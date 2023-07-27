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В Пхеньяне проходит парад в честь годовщины окончания Корейской войны

В Пхеньяне проходит парад в честь годовщины окончания Корейской войны - РИА Новости, 27.07.2023

В Пхеньяне проходит парад в честь годовщины окончания Корейской войны

КНДР проводит в Пхеньяне военный парад в честь 70-летия окончания Корейской войны, передает агентство Ренхап со ссылкой на источники. РИА Новости, 27.07.2023

2023-07-27T16:41

2023-07-27T16:41

2023-07-27T16:41

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корейская народная армия

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СЕУЛ, 27 июл – РИА Новости. КНДР проводит в Пхеньяне военный парад в честь 70-летия окончания Корейской войны, передает агентство Ренхап со ссылкой на источники. Как сообщил источник агентства, церемония перед парадом началась в 20.00 (14.00 мск), а после нее начался парад. Пока неизвестно, присутствовал ли на нем северокорейский лидер Ким Чен Ын. Ранее Минобороны России сообщило, что в параде примет участие министр обороны Сергей Шойгу. Ранее южнокорейские СМИ публиковали анализ коммерческих спутниковых снимков, на которых зафиксированы признаки мобилизации войск и техники для репетиций и подготовки к параду. Сообщалось об участии в нем межконтинентальных баллистических ракет КНДР, а также об авиашоу с участием боевых самолетов. Ожидалось, что в параде будут задействованы баллистические ракеты для подводных лодок и стратегические крылатые ракеты "Хвасаль-1" и "Хвасаль-2", способные нести ядерный боезаряд, ("Вулкан-31"), подводный ядерный беспилотник "Хэиль" и тактические ядерные боеголовки "Хвасан-31" ("Вулкан-31"). Как сообщило агентство Рёнхап, с момента прихода к власти Ким Чен Ына в конце 2011 года в КНДР состоялись 14 военных парадов, последний - в феврале по случаю 75-й годовщины основания вооруженных сил страны, на нем была впервые продемонстрирована твердотопливная МБР "Хвасон-18". КНДР отмечает 70-ю годовщину победы в Великой Отечественной освободительной войне, как в Северной Корее называют Корейскую войну 1950-1953 годов. Вместо дня заключения перемирия, как в Южной Корее, КНДР отмечает День победы. Он установлен в день подписания соглашения о перемирии 27 июля 1953 года. По всей Северной Корее открылись фотовыставки, где представлены многочисленные фото- и видеоматериалы, исторические документы, в том числе посвящённые деятельности вождей страны Ким Ир Сена, Ким Чен Ира и нынешнего лидера Ким Чен Ына, генералов Корейской народной армии. Проходят праздничные мероприятия, концерты для ветеранов и собрания, Ким Чен Ыну прислали поздравления и корзины цветов различные организации, как внутри страны, так и из-за границы. При поддержке минобороны КНДР проводится "Выставка вооружений -2023". Ким Чен Ын посмотрел гала-концерт в честь 70-й годовщины победы вместе с "миссиями дружбы", делегациями из России и Китая.

https://ria.ru/20230727/delegatsiya-1886626194.html

https://ria.ru/20230727/kndr-1886563016.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

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