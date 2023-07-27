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Ситуация в Нигере обсуждается на саммите Россия — Африка, заявил Песков - РИА Новости, 27.07.2023
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10:09 27.07.2023 (обновлено: 16:17 27.07.2023)
https://ria.ru/20230727/niger-1886535250.html
Ситуация в Нигере обсуждается на саммите Россия — Африка, заявил Песков
Ситуация в Нигере обсуждается на саммите Россия — Африка, заявил Песков - РИА Новости, 27.07.2023
Ситуация в Нигере обсуждается на саммите Россия — Африка, заявил Песков
Ситуация в Нигере, где был смещен действующий президент, активно обсуждается на саммите Россия — Африка в Санкт-Петербурге, заявил пресс-секретарь российского... РИА Новости, 27.07.2023
2023-07-27T10:09
2023-07-27T16:17
нигер
в мире
форум "россия — африка"
дмитрий песков
мохамед базум
санкт-петербург
ниамей
переворот в нигере — 2023
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МОСКВА, 27 июл — РИА Новости. Ситуация в Нигере, где был смещен действующий президент, активно обсуждается на саммите Россия — Африка в Санкт-Петербурге, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков."Естественно, на полях саммита это обсуждается, наверняка это как-то будет обсуждаться и в ходе тех мероприятий саммита, которые состоятся завтра и сегодня. Конечно, невозможно обойти вниманием такие события на Африканском континенте", — сказал Песков журналистам.Военные Нигера во время выступления по национальному телевидению заявили, что президент Мохамед Базум смещен, а границы закрыты, а также объявили в стране комендантский час.Военные президентской гвардии ранее заблокировали президентский дворец в столице страны Ниамее. Офис Базума заявил, что армия страны не поддержала антигосударственный мятеж ряда военных и выдвинула им ультиматум.Второй саммит и экономический и гуманитарный форум Россия — Африка проходит 27-28 июля в Санкт-Петербурге. РИА Новости выступает информационным партнером мероприятия.
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нигер, в мире, форум "россия — африка", дмитрий песков, мохамед базум, санкт-петербург, ниамей, переворот в нигере — 2023
Нигер, В мире, Форум "Россия — Африка", Дмитрий Песков, Мохамед Базум, Санкт-Петербург, Ниамей, Переворот в Нигере — 2023
Ситуация в Нигере обсуждается на саммите Россия — Африка, заявил Песков

Песков заявил об обсуждении на саммите Россия — Африка ситуации с переворотом в Нигере

© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанкУчастники форума Россия — Африка
Участники форума Россия — Африка - РИА Новости, 1920, 27.07.2023
© РИА Новости / Павел Бедняков
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Участники форума Россия — Африка
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МОСКВА, 27 июл — РИА Новости. Ситуация в Нигере, где был смещен действующий президент, активно обсуждается на саммите Россия — Африка в Санкт-Петербурге, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
"Естественно, на полях саммита это обсуждается, наверняка это как-то будет обсуждаться и в ходе тех мероприятий саммита, которые состоятся завтра и сегодня. Конечно, невозможно обойти вниманием такие события на Африканском континенте", — сказал Песков журналистам.
Военные Нигера во время выступления по национальному телевидению заявили, что президент Мохамед Базум смещен, а границы закрыты, а также объявили в стране комендантский час.
Военные президентской гвардии ранее заблокировали президентский дворец в столице страны Ниамее. Офис Базума заявил, что армия страны не поддержала антигосударственный мятеж ряда военных и выдвинула им ультиматум.
Второй саммит и экономический и гуманитарный форум Россия — Африка проходит 27-28 июля в Санкт-Петербурге. РИА Новости выступает информационным партнером мероприятия.
Инаугурация президента Мохамеда Базума в Нигере
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НигерВ миреФорум "Россия — Африка"Дмитрий ПесковМохамед БазумСанкт-ПетербургНиамейПереворот в Нигере — 2023
 
 
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