Глава МИД Уганды не удивился попытке переворота в Нигере
Глава МИД Уганды Одонго: мятеж в Нигере стал результатом ситуации с бедностью в Африке
© AP Photo / ORTNНигерские военные выступают по национальному телевидению. Кадр видео
© AP Photo / ORTN
Нигерские военные выступают по национальному телевидению. Кадр видео
С.-ПЕТЕРБУРГ, 27 июл - РИА Новости. Попытка переворота в Нигере отражает ухудшение ситуации в Африке в целом, она стала результатом общего положения с бедностью в Африке и радикализации, заявил агентству РИА Новости глава МИД Уганды Джедже Одонго, принимающий участие в саммите "Россия - Африка".
Министр иностранных дел добавил, что не удивлен произошедшим в Нигере.
"Я чрезмерно расстроен, но не удивлен, потому что это часть проблемы, с которой продолжает сталкиваться Африка... то, что происходит в Африке и в этой части Африки в частности - это результат продолжения бедности этого общества, а также то, что они стали жертвами экстремистских сил, радикальных сил и того, что печальный уровень бедности эксплуатируется плохими силами", - сказал Одонго.
Глава МИД Уганды предложил для решения таких проблем изучить их первоначальные причины, в урегулировании ситуации должны принимать участие как местные власти, так и народ при участии ООН.
Военные Нигера во время выступления по национальному телевидению заявили, что президент Мохамед Базум смещен, а границы закрыты. Кроме того, военные заявили, что в Нигере объявлен комендантский час. Военные президентской гвардии ранее заблокировали президентский дворец в столице страны Ниамее, а офис Базума заявил, что армия страны не поддержала антигосударственный мятеж ряда военных и выдвинула им "ультиматум". Свергнутый мятежниками президент Нигера Мохамед Базум по-прежнему удерживается в своей резиденции, он в добром здравии, заявил министр иностранных дел страны и исполняющий обязанности главы правительства Асуми Масуду в интервью телеканалу France24.
Второй саммит и экономический и гуманитарный форум "Россия - Африка" проходит 27-28 июля в Санкт-Петербурге. РИА Новости выступает информационным партнером мероприятия.