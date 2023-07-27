https://ria.ru/20230727/postavki-1886683331.html
Пермская кондитерская фабрика начнет поставлять конфеты в Китай
Пермская кондитерская фабрика начнет поставлять конфеты в Китай - РИА Новости, 27.07.2023
Пермская кондитерская фабрика начнет поставлять конфеты в Китай
Пермские кондитеры планируют начать поставлять конфеты в Китай с осени 2023 года, говорится в сообщении регионального минэкономразвития. РИА Новости, 27.07.2023
2023-07-27T17:44
2023-07-27T17:44
2023-07-27T17:44
экономика
китай
пермь
пермский край
казахстан
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ПЕРМЬ, 27 июл - РИА Новости. Пермские кондитеры планируют начать поставлять конфеты в Китай с осени 2023 года, говорится в сообщении регионального минэкономразвития. По данным ведомства, кондитерская фабрика "Пермская" находится на этапе подписания соглашения о сотрудничестве с двумя компаниями из КНР, так как иностранцы проявили интерес к ассортименту традиционных конфет и вафельной продукции из Перми. На начальном этапе работы будут производиться небольшие объемы поставок. "К поставкам экспортер (АО "Кондитерская фабрика "Пермская") приступит в сентябре 2023 года", - говорится в сообщении. Уточняется, что в месяц в КНР будет отправляться не менее одного 40-футового контейнера, это позволит получать пермским кондитерам порядка 3 миллионов рублей. Пермская фабрика создана в XIX веке, производит конфеты и вафли, различные натуральные ("правильные") сладости. На предприятии указывают, что продукция фабрики востребована в Казахстане, Белоруссии, Армении, Монголии, Киргизии, Туркмении и в других странах.
https://ria.ru/20230216/perm-1852486436.html
китай
пермь
пермский край
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, китай, пермь, пермский край, казахстан
Экономика, Китай, Пермь, Пермский край, Казахстан
Пермская кондитерская фабрика начнет поставлять конфеты в Китай
Пермские кондитеры планируют начать поставлять конфеты в Китай с осени этого года