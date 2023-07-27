https://ria.ru/20230727/parad-1886664120.html
В Пхеньяне проходит парад в честь годовщины окончания Корейской войны
В Пхеньяне проходит парад в честь годовщины окончания Корейской войны - РИА Новости, 27.07.2023
В Пхеньяне проходит парад в честь годовщины окончания Корейской войны
КНДР проводит в Пхеньяне военный парад в честь 70-летия окончания Корейской войны, передает агентство Ренхап со ссылкой на источники. РИА Новости, 27.07.2023
2023-07-27T16:41
2023-07-27T16:41
2023-07-27T16:41
в мире
пхеньян
россия
южная корея
ким чен ын
сергей шойгу
ким ир сен
корейская народная армия
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СЕУЛ, 27 июл – РИА Новости. КНДР проводит в Пхеньяне военный парад в честь 70-летия окончания Корейской войны, передает агентство Ренхап со ссылкой на источники. Как сообщил источник агентства, церемония перед парадом началась в 20.00 (14.00 мск), а после нее начался парад. Пока неизвестно, присутствовал ли на нем северокорейский лидер Ким Чен Ын. Ранее Минобороны России сообщило, что в параде примет участие министр обороны Сергей Шойгу. Ранее южнокорейские СМИ публиковали анализ коммерческих спутниковых снимков, на которых зафиксированы признаки мобилизации войск и техники для репетиций и подготовки к параду. Сообщалось об участии в нем межконтинентальных баллистических ракет КНДР, а также об авиашоу с участием боевых самолетов. Ожидалось, что в параде будут задействованы баллистические ракеты для подводных лодок и стратегические крылатые ракеты "Хвасаль-1" и "Хвасаль-2", способные нести ядерный боезаряд, ("Вулкан-31"), подводный ядерный беспилотник "Хэиль" и тактические ядерные боеголовки "Хвасан-31" ("Вулкан-31"). Как сообщило агентство Рёнхап, с момента прихода к власти Ким Чен Ына в конце 2011 года в КНДР состоялись 14 военных парадов, последний - в феврале по случаю 75-й годовщины основания вооруженных сил страны, на нем была впервые продемонстрирована твердотопливная МБР "Хвасон-18". КНДР отмечает 70-ю годовщину победы в Великой Отечественной освободительной войне, как в Северной Корее называют Корейскую войну 1950-1953 годов. Вместо дня заключения перемирия, как в Южной Корее, КНДР отмечает День победы. Он установлен в день подписания соглашения о перемирии 27 июля 1953 года. По всей Северной Корее открылись фотовыставки, где представлены многочисленные фото- и видеоматериалы, исторические документы, в том числе посвящённые деятельности вождей страны Ким Ир Сена, Ким Чен Ира и нынешнего лидера Ким Чен Ына, генералов Корейской народной армии. Проходят праздничные мероприятия, концерты для ветеранов и собрания, Ким Чен Ыну прислали поздравления и корзины цветов различные организации, как внутри страны, так и из-за границы. При поддержке минобороны КНДР проводится "Выставка вооружений -2023". Ким Чен Ын посмотрел гала-концерт в честь 70-й годовщины победы вместе с "миссиями дружбы", делегациями из России и Китая.
https://ria.ru/20230727/delegatsiya-1886626194.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, пхеньян, россия, южная корея, ким чен ын, сергей шойгу, ким ир сен, корейская народная армия, корейская война (1950-1953)
В мире, Пхеньян, Россия, Южная Корея, Ким Чен Ын, Сергей Шойгу, Ким Ир Сен, Корейская народная армия, Корейская война (1950-1953)
В Пхеньяне проходит парад в честь годовщины окончания Корейской войны
Ренхап: КНДР проводит в Пхеньяне военный парад в честь 70-летия окончания Корейской войны
СЕУЛ, 27 июл – РИА Новости.
КНДР проводит в Пхеньяне военный парад в честь 70-летия окончания Корейской войны, передает агентство
Ренхап со ссылкой на источники.
Как сообщил источник агентства, церемония перед парадом началась в 20.00 (14.00 мск), а после нее начался парад. Пока неизвестно, присутствовал ли на нем северокорейский лидер Ким Чен Ын.
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Ранее Минобороны России сообщило, что в параде примет участие министр обороны Сергей Шойгу.
Ранее южнокорейские СМИ публиковали анализ коммерческих спутниковых снимков, на которых зафиксированы признаки мобилизации войск и техники для репетиций и подготовки к параду. Сообщалось об участии в нем межконтинентальных баллистических ракет КНДР, а также об авиашоу с участием боевых самолетов. Ожидалось, что в параде будут задействованы баллистические ракеты для подводных лодок и стратегические крылатые ракеты "Хвасаль-1" и "Хвасаль-2", способные нести ядерный боезаряд, ("Вулкан-31"), подводный ядерный беспилотник "Хэиль" и тактические ядерные боеголовки "Хвасан-31" ("Вулкан-31").
Как сообщило агентство Рёнхап, с момента прихода к власти Ким Чен Ына в конце 2011 года в КНДР состоялись 14 военных парадов, последний - в феврале по случаю 75-й годовщины основания вооруженных сил страны, на нем была впервые продемонстрирована твердотопливная МБР "Хвасон-18".
КНДР отмечает 70-ю годовщину победы в Великой Отечественной освободительной войне, как в Северной Корее называют Корейскую войну 1950-1953 годов. Вместо дня заключения перемирия, как в Южной Корее, КНДР отмечает День победы. Он установлен в день подписания соглашения о перемирии 27 июля 1953 года.
По всей Северной Корее открылись фотовыставки, где представлены многочисленные фото- и видеоматериалы, исторические документы, в том числе посвящённые деятельности вождей страны Ким Ир Сена, Ким Чен Ира и нынешнего лидера Ким Чен Ына, генералов Корейской народной армии. Проходят праздничные мероприятия, концерты для ветеранов и собрания, Ким Чен Ыну прислали поздравления и корзины цветов различные организации, как внутри страны, так и из-за границы.
При поддержке минобороны КНДР проводится "Выставка вооружений -2023". Ким Чен Ын посмотрел гала-концерт в честь 70-й годовщины победы вместе с "миссиями дружбы", делегациями из России и Китая.
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