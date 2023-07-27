https://ria.ru/20230727/prodovolstvie-1886624309.html

Эксперт назвал Россию уникальным партнером Африки в сфере продовольствия

Эксперт назвал Россию уникальным партнером Африки в сфере продовольствия - РИА Новости, 27.07.2023

Эксперт назвал Россию уникальным партнером Африки в сфере продовольствия

Собственный опыт, производственный и человеческий потенциал и стремление к независимости – три фактора, которые делают Россию уникальным и по сути единственным... РИА Новости, 27.07.2023

2023-07-27T14:46

2023-07-27T14:46

2023-07-27T14:46

экономика

россия

африка

кения

mckinsey

форум "россия — африка"

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 27 июл - РИА Новости. Собственный опыт, производственный и человеческий потенциал и стремление к независимости – три фактора, которые делают Россию уникальным и по сути единственным гарантом продовольственной безопасности Африки, такое мнение высказал в ходе форума "Россия - Африка" директор консалтинговой компании "Яков и Партнеры" (бывшая российская "дочка" McKinsey) Олег Шендерюк. "Есть факторы, которые делают Россию уникальным партнером, на самом деле единственным гарантом продовольственной безопасности Африки. Прежде всего – это собственный опыт: 15 лет назад Россия не обладала продовольственной безопасностью, но за эти 15 лет мы ее построили, и по большинству сельхозкультур, по большинству показателей мы являемся самообеспеченной страной. Более того, обеспечиваем большую часть мира", - сказал Шендерюк. "Второй фактор. Россия – единственная страна, которая присутствует по всей цепочке создания стоимости – у нас зерно, удобрения, техника, технологии, люди (речь о квалификации – ред.). Третий фактор, который делает Россию уникальным партнером – то, что мы по большому счету нетерпеливы. Мы не хотим догонять западные страны, которые себя считали бенчмарком", - заметил он. Подтверждение тому - две индустрии в РФ, построенные за 15 лет практически с нуля – банковский сектор и IT. "И это во многом роднит нас с африканским странами, которые постоянно сегодня говорят о суверенитете не только продовольственном, но и государственном", - считает Шендерюк, приведя в качестве примера несколько историй успеха. "Это мобайл-бэнкинг индустрия в Кении, которая за короткий период обеспечила доступ не только для богатых, но и для бедных фермеров. Это пример Ганы и маркетплейса для фермеров, значительно упростившего взаимоотношения между ними и трейдерами. И это пример Нигерии, где за короткое время была построена стартап-индустрия на миллиарды долларов, где даже российским компаниям есть, чему поучиться", - считает эксперт. Между тем, сейчас Россия для Африки не является уникальным партнером: например, в поставках туда зерна РФ занимает около четверти рынка, уступая в отдельных регионах континента иностранным конкурентам из Аргентины, Австралии и Франции, а доля по удобрениям пока около 10%, тогда как у компаний КНР и США – больше в разы, отмечает Шендерюк. Второй саммит и экономический и гуманитарный форум "Россия - Африка" проходит 27-28 июля в Санкт-Петербурге. РИА Новости выступает информационным партнером мероприятия.

https://ria.ru/20230718/sdelka-1884786171.html

https://ria.ru/20230726/afrika-1886266135.html

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экономика, россия, африка, кения, mckinsey, форум "россия — африка"