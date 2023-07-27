https://ria.ru/20230727/niger-1886535250.html

Ситуация в Нигере обсуждается на саммите Россия — Африка, заявил Песков

Ситуация в Нигере обсуждается на саммите Россия — Африка, заявил Песков - РИА Новости, 27.07.2023

Ситуация в Нигере обсуждается на саммите Россия — Африка, заявил Песков

Ситуация в Нигере, где был смещен действующий президент, активно обсуждается на саммите Россия — Африка в Санкт-Петербурге, заявил пресс-секретарь российского... РИА Новости, 27.07.2023

2023-07-27T10:09

2023-07-27T10:09

2023-07-27T16:17

нигер

в мире

форум "россия — африка"

дмитрий песков

мохамед базум

санкт-петербург

ниамей

переворот в нигере — 2023

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/1b/1886529558_0:0:3128:1760_1920x0_80_0_0_ce86dc5f4cd52cc2ab7c6a2a1da72afa.jpg

МОСКВА, 27 июл — РИА Новости. Ситуация в Нигере, где был смещен действующий президент, активно обсуждается на саммите Россия — Африка в Санкт-Петербурге, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков."Естественно, на полях саммита это обсуждается, наверняка это как-то будет обсуждаться и в ходе тех мероприятий саммита, которые состоятся завтра и сегодня. Конечно, невозможно обойти вниманием такие события на Африканском континенте", — сказал Песков журналистам.Военные Нигера во время выступления по национальному телевидению заявили, что президент Мохамед Базум смещен, а границы закрыты, а также объявили в стране комендантский час.Военные президентской гвардии ранее заблокировали президентский дворец в столице страны Ниамее. Офис Базума заявил, что армия страны не поддержала антигосударственный мятеж ряда военных и выдвинула им ультиматум.Второй саммит и экономический и гуманитарный форум Россия — Африка проходит 27-28 июля в Санкт-Петербурге. РИА Новости выступает информационным партнером мероприятия.

https://ria.ru/20230727/niger-1886532166.html

нигер

санкт-петербург

ниамей

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

нигер, в мире, форум "россия — африка", дмитрий песков, мохамед базум, санкт-петербург, ниамей, переворот в нигере — 2023