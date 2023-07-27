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Посол в Луанде: Ангола заинтересована в работе с Россией в нефтяной сфере

Посол в Луанде: Ангола заинтересована в работе с Россией в нефтяной сфере - РИА Новости, 27.07.2023

Посол в Луанде: Ангола заинтересована в работе с Россией в нефтяной сфере

Делегация Анголы на саммите "Россия - Африка" проявила интерес к работе с Россией в нефтяной отрасли и сельском хозяйстве, рассказал РИА Новости посол РФ в... РИА Новости, 27.07.2023

2023-07-27T20:43

2023-07-27T20:43

2023-07-27T20:43

россия

ангола

луанда

владимир тараров (посол россии в анголе)

экономика

форум "россия — африка"

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 27 июл - РИА Новости. Делегация Анголы на саммите "Россия - Африка" проявила интерес к работе с Россией в нефтяной отрасли и сельском хозяйстве, рассказал РИА Новости посол РФ в Луанде Владимир Тараров. "Был проявлен (на форуме - ред.) с ангольской стороны в работе в различных отраслях, прежде всего нефтяная отрасль, производство сельскохозяйственной продукции, развитие экспортного, промышленного потенциала. И этот интерес должен быть реализован на практике, поэтому сейчас мы начнем прорабатывать концепцию сотрудничества, будет обмен делегациями достаточно плотный, после этого мы начнем практическую реализацию задуманного", - сказал Тараров. Посол добавил, что во второй половине 2023 года в Анголе состоится международная конференция, на которой в том числе будут обсуждаться заявленные темы - нефтяная отрасль, сельское хозяйство. "Мы озвучили приглашение российской стороне принять в них участие и посмотреть, что им будет выгодно", - отметил посол. Второй саммит и экономический и гуманитарный форум "Россия - Африка" проходит 27-28 июля в Санкт-Петербурге. РИА Новости выступает информационным партнером мероприятия.

россия

ангола

луанда

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россия, ангола, луанда, владимир тараров (посол россии в анголе), экономика, форум "россия — африка"