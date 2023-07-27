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Путин: Запад чинит препятствия России в поставках зерновых в страны Африки - РИА Новости, 27.07.2023
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12:31 27.07.2023 (обновлено: 13:07 27.07.2023)
https://ria.ru/20230727/prepyatstviya-1886579871.html
Путин: Запад чинит препятствия России в поставках зерновых в страны Африки
Путин: Запад чинит препятствия России в поставках зерновых в страны Африки - РИА Новости, 27.07.2023
Путин: Запад чинит препятствия России в поставках зерновых в страны Африки
Страны Запада чинят препятствия России в поставках зерновых в страны Африки и обвиняют при этом Россию, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 27.07.2023
2023-07-27T12:31
2023-07-27T13:07
россия
африка
владимир путин
санкт-петербург
форум "россия — африка"
в мире
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 27 июл - РИА Новости. Страны Запада чинят препятствия России в поставках зерновых в страны Африки и обвиняют при этом Россию, заявил президент РФ Владимир Путин."Складывается парадоксальная картина. С одной стороны, страны Запада чинят препятствия поставкам нашего зерна и удобрений. А с другой, я скажу прямо, лицемерно обвиняют нас в сложившейся кризисной ситуации на мировом продовольственном рынке", - сказал Путин на пленарной сессии второго саммита и экономического и гуманитарного форума "Россия - Африка".Он подчеркнул, что такой подход "особенно четко проявился" при реализации зерновой сделки.Второй саммит и экономический и гуманитарный форум "Россия - Африка" пройдет 27-28 июля в Санкт-Петербурге. РИА Новости выступает информационным партнером мероприятия.
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россия, африка, владимир путин, санкт-петербург, форум "россия — африка", в мире
Россия, Африка, Владимир Путин, Санкт-Петербург, Форум "Россия — Африка", В мире
Путин: Запад чинит препятствия России в поставках зерновых в страны Африки

Путин обвинил Запад в препятствовании России в поставках зерновых в страны Африки

© РИА Новости / Илья Наймушин | Перейти в медиабанкУборка урожая пшеницы
Уборка урожая пшеницы - РИА Новости, 1920, 27.07.2023
© РИА Новости / Илья Наймушин
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Уборка урожая пшеницы. Архивное фото
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 27 июл - РИА Новости. Страны Запада чинят препятствия России в поставках зерновых в страны Африки и обвиняют при этом Россию, заявил президент РФ Владимир Путин.
«
"Складывается парадоксальная картина. С одной стороны, страны Запада чинят препятствия поставкам нашего зерна и удобрений. А с другой, я скажу прямо, лицемерно обвиняют нас в сложившейся кризисной ситуации на мировом продовольственном рынке", - сказал Путин на пленарной сессии второго саммита и экономического и гуманитарного форума "Россия - Африка".
Он подчеркнул, что такой подход "особенно четко проявился" при реализации зерновой сделки.
Второй саммит и экономический и гуманитарный форум "Россия - Африка" пройдет 27-28 июля в Санкт-Петербурге. РИА Новости выступает информационным партнером мероприятия.
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РоссияАфрикаВладимир ПутинСанкт-ПетербургФорум "Россия — Африка"В мире
 
 
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