммите в Индии, заявил Владимир Путин. РИА Новости, 27.07.2023

2023-07-27T11:19

2023-07-27T11:19

2023-07-27T15:42

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индия

россия

большая двадцатка

африканский союз

владимир путин

форум "россия — африка"

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МОСКВА, 27 июл — РИА Новости. Россия рассчитывает, что решение о подключении Африканского союза (АС) к объединению G20 будет принято уже на следующем саммите в Индии, заявил Владимир Путин."Мы поддерживаем подключение союза к работе ведущих международных объединений, и напомню, что Россия одной из первых положительно откликнулась на выдвижение <...> инициативы о предоставлении Афросоюзу полномочного полноправного членства в G20", — сказал российский президент на встрече с председателем Африканского союза — президентом Союза Коморских Островов Азали Ассумани и председателем Комиссии АС Муссой Факи Махаматом.Путин рассчитывает, что решение будет принято уже в сентябре в ходе саммита "Двадцатки" в Нью-Дели.По словам президента, Россия рассматривает Африканский союз "как ведущую региональную организацию", которая формирует современную структуру безопасности на континенте и создает условия для обеспечения достойного места Африки в системе глобальных экономических связей.Африканский союз — межправительственная организация, она объединяет 55 государств континента. Второй саммит и экономический форум Россия — Африка проходит 27-28 июля в Санкт-Петербурге. РИА Новости выступает информационным партнером мероприятия.

https://radiosputnik.ria.ru/20230727/rossiya-afrika-1886528150.html

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Екатерина Зайцева

в мире, индия, россия, большая двадцатка, африканский союз, владимир путин, форум "россия — африка"