Африканский союз могут подключить к G20 на саммите в Индии, заявил Путин
Путин выразил надежду на подключение африканского союза к G20 на саммите в Индии
© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкБаннеры у Исаакиевского собора, приуроченные к II саммиту, экономическому и гуманитарному форуму Россия — Африка в Санкт-Петербурге
Баннеры у Исаакиевского собора, приуроченные к II саммиту, экономическому и гуманитарному форуму Россия — Африка в Санкт-Петербурге
МОСКВА, 27 июл — РИА Новости. Россия рассчитывает, что решение о подключении Африканского союза (АС) к объединению G20 будет принято уже на следующем саммите в Индии, заявил Владимир Путин.
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"Мы поддерживаем подключение союза к работе ведущих международных объединений, и напомню, что Россия одной из первых положительно откликнулась на выдвижение <...> инициативы о предоставлении Афросоюзу полномочного полноправного членства в G20", — сказал российский президент на встрече с председателем Африканского союза — президентом Союза Коморских Островов Азали Ассумани и председателем Комиссии АС Муссой Факи Махаматом.
Путин рассчитывает, что решение будет принято уже в сентябре в ходе саммита "Двадцатки" в Нью-Дели.
По словам президента, Россия рассматривает Африканский союз "как ведущую региональную организацию", которая формирует современную структуру безопасности на континенте и создает условия для обеспечения достойного места Африки в системе глобальных экономических связей.
Африканский союз — межправительственная организация, она объединяет 55 государств континента.
Второй саммит и экономический форум Россия — Африка проходит 27-28 июля в Санкт-Петербурге. РИА Новости выступает информационным партнером мероприятия.