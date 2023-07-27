Украинский спецназ вынужден занять место пехоты, пишут СМИ
FT: тяжелые потери ВСУ вынуждают украинский спецназ сражаться как обычную пехоту
© AP Photo / Iryna RybakovaУкраинские военные в Донецкой области
© AP Photo / Iryna Rybakova
Украинские военные в Донецкой области. Архивное фото
МОСКВА, 27 июл - РИА Новости. Украинские подразделения спецназа вынуждены сражаться как "обычная пехота" из-за необходимости заполнить бреши после тяжелых потерь в начале контрнаступления, пишет газета Financial Times со ссылкой на командира 78-го полка сил спецназа с позывным "Султан".
"Султан" пожаловался, что его подразделение сил спецназа теперь вынуждено сражаться "как обычная пехота", чтобы помочь заполнить пробел, оставленный бригадами, понесшими тяжелые потери в начале контрнаступления", - пишет издание.
"Нас должно быть от четырех до восьми человек, которые занимаются разведкой и операциями в тылу врага. Но нам говорят: "Теперь вы должны сражаться, как и все остальные", - приводит издание слова украинского командира.
Украинское контрнаступление на Южнодонецком, Артемовском и, в первую очередь, Запорожском направлениях началось 4 июня. Киев бросил в бой бригады, подготовленные НАТО и вооруженные западной техникой, в том числе широко разрекламированными танками Leopard - впоследствии кадры с дымящимися на поле боя машинами вызвали резонанс на Западе.
Как констатировал 21 июля президент Владимир Путин, результатов у украинских войск, "во всяком случае пока", нет, а западные кураторы "явно разочарованы" ходом "контрнаступа". Киеву, по его словам, не помогают "ни колоссальные вкачанные ресурсы, ни поставки оружия, танков, артиллерии, бронетехники, ракет, ни направление тысяч наемников и советников".
Министр обороны Сергей Шойгу 11 июля отмечал, что потери Киева на тот момент превысили 26 тысяч военных, 21 самолет и шесть вертолетов, 1244 танка и тысячи единиц другой техники, в том числе 17 танков Leopard и 12 БМП Bradley. Крупные потери подтверждаются экстренной отправкой из Штатов новых партий техники.
Западные СМИ особенно отмечают эффективность минных полей ВС РФ. На этом фоне госсекретарь США Энтони Блинкен выразил мнение, что наступление ВСУ будет идти "на протяжении гораздо большего числа месяцев", а Штаты начали поставлять ВСУ кассетные боеприпасы. Хотя, по мнению опрошенных РИА Новости экспертов, кардинально изменить ситуацию они не в состоянии.