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ВСУ обстреляли школу в Лисичанске кассетными боеприпасами - РИА Новости, 27.07.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
12:17 27.07.2023 (обновлено: 12:39 27.07.2023)
https://ria.ru/20230727/obstrel-1886571518.html
ВСУ обстреляли школу в Лисичанске кассетными боеприпасами
ВСУ обстреляли школу в Лисичанске кассетными боеприпасами - РИА Новости, 27.07.2023
ВСУ обстреляли школу в Лисичанске кассетными боеприпасами
Украинские силовики вечером в среду обстреляли кассетными боеприпасами здание школы, в котором находился пункт временного размещения мирных жителей, обошлось... РИА Новости, 27.07.2023
2023-07-27T12:17
2023-07-27T12:39
специальная военная операция на украине
лисичанск
вооруженные силы украины
происшествия
луганская народная республика
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ЛУГАНСК, 27 июл - РИА Новости. Украинские силовики вечером в среду обстреляли кассетными боеприпасами здание школы, в котором находился пункт временного размещения мирных жителей, обошлось без пострадавших, сообщили РИА Новости в местной администрации.Ранее местные власти сообщили, что ВСУ в ночь на среду обстреляли Приволье в пригороде Лисичанска. Военный эксперт Андрей Марочко сообщил утром, что украинские силовики в целом увеличили число обстрелов населенных пунктов республики."Двадцать шестого июля ориентировочно в 20.20 украинские фашисты нанесли удар по одной из школ Лисичанска - прямое попадание в здание. Были использованы кассетные боеприпасы. В здании школы находился пункт временного размещения граждан", - сообщил представитель администрации.По данным властей, никто не пострадал."Пожилых людей за день до этого вывезли в другой город. Военных ни в школе, ни рядом в домах не было", - сказал он.В администрации уточнили, что здание школы, по которой пришелся удар, было внесено в список на капитальный ремонт в этом году, чтобы дети могли наконец-то полноценно посещать учебное заведение. На данный момент здание школы разрушено.Применяемые против пехоты и военной техники кассетные боеприпасы приходят в действие в воздухе, выбрасывая множество смертоносных снарядов меньшего размера. При этом, по данным Пентагона, до 14% планируемых к поставке Киеву кассетных боеприпасов могут вовсе не разорваться на высоте, что сделает их фактически миной "замедленного действия" для населения даже после завершения боевых действий.Украинские боевики уже неоднократно применяли кассетные боеприпасы, такие случаи были зафиксированы в прошлом году в Харьковской области и Донбассе, во втором случае - еще до начала специальной военной операции.
https://ria.ru/20230709/oruzhie-1883008103.html
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лисичанск, вооруженные силы украины, происшествия, луганская народная республика
Специальная военная операция на Украине, Лисичанск, Вооруженные силы Украины, Происшествия, Луганская Народная Республика
ВСУ обстреляли школу в Лисичанске кассетными боеприпасами

Администрация Лисичанска сообщила об обстреле кассетными бомбами школы в среду вечером

© AP Photo / Sven KaestnerКассетные боеприпасы
Кассетные боеприпасы - РИА Новости, 1920, 27.07.2023
© AP Photo / Sven Kaestner
Кассетные боеприпасы. Архивное фото
Читать ria.ru в
ЛУГАНСК, 27 июл - РИА Новости. Украинские силовики вечером в среду обстреляли кассетными боеприпасами здание школы, в котором находился пункт временного размещения мирных жителей, обошлось без пострадавших, сообщили РИА Новости в местной администрации.
Ранее местные власти сообщили, что ВСУ в ночь на среду обстреляли Приволье в пригороде Лисичанска. Военный эксперт Андрей Марочко сообщил утром, что украинские силовики в целом увеличили число обстрелов населенных пунктов республики.
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"Двадцать шестого июля ориентировочно в 20.20 украинские фашисты нанесли удар по одной из школ Лисичанска - прямое попадание в здание. Были использованы кассетные боеприпасы. В здании школы находился пункт временного размещения граждан", - сообщил представитель администрации.
По данным властей, никто не пострадал.
"Пожилых людей за день до этого вывезли в другой город. Военных ни в школе, ни рядом в домах не было", - сказал он.
В администрации уточнили, что здание школы, по которой пришелся удар, было внесено в список на капитальный ремонт в этом году, чтобы дети могли наконец-то полноценно посещать учебное заведение. На данный момент здание школы разрушено.
Применяемые против пехоты и военной техники кассетные боеприпасы приходят в действие в воздухе, выбрасывая множество смертоносных снарядов меньшего размера. При этом, по данным Пентагона, до 14% планируемых к поставке Киеву кассетных боеприпасов могут вовсе не разорваться на высоте, что сделает их фактически миной "замедленного действия" для населения даже после завершения боевых действий.
Украинские боевики уже неоднократно применяли кассетные боеприпасы, такие случаи были зафиксированы в прошлом году в Харьковской области и Донбассе, во втором случае - еще до начала специальной военной операции.
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