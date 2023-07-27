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Глава МИД Уганды не удивился попытке переворота в Нигере - РИА Новости, 27.07.2023
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12:12 27.07.2023 (обновлено: 12:25 27.07.2023)
https://ria.ru/20230727/perevorot-1886570339.html
Глава МИД Уганды не удивился попытке переворота в Нигере
Глава МИД Уганды не удивился попытке переворота в Нигере - РИА Новости, 27.07.2023
Глава МИД Уганды не удивился попытке переворота в Нигере
Попытка переворота в Нигере отражает ухудшение ситуации в Африке в целом, она стала результатом общего положения с бедностью в Африке и радикализации, заявил... РИА Новости, 27.07.2023
2023-07-27T12:12
2023-07-27T12:25
в мире
уганда
нигер
форум "россия — африка"
экономика
переворот в нигере — 2023
африка
мохамед базум
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 27 июл - РИА Новости. Попытка переворота в Нигере отражает ухудшение ситуации в Африке в целом, она стала результатом общего положения с бедностью в Африке и радикализации, заявил агентству РИА Новости глава МИД Уганды Джедже Одонго, принимающий участие в саммите "Россия - Африка".Министр иностранных дел добавил, что не удивлен произошедшим в Нигере."Я чрезмерно расстроен, но не удивлен, потому что это часть проблемы, с которой продолжает сталкиваться Африка... то, что происходит в Африке и в этой части Африки в частности - это результат продолжения бедности этого общества, а также то, что они стали жертвами экстремистских сил, радикальных сил и того, что печальный уровень бедности эксплуатируется плохими силами", - сказал Одонго.Глава МИД Уганды предложил для решения таких проблем изучить их первоначальные причины, в урегулировании ситуации должны принимать участие как местные власти, так и народ при участии ООН.Военные Нигера во время выступления по национальному телевидению заявили, что президент Мохамед Базум смещен, а границы закрыты. Кроме того, военные заявили, что в Нигере объявлен комендантский час. Военные президентской гвардии ранее заблокировали президентский дворец в столице страны Ниамее, а офис Базума заявил, что армия страны не поддержала антигосударственный мятеж ряда военных и выдвинула им "ультиматум". Свергнутый мятежниками президент Нигера Мохамед Базум по-прежнему удерживается в своей резиденции, он в добром здравии, заявил министр иностранных дел страны и исполняющий обязанности главы правительства Асуми Масуду в интервью телеканалу France24.Второй саммит и экономический и гуманитарный форум "Россия - Африка" проходит 27-28 июля в Санкт-Петербурге. РИА Новости выступает информационным партнером мероприятия.
https://ria.ru/20230727/niger-1886561023.html
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в мире, уганда, нигер, форум "россия — африка", экономика, переворот в нигере — 2023, африка, мохамед базум, оон
В мире, Уганда, Нигер, Форум "Россия — Африка", Экономика, Переворот в Нигере — 2023, Африка, Мохамед Базум, ООН
Глава МИД Уганды не удивился попытке переворота в Нигере

Глава МИД Уганды Одонго: мятеж в Нигере стал результатом ситуации с бедностью в Африке

© AP Photo / ORTNНигерские военные выступают по национальному телевидению. Кадр видео
Нигерские военные выступают по национальному телевидению. Кадр видео - РИА Новости, 1920, 27.07.2023
© AP Photo / ORTN
Нигерские военные выступают по национальному телевидению. Кадр видео
Читать ria.ru в
С.-ПЕТЕРБУРГ, 27 июл - РИА Новости. Попытка переворота в Нигере отражает ухудшение ситуации в Африке в целом, она стала результатом общего положения с бедностью в Африке и радикализации, заявил агентству РИА Новости глава МИД Уганды Джедже Одонго, принимающий участие в саммите "Россия - Африка".
Министр иностранных дел добавил, что не удивлен произошедшим в Нигере.
Сторонники президента Нигера Мохамеда Базума в Ниамее - РИА Новости, 1920, 27.07.2023
Евросовет выразил поддержку президенту Нигера на фоне мятежа
11:42
"Я чрезмерно расстроен, но не удивлен, потому что это часть проблемы, с которой продолжает сталкиваться Африка... то, что происходит в Африке и в этой части Африки в частности - это результат продолжения бедности этого общества, а также то, что они стали жертвами экстремистских сил, радикальных сил и того, что печальный уровень бедности эксплуатируется плохими силами", - сказал Одонго.
Глава МИД Уганды предложил для решения таких проблем изучить их первоначальные причины, в урегулировании ситуации должны принимать участие как местные власти, так и народ при участии ООН.
Военные Нигера во время выступления по национальному телевидению заявили, что президент Мохамед Базум смещен, а границы закрыты. Кроме того, военные заявили, что в Нигере объявлен комендантский час. Военные президентской гвардии ранее заблокировали президентский дворец в столице страны Ниамее, а офис Базума заявил, что армия страны не поддержала антигосударственный мятеж ряда военных и выдвинула им "ультиматум". Свергнутый мятежниками президент Нигера Мохамед Базум по-прежнему удерживается в своей резиденции, он в добром здравии, заявил министр иностранных дел страны и исполняющий обязанности главы правительства Асуми Масуду в интервью телеканалу France24.
Второй саммит и экономический и гуманитарный форум "Россия - Африка" проходит 27-28 июля в Санкт-Петербурге. РИА Новости выступает информационным партнером мероприятия.
Участники форума Россия — Африка - РИА Новости, 1920, 27.07.2023
Ситуация в Нигере обсуждается на саммите Россия — Африка, заявил Песков
10:09
 
В миреУгандаНигерФорум "Россия — Африка"ЭкономикаПереворот в Нигере — 2023АфрикаМохамед БазумООН
 
 
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