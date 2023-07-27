https://ria.ru/20230727/obstrel-1886731262.html

Госдеп ушел от вопроса о кассетных снарядах, комментируя убийство Журавлева

Госдеп ушел от вопроса о кассетных снарядах, комментируя убийство Журавлева - РИА Новости, 27.07.2023

Госдеп ушел от вопроса о кассетных снарядах, комментируя убийство Журавлева

Госдепартамент США ушел от ответа на вопрос о неприемлемости кассетных снарядов в контексте гибели военного корреспондента РИА Новости Ростислава Журавлева,... РИА Новости, 27.07.2023

2023-07-27T21:45

2023-07-27T21:45

2023-07-27T22:06

специальная военная операция на украине

государственный департамент сша

ростислав журавлев

россия

киев

в мире

сша

антониу гутерреш

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ВАШИНГТОН, 27 июл – РИА Новости. Госдепартамент США ушел от ответа на вопрос о неприемлемости кассетных снарядов в контексте гибели военного корреспондента РИА Новости Ростислава Журавлева, сказав лишь об уважении безопасности журналистов."Я не знаком с этими конкретными сообщениями, однако очевидно, что безопасность журналистов и сотрудников СМИ, работающих в зонах вооруженных конфликтов, должна уважаться", - сказал заместитель официального представителя ведомства Ведант Патель в ходе брифинга.Таким образом он ответил на вопрос о том, считает ли госдепартамент приемлемым применение кассетных боеприпасов в случае с российским репортером и соответствует ли такое использование заверениям Киева на данный счет.Вооруженные формирования Украины 22 июля в Запорожской области прицельно и целенаправленно обстреляли группу российских журналистов. В результате обстрела погиб военкор Ростислав Журавлев, ранения получили корреспондент РИА Новости Константин Михальчевский и сотрудники "Известий" Роман Польшаков и Дмитрий Шиков.По данным Минобороны России, удар был нанесен кассетными боеприпасами. В офисе генсека ООН Антониу Гутерреша, где ранее заявляли о беспокойстве в связи с началом применения Киевом американских кассетных боеприпасов, выразили соболезнования семье, друзьям и коллегам Журавлева. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что виновные в жестокой расправе над журналистом понесут наказание, всю меру ответственности разделят и те, кто поставлял своим киевским протеже кассетные боеприпасы.Кремль глубоко соболезнует близким погибшего военкора Журавлева, РИА Новости и всему журналистскому корпусу, желает выздоровления раненым, заявил ранее журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Он добавил, что гибель военкора Журавлева - результат сознательной атаки киевского режима на журналистов, это очень серьезное преступление.

https://radiosputnik.ria.ru/20230727/zhuravlev-1886693496.html

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