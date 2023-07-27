https://ria.ru/20230727/postavki-1886683331.html

Пермская кондитерская фабрика начнет поставлять конфеты в Китай

Пермская кондитерская фабрика начнет поставлять конфеты в Китай - РИА Новости, 27.07.2023

Пермская кондитерская фабрика начнет поставлять конфеты в Китай

Пермские кондитеры планируют начать поставлять конфеты в Китай с осени 2023 года, говорится в сообщении регионального минэкономразвития. РИА Новости, 27.07.2023

2023-07-27T17:44

2023-07-27T17:44

2023-07-27T17:44

экономика

китай

пермь

пермский край

казахстан

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ПЕРМЬ, 27 июл - РИА Новости. Пермские кондитеры планируют начать поставлять конфеты в Китай с осени 2023 года, говорится в сообщении регионального минэкономразвития. По данным ведомства, кондитерская фабрика "Пермская" находится на этапе подписания соглашения о сотрудничестве с двумя компаниями из КНР, так как иностранцы проявили интерес к ассортименту традиционных конфет и вафельной продукции из Перми. На начальном этапе работы будут производиться небольшие объемы поставок. "К поставкам экспортер (АО "Кондитерская фабрика "Пермская") приступит в сентябре 2023 года", - говорится в сообщении. Уточняется, что в месяц в КНР будет отправляться не менее одного 40-футового контейнера, это позволит получать пермским кондитерам порядка 3 миллионов рублей. Пермская фабрика создана в XIX веке, производит конфеты и вафли, различные натуральные ("правильные") сладости. На предприятии указывают, что продукция фабрики востребована в Казахстане, Белоруссии, Армении, Монголии, Киргизии, Туркмении и в других странах.

https://ria.ru/20230216/perm-1852486436.html

китай

пермь

пермский край

казахстан

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

экономика, китай, пермь, пермский край, казахстан