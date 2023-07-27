https://ria.ru/20230727/obrazovanie-1886581412.html

Путин предложил создать в Африке школы с изучением русского языка

Путин предложил создать в Африке школы с изучением русского языка - РИА Новости, 27.07.2023

Путин предложил создать в Африке школы с изучением русского языка

Президент России Владимир Путин предложил создать в африканских странах школы с изучением русского языка и преподаванием на нём. РИА Новости, 27.07.2023

2023-07-27T12:36

2023-07-27T12:36

2023-07-27T13:00

африка

россия

санкт-петербург

владимир путин

общество

образование - общество

форум "россия — африка"

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 27 июл – РИА Новости. Президент России Владимир Путин предложил создать в африканских странах школы с изучением русского языка и преподаванием на нём."Предлагаем изучить возможности создания в Африке школ с преподаванием предметов на русском языке. Уверен, что реализация таких проектов изучения русского языка, внедрения высоких образовательных стандартов нашей страны заложит лучший фундамент для дальнейшего взаимовыгодного равноправного сотрудничества", – сказал Путин во время пленарного заседания Экономического и гуманитарного форума Россия-Африка.Второй саммит и экономический и гуманитарный форум "Россия - Африка" проходит 27-28 июля в Санкт-Петербурге. РИА Новости выступает информационным партнером мероприятия. Первый саммит "Россия – Африка" прошел в Сочи в 2019 году, параллельно состоялся экономический форум. В форуме приняли участие главы африканских государств, представители российского, африканского и международного бизнеса и государственных структур, а также представители интеграционных объединений Африканского континента.

https://ria.ru/20230425/kamerun-1867665490.html

африка

россия

санкт-петербург

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Кирилл Волков

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Кирилл Волков

африка, россия, санкт-петербург, владимир путин, общество, образование - общество, форум "россия — африка"