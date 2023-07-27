https://ria.ru/20230727/obrazovanie-1886581412.html
Путин предложил создать в Африке школы с изучением русского языка
Путин предложил создать в Африке школы с изучением русского языка - РИА Новости, 27.07.2023
Путин предложил создать в Африке школы с изучением русского языка
Президент России Владимир Путин предложил создать в африканских странах школы с изучением русского языка и преподаванием на нём. РИА Новости, 27.07.2023
2023-07-27T12:36
2023-07-27T12:36
2023-07-27T13:00
африка
россия
санкт-петербург
владимир путин
общество
образование - общество
форум "россия — африка"
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 27 июл – РИА Новости. Президент России Владимир Путин предложил создать в африканских странах школы с изучением русского языка и преподаванием на нём."Предлагаем изучить возможности создания в Африке школ с преподаванием предметов на русском языке. Уверен, что реализация таких проектов изучения русского языка, внедрения высоких образовательных стандартов нашей страны заложит лучший фундамент для дальнейшего взаимовыгодного равноправного сотрудничества", – сказал Путин во время пленарного заседания Экономического и гуманитарного форума Россия-Африка.Второй саммит и экономический и гуманитарный форум "Россия - Африка" проходит 27-28 июля в Санкт-Петербурге. РИА Новости выступает информационным партнером мероприятия. Первый саммит "Россия – Африка" прошел в Сочи в 2019 году, параллельно состоялся экономический форум. В форуме приняли участие главы африканских государств, представители российского, африканского и международного бизнеса и государственных структур, а также представители интеграционных объединений Африканского континента.
https://ria.ru/20230425/kamerun-1867665490.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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африка, россия, санкт-петербург, владимир путин, общество, образование - общество, форум "россия — африка"
Африка, Россия, Санкт-Петербург, Владимир Путин, Общество, Образование - Общество, Форум "Россия — Африка"
Путин предложил создать в Африке школы с изучением русского языка
Путин: Россия готова помочь Африке не только с высшим, но и со средним образованием