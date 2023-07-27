https://ria.ru/20230727/prizyv-1886547418.html

Комитет Совфеда поддержал закон о призывном возрасте

Комитет Совфеда поддержал закон о призывном возрасте - РИА Новости, 27.07.2023

Комитет Совфеда поддержал закон о призывном возрасте

Комитет Совета Федерации по обороне на заседании в четверг единогласно поддержал закон об установлении возраста призыва в России с 18 до 30 лет, сообщил... РИА Новости, 27.07.2023

2023-07-27T11:03

2023-07-27T11:03

2023-07-27T16:01

совет федерации рф

военный призыв и студенческие отсрочки

безопасность

россия

вооруженные силы рф

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МОСКВА, 27 июл - РИА Новости. Комитет Совета Федерации по обороне на заседании в четверг единогласно поддержал закон об установлении возраста призыва в России с 18 до 30 лет, сообщил журналистам член комитета Константин Басюк."Да, поддержали. Закон важный", - сказал парламентарий.Совфед рассмотрит этот закон на пленарном заседании в пятницу.При рассмотрении в первом чтении проект предусматривал границы призывного возраста с 21 года до 30 лет, а также переходный период для нижней границы призывного возраста до 2026 года. Ко второму чтению поправками нормы о повышении нижней границы, а также переходном периоде были исключены. При обсуждении законопроекта в Госдуме депутаты рассказали, что многие молодые люди сами хотят служить с 18 лет.Спикер Совфеда Валентина Матвиенко считает, что сенаторы поддержат закон о повышении призывного возраста до 30 лет, по ее мнению, нет причин для излишнего резонанса вокруг этого закона. Она отметила, что закон дает больше возможностей, в тех случаях, когда доказана необходимость в наиболее удобное для человека время пройти службу в армии.Также комитет Совфеда поддержал закон, который вводит запрет на выезд за границу для гражданина с момента вручения ему повестки. Поправки вносятся в закон, направленный на создание единого реестра воинского учета. Устанавливается, что запрет на выезд из РФ применяется в качестве временной меры, направленной на обеспечение явки гражданина в военкомат. Запрет выезда применяется к призывнику со дня направления ему повестки, в том числе по месту работы или учебы, для последующего вручения. Решение о запрете выезда призывника из РФ будет формироваться военным комиссариатом в день направления гражданину повестки.Документ также вносит изменения в закон "О порядке выезда из РФ и въезда в РФ". В соответствии с документом, выезд за рубеж запрещается с момента, когда повестка будет размещена в реестре врученных повесток. Сегодня гражданам, подлежащим призыву на военную службу и получившим повестку военного комиссариата, запрещается выезд из РФ со дня, когда такая повестка считается врученной по действующему закону.Указывается также, что решение об отмене введенных ограничительных мер, в том числе запрета выезда из РФ, формируется в реестре воинского учета в автоматическом режиме. Такое решение подписывается электронной подписью в день формирования в реестре сведений о явке гражданина по повестке или о подтверждении уважительных причин неявки.Уточняется также, что гражданам, состоящим на воинском учете, в день размещения повестки в соответствующем реестре направляется уведомление, что в случае неявки по врученной повестке по истечении 20 календарных дней со дня, указанного в документе, в отношении них будут применены временные ограничительные меры. Такое уведомление формируется в Реестре воинского учета в автоматическом режиме в момент формирования повестки.В день размещения повестки в реестре уведомление направляется гражданину в личный кабинет на портале госуслуг.

https://ria.ru/20230725/kontrakt-1886178919.html

https://ria.ru/20230518/samovolka-1872556839.html

https://ria.ru/20230715/prizyv-1884347879.html

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

совет федерации рф, военный призыв и студенческие отсрочки, безопасность, россия, вооруженные силы рф