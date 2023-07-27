Российская военная делегация посетила дом-музей Ким Ир Сена
Шойгу посетил дом-музей в северокорейском Мангендэ, где родился Ким Ир Сен
© РИА Новости / Министерство обороны РФ | Перейти в медиабанкМинистр обороны Российской Федерации генерал армии Сергей Шойгу на церемонии возложения цветов к монументам Ким Ир Сена и Ким Чен Ира на холме Мансу в Пхеньяне. 26 июля 2023 год
Министр обороны Российской Федерации генерал армии Сергей Шойгу на церемонии возложения цветов к монументам Ким Ир Сена и Ким Чен Ира на холме Мансу в Пхеньяне. 26 июля 2023 год
МОСКВА, 27 июл – РИА Новости. Российская военная делегация во главе с министром обороны РФ Сергеем Шойгу посетила дом-музей в северокорейском Мангендэ, где родился Ким Ир Сен, следует из фотографий, опубликованных Центральным телеграфным агентством (ЦТАК) КНДР.
На фотографиях видно, как российская военная делегация во главе с Шойгу осматривает постройки музея, а также как российский министр оставляет запись в книге почетных гостей.
Российская военная делегация во главе с Шойгу прибыла в КНДР 25 июня для участия в торжествах, посвященных 70-летию победы корейского народа в Отечественной освободительной войне 1950-1953 годов, сообщили ранее в Минобороны РФ.
По сообщениям северокорейских СМИ, Шойгу встретился с лидером КНДР Ким Чен Ыном, они обсудили вопросы безопасности и обороны, кроме того, глава МО РФ передал северокорейскому лидеру послание от президента России Владимира Путина. Затем Шойгу с Ким Чен Ыном осмотрели "Выставку вооружений - 2023" и представленные там новые образцы оружия и техники.
В Мангендэском историко-революционном музее под Пхеньяном находится дом-музей, где родился Ким Ир Сен. В избе под низкой соломенной крышей представлены исторические для северокорейцев реликвии, связанные с ним.