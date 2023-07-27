https://ria.ru/20230727/perevorot-1886570339.html

Глава МИД Уганды не удивился попытке переворота в Нигере

Глава МИД Уганды не удивился попытке переворота в Нигере - РИА Новости, 27.07.2023

Глава МИД Уганды не удивился попытке переворота в Нигере

Попытка переворота в Нигере отражает ухудшение ситуации в Африке в целом, она стала результатом общего положения с бедностью в Африке и радикализации, заявил... РИА Новости, 27.07.2023

2023-07-27T12:12

2023-07-27T12:12

2023-07-27T12:25

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мохамед базум

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 27 июл - РИА Новости. Попытка переворота в Нигере отражает ухудшение ситуации в Африке в целом, она стала результатом общего положения с бедностью в Африке и радикализации, заявил агентству РИА Новости глава МИД Уганды Джедже Одонго, принимающий участие в саммите "Россия - Африка".Министр иностранных дел добавил, что не удивлен произошедшим в Нигере."Я чрезмерно расстроен, но не удивлен, потому что это часть проблемы, с которой продолжает сталкиваться Африка... то, что происходит в Африке и в этой части Африки в частности - это результат продолжения бедности этого общества, а также то, что они стали жертвами экстремистских сил, радикальных сил и того, что печальный уровень бедности эксплуатируется плохими силами", - сказал Одонго.Глава МИД Уганды предложил для решения таких проблем изучить их первоначальные причины, в урегулировании ситуации должны принимать участие как местные власти, так и народ при участии ООН.Военные Нигера во время выступления по национальному телевидению заявили, что президент Мохамед Базум смещен, а границы закрыты. Кроме того, военные заявили, что в Нигере объявлен комендантский час. Военные президентской гвардии ранее заблокировали президентский дворец в столице страны Ниамее, а офис Базума заявил, что армия страны не поддержала антигосударственный мятеж ряда военных и выдвинула им "ультиматум". Свергнутый мятежниками президент Нигера Мохамед Базум по-прежнему удерживается в своей резиденции, он в добром здравии, заявил министр иностранных дел страны и исполняющий обязанности главы правительства Асуми Масуду в интервью телеканалу France24.Второй саммит и экономический и гуманитарный форум "Россия - Африка" проходит 27-28 июля в Санкт-Петербурге. РИА Новости выступает информационным партнером мероприятия.

https://ria.ru/20230727/niger-1886561023.html

https://ria.ru/20230727/niger-1886535250.html

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