https://ria.ru/20230727/muzey-1886684313.html

Российская военная делегация посетила дом-музей Ким Ир Сена

Российская военная делегация посетила дом-музей Ким Ир Сена - РИА Новости, 27.07.2023

Российская военная делегация посетила дом-музей Ким Ир Сена

Российская военная делегация во главе с министром обороны РФ Сергеем Шойгу посетила дом-музей в северокорейском Мангендэ, где родился Ким Ир Сен, следует из... РИА Новости, 27.07.2023

2023-07-27T17:46

2023-07-27T17:46

2023-07-27T17:46

россия

пхеньян

кндр (северная корея)

сергей шойгу

ким ир сен

ким чен ын

корейская война (1950-1953)

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МОСКВА, 27 июл – РИА Новости. Российская военная делегация во главе с министром обороны РФ Сергеем Шойгу посетила дом-музей в северокорейском Мангендэ, где родился Ким Ир Сен, следует из фотографий, опубликованных Центральным телеграфным агентством (ЦТАК) КНДР. На фотографиях видно, как российская военная делегация во главе с Шойгу осматривает постройки музея, а также как российский министр оставляет запись в книге почетных гостей. Российская военная делегация во главе с Шойгу прибыла в КНДР 25 июня для участия в торжествах, посвященных 70-летию победы корейского народа в Отечественной освободительной войне 1950-1953 годов, сообщили ранее в Минобороны РФ. По сообщениям северокорейских СМИ, Шойгу встретился с лидером КНДР Ким Чен Ыном, они обсудили вопросы безопасности и обороны, кроме того, глава МО РФ передал северокорейскому лидеру послание от президента России Владимира Путина. Затем Шойгу с Ким Чен Ыном осмотрели "Выставку вооружений - 2023" и представленные там новые образцы оружия и техники. В Мангендэском историко-революционном музее под Пхеньяном находится дом-музей, где родился Ким Ир Сен. В избе под низкой соломенной крышей представлены исторические для северокорейцев реликвии, связанные с ним.

https://ria.ru/20230727/kndr-1886563016.html

россия

пхеньян

кндр (северная корея)

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

россия, пхеньян, кндр (северная корея), сергей шойгу, ким ир сен, ким чен ын, корейская война (1950-1953)