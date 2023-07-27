https://ria.ru/20230727/memorandum-1886710630.html

Минобрнауки России подписало меморандумы с ведомствами Мали и Мозамбика

Минобрнауки России подписало меморандумы с ведомствами Мали и Мозамбика - РИА Новости, 27.07.2023

Минобрнауки России подписало меморандумы с ведомствами Мали и Мозамбика

Минобрнауки РФ на полях второго саммита и экономического и гуманитарного форума "Россия - Африка" подписало меморандумы о взаимопонимании с коллегами из Мали и... РИА Новости, 27.07.2023

2023-07-27T19:15

2023-07-27T19:15

2023-07-27T19:15

форум "россия — африка"

валерий фальков

россия

мали

мозамбик

в мире

абдулай диоп

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 27 июл - РИА Новости. Минобрнауки РФ на полях второго саммита и экономического и гуманитарного форума "Россия - Африка" подписало меморандумы о взаимопонимании с коллегами из Мали и Мозамбика, передает корреспондент РИА Новости. С министерством высшего образования и научной исследований Республики Мали подписан меморандум о взаимопонимании в научной, научно-технической и инновационной деятельности. Свои подписи поставили министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков и министр высшего образования и научных исследований Мали Бурема Кансай. Также подписан меморандум о взаимопонимании в сфере высшего образования, свою подпись под ним поставил министр иностранных дел и международного сотрудничества Республики Мали Абдулай Диоп. Также меморандум о взаимопонимании в научной, научно-технической и инновационной деятельности заключен с министерством науки, технологий и высшего образования Республики Мозамбик. Его подписал министр науки, технологий и высшего образования Мозамбика Даниэль Нивагара. Второй саммит и экономический и гуманитарный форум "Россия - Африка" проходит 27-28 июля в Санкт-Петербурге. РИА Новости выступает информационным партнером мероприятия. Первый саммит "Россия – Африка" прошел в Сочи в 2019 году, параллельно состоялся экономический форум. В форуме приняли участие главы африканских государств, представители российского, африканского и международного бизнеса и государственных структур, а также представители интеграционных объединений Африканского континента.

россия

мали

мозамбик

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форум "россия — африка", валерий фальков, россия, мали, мозамбик, в мире, абдулай диоп