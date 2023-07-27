https://ria.ru/20230727/niger-1886535250.html
Ситуация в Нигере обсуждается на саммите Россия — Африка, заявил Песков
Ситуация в Нигере обсуждается на саммите Россия — Африка, заявил Песков - РИА Новости, 27.07.2023
Ситуация в Нигере обсуждается на саммите Россия — Африка, заявил Песков
Ситуация в Нигере, где был смещен действующий президент, активно обсуждается на саммите Россия — Африка в Санкт-Петербурге, заявил пресс-секретарь российского... РИА Новости, 27.07.2023
2023-07-27T10:09
2023-07-27T10:09
2023-07-27T16:17
нигер
в мире
форум "россия — африка"
дмитрий песков
мохамед базум
санкт-петербург
ниамей
переворот в нигере — 2023
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МОСКВА, 27 июл — РИА Новости. Ситуация в Нигере, где был смещен действующий президент, активно обсуждается на саммите Россия — Африка в Санкт-Петербурге, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков."Естественно, на полях саммита это обсуждается, наверняка это как-то будет обсуждаться и в ходе тех мероприятий саммита, которые состоятся завтра и сегодня. Конечно, невозможно обойти вниманием такие события на Африканском континенте", — сказал Песков журналистам.Военные Нигера во время выступления по национальному телевидению заявили, что президент Мохамед Базум смещен, а границы закрыты, а также объявили в стране комендантский час.Военные президентской гвардии ранее заблокировали президентский дворец в столице страны Ниамее. Офис Базума заявил, что армия страны не поддержала антигосударственный мятеж ряда военных и выдвинула им ультиматум.Второй саммит и экономический и гуманитарный форум Россия — Африка проходит 27-28 июля в Санкт-Петербурге. РИА Новости выступает информационным партнером мероприятия.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
нигер, в мире, форум "россия — африка", дмитрий песков, мохамед базум, санкт-петербург, ниамей, переворот в нигере — 2023
Нигер, В мире, Форум "Россия — Африка", Дмитрий Песков, Мохамед Базум, Санкт-Петербург, Ниамей, Переворот в Нигере — 2023
Ситуация в Нигере обсуждается на саммите Россия — Африка, заявил Песков
Песков заявил об обсуждении на саммите Россия — Африка ситуации с переворотом в Нигере