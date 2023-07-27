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Госдеп ушел от вопроса о кассетных снарядах, комментируя убийство Журавлева - РИА Новости, 27.07.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
21:45 27.07.2023 (обновлено: 22:06 27.07.2023)
https://ria.ru/20230727/obstrel-1886731262.html
Госдеп ушел от вопроса о кассетных снарядах, комментируя убийство Журавлева
Госдеп ушел от вопроса о кассетных снарядах, комментируя убийство Журавлева - РИА Новости, 27.07.2023
Госдеп ушел от вопроса о кассетных снарядах, комментируя убийство Журавлева
Госдепартамент США ушел от ответа на вопрос о неприемлемости кассетных снарядов в контексте гибели военного корреспондента РИА Новости Ростислава Журавлева,... РИА Новости, 27.07.2023
2023-07-27T21:45
2023-07-27T22:06
специальная военная операция на украине
государственный департамент сша
ростислав журавлев
россия
киев
в мире
сша
антониу гутерреш
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ВАШИНГТОН, 27 июл – РИА Новости. Госдепартамент США ушел от ответа на вопрос о неприемлемости кассетных снарядов в контексте гибели военного корреспондента РИА Новости Ростислава Журавлева, сказав лишь об уважении безопасности журналистов."Я не знаком с этими конкретными сообщениями, однако очевидно, что безопасность журналистов и сотрудников СМИ, работающих в зонах вооруженных конфликтов, должна уважаться", - сказал заместитель официального представителя ведомства Ведант Патель в ходе брифинга.Таким образом он ответил на вопрос о том, считает ли госдепартамент приемлемым применение кассетных боеприпасов в случае с российским репортером и соответствует ли такое использование заверениям Киева на данный счет.Вооруженные формирования Украины 22 июля в Запорожской области прицельно и целенаправленно обстреляли группу российских журналистов. В результате обстрела погиб военкор Ростислав Журавлев, ранения получили корреспондент РИА Новости Константин Михальчевский и сотрудники "Известий" Роман Польшаков и Дмитрий Шиков.По данным Минобороны России, удар был нанесен кассетными боеприпасами. В офисе генсека ООН Антониу Гутерреша, где ранее заявляли о беспокойстве в связи с началом применения Киевом американских кассетных боеприпасов, выразили соболезнования семье, друзьям и коллегам Журавлева. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что виновные в жестокой расправе над журналистом понесут наказание, всю меру ответственности разделят и те, кто поставлял своим киевским протеже кассетные боеприпасы.Кремль глубоко соболезнует близким погибшего военкора Журавлева, РИА Новости и всему журналистскому корпусу, желает выздоровления раненым, заявил ранее журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Он добавил, что гибель военкора Журавлева - результат сознательной атаки киевского режима на журналистов, это очень серьезное преступление.
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государственный департамент сша, ростислав журавлев, россия, киев, в мире, сша, антониу гутерреш, мария захарова, оон, обстрел группы журналистов в зоне сво
Специальная военная операция на Украине, Государственный департамент США, Ростислав Журавлев, Россия, Киев, В мире, США, Антониу Гутерреш, Мария Захарова, ООН, Обстрел группы журналистов в зоне СВО
Госдеп ушел от вопроса о кассетных снарядах, комментируя убийство Журавлева

Госдеп ушел от вопроса о неприемлемости кассетных снарядов, комментируя убийство Журавлева

© РИА Новости / Кирилл Зыков | Перейти в медиабанкФотография и цветы в память о военкоре Ростиславе Журавлеве
Фотография и цветы в память о военкоре Ростиславе Журавлеве - РИА Новости, 1920, 27.07.2023
© РИА Новости / Кирилл Зыков
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Фотография и цветы в память о военкоре Ростиславе Журавлеве
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 27 июл – РИА Новости. Госдепартамент США ушел от ответа на вопрос о неприемлемости кассетных снарядов в контексте гибели военного корреспондента РИА Новости Ростислава Журавлева, сказав лишь об уважении безопасности журналистов.
"Я не знаком с этими конкретными сообщениями, однако очевидно, что безопасность журналистов и сотрудников СМИ, работающих в зонах вооруженных конфликтов, должна уважаться", - сказал заместитель официального представителя ведомства Ведант Патель в ходе брифинга.
Военный корреспондент РИА Новости Ростислав Журавлев - РИА Новости, 1920, 27.07.2023
Путин посмертно наградил военкора Журавлева орденом Мужества
Вчера, 18:09
Таким образом он ответил на вопрос о том, считает ли госдепартамент приемлемым применение кассетных боеприпасов в случае с российским репортером и соответствует ли такое использование заверениям Киева на данный счет.
Вооруженные формирования Украины 22 июля в Запорожской области прицельно и целенаправленно обстреляли группу российских журналистов. В результате обстрела погиб военкор Ростислав Журавлев, ранения получили корреспондент РИА Новости Константин Михальчевский и сотрудники "Известий" Роман Польшаков и Дмитрий Шиков.
По данным Минобороны России, удар был нанесен кассетными боеприпасами. В офисе генсека ООН Антониу Гутерреша, где ранее заявляли о беспокойстве в связи с началом применения Киевом американских кассетных боеприпасов, выразили соболезнования семье, друзьям и коллегам Журавлева. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что виновные в жестокой расправе над журналистом понесут наказание, всю меру ответственности разделят и те, кто поставлял своим киевским протеже кассетные боеприпасы.
Кремль глубоко соболезнует близким погибшего военкора Журавлева, РИА Новости и всему журналистскому корпусу, желает выздоровления раненым, заявил ранее журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Он добавил, что гибель военкора Журавлева - результат сознательной атаки киевского режима на журналистов, это очень серьезное преступление.
"Опытнейший профессионал". Погиб военкор РИА Новости Ростислав Журавлев
© Фото : Нежурка/Telegram

Военный корреспондент РИА Новости Ростислав Журавлев погиб во время удара ВСУ в зоне спецоперации.

Военный корреспондент РИА Новости Ростислав Журавлев

Военный корреспондент РИА Новости Ростислав Журавлев погиб во время удара ВСУ в зоне спецоперации.

© Фото : Нежурка/Telegram
1 из 12
© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанк

Украинские военные обстреляли гражданскую машину в Запорожской области, сообщил врио главы региона Балицкий.

Военный корреспондент медиагруппы Россия сегодня Ростислав Журавлев (слева) разбирает присланные письма для бойцов на передовой, участвующих в боевых действиях на Запорожском направлении

Украинские военные обстреляли гражданскую машину в Запорожской области, сообщил врио главы региона Балицкий.

© РИА Новости / Константин Михальчевский
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© Фото : Нежурка/Telegram

Трагедия произошла около 12:00 в районе населенного пункта Пятихатки. Журналисты РИА Новости и "Известий" готовили материалы об обстрелах ВСУ кассетными боеприпасами населенных пунктов Запорожской области.

Военный корреспондент РИА Новости Ростислав Журавлев

Трагедия произошла около 12:00 в районе населенного пункта Пятихатки. Журналисты РИА Новости и "Известий" готовили материалы об обстрелах ВСУ кассетными боеприпасами населенных пунктов Запорожской области.

© Фото : Нежурка/Telegram
3 из 12
© Фото : Нежурка/Telegram

Как уточнили в Минобороны, ВСУ нанесли по группе журналистов удар кассетными боеприпасами. Ранения различной тяжести получили еще четыре сотрудника СМИ, их оперативно доставили в полевые медучреждения.

Военный корреспондент РИА Новости Ростислав Журавлев

Как уточнили в Минобороны, ВСУ нанесли по группе журналистов удар кассетными боеприпасами. Ранения различной тяжести получили еще четыре сотрудника СМИ, их оперативно доставили в полевые медучреждения.

© Фото : Нежурка/Telegram
4 из 12
© Фото : из архива Ростислава Журавлева

По словам гендиректора МИА "Россия сегодня" Дмитрия Киселева, Журавлева похоронят по желанию его матери в Екатеринбурге, где он родился.

Военный корреспондент РИА Новости Ростислав Журавлев (слева)

По словам гендиректора МИА "Россия сегодня" Дмитрия Киселева, Журавлева похоронят по желанию его матери в Екатеринбурге, где он родился.

© Фото : из архива Ростислава Журавлева
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© Фото : Нежурка/Telegram

Киселев назвал погибшего военкора опытнейшим профессионалом, который был первым в самых опасных зонах и сообщал точную и важную информацию.

Военный корреспондент РИА Новости Ростислав Журавлев

Киселев назвал погибшего военкора опытнейшим профессионалом, который был первым в самых опасных зонах и сообщал точную и важную информацию.

© Фото : Нежурка/Telegram
6 из 12
© РИА Новости | Перейти в медиабанк

Смерть Журавлева также прокомментировала главный редактор МИА "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян: "Мы всех помним и все запомним".

Военный корреспондент РИА Новости Ростислав Журавлев

Смерть Журавлева также прокомментировала главный редактор МИА "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян: "Мы всех помним и все запомним".

© РИА Новости
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7 из 12
© РИА Новости

Глава СЖР Владимир Соловьев также выразил соболезнования родственникам погибшего, отметив опасность работы военкора.

Фотография военного корреспондента РИА Новости Ростислава Журавлева на экране в здании МИА Россия сегодня

Глава СЖР Владимир Соловьев также выразил соболезнования родственникам погибшего, отметив опасность работы военкора.

© РИА Новости
8 из 12
© РИА Новости / Telegram

Член ОП Александр Малькевич предложил присвоить Журавлеву орден Мужества, назвав его одним из ведущих военкоров России.

Военный корреспондент РИА Новости Ростислав Журавлев

Член ОП Александр Малькевич предложил присвоить Журавлеву орден Мужества, назвав его одним из ведущих военкоров России.

© РИА Новости / Telegram
9 из 12
© РИА Новости | Перейти в медиабанк

Вице-спикер Совфеда Косачев назвал гибель журналиста чудовищной новостью и заявил, что ответственность за обстрел журналистов лежит также на США.

Военкор РИА Новости Ростислав Журавлев (слева)

Вице-спикер Совфеда Косачев назвал гибель журналиста чудовищной новостью и заявил, что ответственность за обстрел журналистов лежит также на США.

© РИА Новости
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10 из 12
© РИА Новости / Telegram

Ростиславу Журавлеву было 34 года.

Военный корреспондент РИА Новости Ростислав Журавлев

Ростиславу Журавлеву было 34 года.

© РИА Новости / Telegram
11 из 12
© РИА Новости / Кирилл Зыков | Перейти в медиабанк

В память о погибшем военкоре люди несут цветы к зданию международного информационного агентства "Россия сегодня" на Зубовском бульваре в Москве.

Девушка возлагает цветы у здания международного информационного агентства Россия сегодня на Зубовском бульваре в Москве в память о погибшем военкоре РИА Новости Ростиславе Журавлеве

В память о погибшем военкоре люди несут цветы к зданию международного информационного агентства "Россия сегодня" на Зубовском бульваре в Москве.

© РИА Новости / Кирилл Зыков
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12 из 12

Военный корреспондент РИА Новости Ростислав Журавлев погиб во время удара ВСУ в зоне спецоперации.

© Фото : Нежурка/Telegram
1 из 12

Украинские военные обстреляли гражданскую машину в Запорожской области, сообщил врио главы региона Балицкий.

© РИА Новости / Константин Михальчевский
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2 из 12

Трагедия произошла около 12:00 в районе населенного пункта Пятихатки. Журналисты РИА Новости и "Известий" готовили материалы об обстрелах ВСУ кассетными боеприпасами населенных пунктов Запорожской области.

© Фото : Нежурка/Telegram
3 из 12

Как уточнили в Минобороны, ВСУ нанесли по группе журналистов удар кассетными боеприпасами. Ранения различной тяжести получили еще четыре сотрудника СМИ, их оперативно доставили в полевые медучреждения.

© Фото : Нежурка/Telegram
4 из 12

По словам гендиректора МИА "Россия сегодня" Дмитрия Киселева, Журавлева похоронят по желанию его матери в Екатеринбурге, где он родился.

© Фото : из архива Ростислава Журавлева
5 из 12

Киселев назвал погибшего военкора опытнейшим профессионалом, который был первым в самых опасных зонах и сообщал точную и важную информацию.

© Фото : Нежурка/Telegram
6 из 12

Смерть Журавлева также прокомментировала главный редактор МИА "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян: "Мы всех помним и все запомним".

© РИА Новости
Перейти в медиабанк
7 из 12

Глава СЖР Владимир Соловьев также выразил соболезнования родственникам погибшего, отметив опасность работы военкора.

© РИА Новости
8 из 12

Член ОП Александр Малькевич предложил присвоить Журавлеву орден Мужества, назвав его одним из ведущих военкоров России.

© РИА Новости / Telegram
9 из 12

Вице-спикер Совфеда Косачев назвал гибель журналиста чудовищной новостью и заявил, что ответственность за обстрел журналистов лежит также на США.

© РИА Новости
Перейти в медиабанк
10 из 12

Ростиславу Журавлеву было 34 года.

© РИА Новости / Telegram
11 из 12

В память о погибшем военкоре люди несут цветы к зданию международного информационного агентства "Россия сегодня" на Зубовском бульваре в Москве.

© РИА Новости / Кирилл Зыков
Перейти в медиабанк
12 из 12
 
Специальная военная операция на УкраинеГосударственный департамент СШАРостислав ЖуравлевРоссияКиевВ миреСШААнтониу ГутеррешМария ЗахароваООНОбстрел группы журналистов в зоне СВО
 
 
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