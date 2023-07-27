https://ria.ru/20230727/memorandum-1886685963.html

Минобрнауки России подписало меморандум с Джибути

Минобрнауки России подписало меморандум с Джибути - РИА Новости, 27.07.2023

Минобрнауки России подписало меморандум с Джибути

Минобрнауки РФ на полях второго саммита и экономического и гуманитарного форума "Россия - Африка" подписало с министерством высшего образования и науки... РИА Новости, 27.07.2023

2023-07-27T17:49

2023-07-27T17:49

2023-07-27T17:49

россия

санкт-петербург

валерий фальков

министерство науки и высшего образования рф (минобрнауки россии)

джибути

форум "россия — африка"

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 27 июл - РИА Новости. Минобрнауки РФ на полях второго саммита и экономического и гуманитарного форума "Россия - Африка" подписало с министерством высшего образования и науки Республики Джибути меморандум о взаимопонимании в сфере высшего образования, передает корреспондент РИА Новости. Свои подписи под документом поставили министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков и генеральный секретарь министерства высшего образования и науки Республики Джибути Хассан Али Абубакер. Второй саммит и экономический и гуманитарный форум "Россия - Африка" проходит 27-28 июля в Санкт-Петербурге. РИА Новости выступает информационным партнером мероприятия. Первый саммит "Россия – Африка" прошел в Сочи в 2019 году, параллельно состоялся экономический форум. В форуме приняли участие главы африканских государств, представители российского, африканского и международного бизнеса и государственных структур, а также представители интеграционных объединений Африканского континента.

https://ria.ru/20230727/keniya-1886671397.html

россия

санкт-петербург

джибути

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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Екатерина Зайцева

россия, санкт-петербург, валерий фальков, министерство науки и высшего образования рф (минобрнауки россии), джибути, форум "россия — африка"