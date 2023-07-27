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Российская военная делегация посетила дом-музей Ким Ир Сена - РИА Новости, 27.07.2023
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17:46 27.07.2023
https://ria.ru/20230727/muzey-1886684313.html
Российская военная делегация посетила дом-музей Ким Ир Сена
Российская военная делегация посетила дом-музей Ким Ир Сена - РИА Новости, 27.07.2023
Российская военная делегация посетила дом-музей Ким Ир Сена
Российская военная делегация во главе с министром обороны РФ Сергеем Шойгу посетила дом-музей в северокорейском Мангендэ, где родился Ким Ир Сен, следует из... РИА Новости, 27.07.2023
2023-07-27T17:46
2023-07-27T17:46
россия
пхеньян
кндр (северная корея)
сергей шойгу
ким ир сен
ким чен ын
корейская война (1950-1953)
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МОСКВА, 27 июл – РИА Новости. Российская военная делегация во главе с министром обороны РФ Сергеем Шойгу посетила дом-музей в северокорейском Мангендэ, где родился Ким Ир Сен, следует из фотографий, опубликованных Центральным телеграфным агентством (ЦТАК) КНДР. На фотографиях видно, как российская военная делегация во главе с Шойгу осматривает постройки музея, а также как российский министр оставляет запись в книге почетных гостей. Российская военная делегация во главе с Шойгу прибыла в КНДР 25 июня для участия в торжествах, посвященных 70-летию победы корейского народа в Отечественной освободительной войне 1950-1953 годов, сообщили ранее в Минобороны РФ. По сообщениям северокорейских СМИ, Шойгу встретился с лидером КНДР Ким Чен Ыном, они обсудили вопросы безопасности и обороны, кроме того, глава МО РФ передал северокорейскому лидеру послание от президента России Владимира Путина. Затем Шойгу с Ким Чен Ыном осмотрели "Выставку вооружений - 2023" и представленные там новые образцы оружия и техники. В Мангендэском историко-революционном музее под Пхеньяном находится дом-музей, где родился Ким Ир Сен. В избе под низкой соломенной крышей представлены исторические для северокорейцев реликвии, связанные с ним.
https://ria.ru/20230727/kndr-1886563016.html
россия
пхеньян
кндр (северная корея)
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россия, пхеньян, кндр (северная корея), сергей шойгу, ким ир сен, ким чен ын, корейская война (1950-1953)
Россия, Пхеньян, КНДР (Северная Корея), Сергей Шойгу, Ким Ир Сен, Ким Чен Ын, Корейская война (1950-1953)
Российская военная делегация посетила дом-музей Ким Ир Сена

Шойгу посетил дом-музей в северокорейском Мангендэ, где родился Ким Ир Сен

© РИА Новости / Министерство обороны РФ | Перейти в медиабанкМинистр обороны Российской Федерации генерал армии Сергей Шойгу на церемонии возложения цветов к монументам Ким Ир Сена и Ким Чен Ира на холме Мансу в Пхеньяне. 26 июля 2023 год
Министр обороны Российской Федерации генерал армии Сергей Шойгу на церемонии возложения цветов к монументам Ким Ир Сена и Ким Чен Ира на холме Мансу в Пхеньяне. 26 июля 2023 год - РИА Новости, 1920, 27.07.2023
© РИА Новости / Министерство обороны РФ
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Министр обороны Российской Федерации генерал армии Сергей Шойгу на церемонии возложения цветов к монументам Ким Ир Сена и Ким Чен Ира на холме Мансу в Пхеньяне. 26 июля 2023 год
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МОСКВА, 27 июл – РИА Новости. Российская военная делегация во главе с министром обороны РФ Сергеем Шойгу посетила дом-музей в северокорейском Мангендэ, где родился Ким Ир Сен, следует из фотографий, опубликованных Центральным телеграфным агентством (ЦТАК) КНДР.
На фотографиях видно, как российская военная делегация во главе с Шойгу осматривает постройки музея, а также как российский министр оставляет запись в книге почетных гостей.
Российская военная делегация во главе с Шойгу прибыла в КНДР 25 июня для участия в торжествах, посвященных 70-летию победы корейского народа в Отечественной освободительной войне 1950-1953 годов, сообщили ранее в Минобороны РФ.
По сообщениям северокорейских СМИ, Шойгу встретился с лидером КНДР Ким Чен Ыном, они обсудили вопросы безопасности и обороны, кроме того, глава МО РФ передал северокорейскому лидеру послание от президента России Владимира Путина. Затем Шойгу с Ким Чен Ыном осмотрели "Выставку вооружений - 2023" и представленные там новые образцы оружия и техники.
В Мангендэском историко-революционном музее под Пхеньяном находится дом-музей, где родился Ким Ир Сен. В избе под низкой соломенной крышей представлены исторические для северокорейцев реликвии, связанные с ним.
Министр обороны РФ Сергей Шойгу и министр обороны КНДР генерал армии Кан Сун Нам в аэропорту Сунан - РИА Новости, 1920, 27.07.2023
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РоссияПхеньянКНДР (Северная Корея)Сергей ШойгуКим Ир СенКим Чен ЫнКорейская война (1950-1953)
 
 
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