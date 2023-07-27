Рейтинг@Mail.ru
Украинский спецназ вынужден занять место пехоты, пишут СМИ - РИА Новости, 27.07.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
10:49 27.07.2023
https://ria.ru/20230727/poteri-1886543884.html
Украинский спецназ вынужден занять место пехоты, пишут СМИ
Украинский спецназ вынужден занять место пехоты, пишут СМИ - РИА Новости, 27.07.2023
Украинский спецназ вынужден занять место пехоты, пишут СМИ
Украинские подразделения спецназа вынуждены сражаться как "обычная пехота" из-за необходимости заполнить бреши после тяжелых потерь в начале контрнаступления,... РИА Новости, 27.07.2023
2023-07-27T10:49
2023-07-27T10:49
владимир путин
сергей шойгу
энтони блинкен
вооруженные силы рф
нато
вооруженные силы украины
киев
артемовский
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/1a/1886305181_0:0:3077:1731_1920x0_80_0_0_9e63a3c9b28e1297fc2c6c9b7c9143ad.jpg
МОСКВА, 27 июл - РИА Новости. Украинские подразделения спецназа вынуждены сражаться как "обычная пехота" из-за необходимости заполнить бреши после тяжелых потерь в начале контрнаступления, пишет газета Financial Times со ссылкой на командира 78-го полка сил спецназа с позывным "Султан". "Султан" пожаловался, что его подразделение сил спецназа теперь вынуждено сражаться "как обычная пехота", чтобы помочь заполнить пробел, оставленный бригадами, понесшими тяжелые потери в начале контрнаступления", - пишет издание. "Нас должно быть от четырех до восьми человек, которые занимаются разведкой и операциями в тылу врага. Но нам говорят: "Теперь вы должны сражаться, как и все остальные", - приводит издание слова украинского командира. Украинское контрнаступление на Южнодонецком, Артемовском и, в первую очередь, Запорожском направлениях началось 4 июня. Киев бросил в бой бригады, подготовленные НАТО и вооруженные западной техникой, в том числе широко разрекламированными танками Leopard - впоследствии кадры с дымящимися на поле боя машинами вызвали резонанс на Западе. Как констатировал 21 июля президент Владимир Путин, результатов у украинских войск, "во всяком случае пока", нет, а западные кураторы "явно разочарованы" ходом "контрнаступа". Киеву, по его словам, не помогают "ни колоссальные вкачанные ресурсы, ни поставки оружия, танков, артиллерии, бронетехники, ракет, ни направление тысяч наемников и советников". Министр обороны Сергей Шойгу 11 июля отмечал, что потери Киева на тот момент превысили 26 тысяч военных, 21 самолет и шесть вертолетов, 1244 танка и тысячи единиц другой техники, в том числе 17 танков Leopard и 12 БМП Bradley. Крупные потери подтверждаются экстренной отправкой из Штатов новых партий техники. Западные СМИ особенно отмечают эффективность минных полей ВС РФ. На этом фоне госсекретарь США Энтони Блинкен выразил мнение, что наступление ВСУ будет идти "на протяжении гораздо большего числа месяцев", а Штаты начали поставлять ВСУ кассетные боеприпасы. Хотя, по мнению опрошенных РИА Новости экспертов, кардинально изменить ситуацию они не в состоянии.
https://ria.ru/20230725/plennyy-1886077139.html
https://ria.ru/20230727/vsu-1886531571.html
киев
артемовский
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Екатерина Зайцева
Екатерина Зайцева
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/13/1884995334_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_6df84d32a613c6e5a450615ea33a619e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
владимир путин, сергей шойгу, энтони блинкен, вооруженные силы рф, нато, вооруженные силы украины, киев, артемовский, сша
Владимир Путин, Сергей Шойгу, Энтони Блинкен, Вооруженные силы РФ, НАТО, Вооруженные силы Украины, Киев, Артемовский, США
Украинский спецназ вынужден занять место пехоты, пишут СМИ

FT: тяжелые потери ВСУ вынуждают украинский спецназ сражаться как обычную пехоту

© AP Photo / Iryna RybakovaУкраинские военные в Донецкой области
Украинские военные в Донецкой области - РИА Новости, 1920, 27.07.2023
© AP Photo / Iryna Rybakova
Украинские военные в Донецкой области. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 27 июл - РИА Новости. Украинские подразделения спецназа вынуждены сражаться как "обычная пехота" из-за необходимости заполнить бреши после тяжелых потерь в начале контрнаступления, пишет газета Financial Times со ссылкой на командира 78-го полка сил спецназа с позывным "Султан".
"Султан" пожаловался, что его подразделение сил спецназа теперь вынуждено сражаться "как обычная пехота", чтобы помочь заполнить пробел, оставленный бригадами, понесшими тяжелые потери в начале контрнаступления", - пишет издание.
ВСУ - РИА Новости, 1920, 25.07.2023
Пленный солдат ВСУ рассказал о неэффективности украинских огнеметов
25 июля, 06:04
"Нас должно быть от четырех до восьми человек, которые занимаются разведкой и операциями в тылу врага. Но нам говорят: "Теперь вы должны сражаться, как и все остальные", - приводит издание слова украинского командира.
Украинское контрнаступление на Южнодонецком, Артемовском и, в первую очередь, Запорожском направлениях началось 4 июня. Киев бросил в бой бригады, подготовленные НАТО и вооруженные западной техникой, в том числе широко разрекламированными танками Leopard - впоследствии кадры с дымящимися на поле боя машинами вызвали резонанс на Западе.
Как констатировал 21 июля президент Владимир Путин, результатов у украинских войск, "во всяком случае пока", нет, а западные кураторы "явно разочарованы" ходом "контрнаступа". Киеву, по его словам, не помогают "ни колоссальные вкачанные ресурсы, ни поставки оружия, танков, артиллерии, бронетехники, ракет, ни направление тысяч наемников и советников".
Министр обороны Сергей Шойгу 11 июля отмечал, что потери Киева на тот момент превысили 26 тысяч военных, 21 самолет и шесть вертолетов, 1244 танка и тысячи единиц другой техники, в том числе 17 танков Leopard и 12 БМП Bradley. Крупные потери подтверждаются экстренной отправкой из Штатов новых партий техники.
Западные СМИ особенно отмечают эффективность минных полей ВС РФ. На этом фоне госсекретарь США Энтони Блинкен выразил мнение, что наступление ВСУ будет идти "на протяжении гораздо большего числа месяцев", а Штаты начали поставлять ВСУ кассетные боеприпасы. Хотя, по мнению опрошенных РИА Новости экспертов, кардинально изменить ситуацию они не в состоянии.
Президент Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 27.07.2023
Хитрый ход Путина скоро оставит ВСУ без солдат, заявили в США
09:42
 
Владимир ПутинСергей ШойгуЭнтони БлинкенВооруженные силы РФНАТОВооруженные силы УкраиныКиевАртемовскийСША
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала