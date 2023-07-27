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"Росатом" поможет опреснять воду для Марокко - РИА Новости, 27.07.2023
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15:49 27.07.2023
https://ria.ru/20230727/marokko-1886642443.html
"Росатом" поможет опреснять воду для Марокко
"Росатом" поможет опреснять воду для Марокко - РИА Новости, 27.07.2023
"Росатом" поможет опреснять воду для Марокко
"Росатом" поможет опреснять воду для Марокко, меморандум об этом подписан на форуме "Россия-Африка", передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 27.07.2023
2023-07-27T15:49
2023-07-27T15:49
марокко
кирилл комаров
государственная корпорация по атомной энергии "росатом"
россия
в мире
форум "россия — африка"
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 27 июл - РИА Новости. "Росатом" поможет опреснять воду для Марокко, меморандум об этом подписан на форуме "Россия-Африка", передает корреспондент РИА Новости. Компания Water and Energy Solutions (Марокко) и АО "Русатом Инфраструктурные решения" (входит в "Росатом") на форуме "Россия – Африка" подписали меморандум о взаимопонимании. В соответствии с документом стороны планируют взаимодействовать по реализации проектов в сфере опреснения, водоподготовки и водоочистки. "Подписанный меморандум расширяет сотрудничество с Марокко в области опреснения и водоподготовки и предусматривает возможность реализации совместных проектов с применение технологий Росатома, направленных на обеспечение промышленности и населения региона чистой водой", – отметил первый заместитель генерального директора – директор блока по развитию и международному бизнесу "Росатома" Кирилл Комаров. "Доверие – одна из ключевых ценностей в быстро меняющемся мире, подписание меморандума это ярко иллюстрирует. Российская Федерация держит свое слово и демонстрирует готовность протянуть руку, поделиться своими ноу-хау с нашими странами", – отметил председатель совета директоров Water and Energy Solutions Мохаммед Амин Шеркауи. "Росатом" имеет значительный опыт в создании установок для опреснения и водоподготовки как для промышленности, так и для населения. В частности, в Актау (Казахстан) работал опреснительный комплекс, созданный предприятием "Росатома", совмещенный с атомной станцией на быстрых нейтронах. Он снабжал пресной водой станцию, промышленные объекты и население и продолжил работать после вывода АЭС из эксплуатации в 1990-х годах. В настоящее время опреснительный комплекс строится вместе с АЭС "Аккую" в Турции. Также инженерные решения и оборудование предприятий Росатома по водоочистке для энергетики, промышленных и нефтехимических комплексов используются в России и за рубежом Строительство опреснительных установок, совмещенных с АЭС, входит в интегрированное предложение Росатома для потенциальных заказчиков. С учетом того, что около половины стоимости кубометра опресненной воды составляют затраты на электрическую и тепловую энергию, интеграция с энергоисточником позволяет существенно оптимизировать затраты и уменьшить себестоимость опресненной воды. Water and Energy Solutions - марокканская компания, занимающаяся решением проблем нехватки воды, засухи и изменения климата. Саммит и форум "Россия-Африка" проходит в Санкт-Петербурге 27-28 июля. РИА Новости - информационный партнер мероприятия.
https://ria.ru/20230719/raschety-1884977516.html
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марокко, кирилл комаров, государственная корпорация по атомной энергии "росатом", россия, в мире, форум "россия — африка"
Марокко, Кирилл Комаров, Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом", Россия, В мире, Форум "Россия — Африка"
"Росатом" поможет опреснять воду для Марокко

"Росатом" поможет Марокко в реализации проектов в сфере опреснения и водоочистки

CC BY-SA 2.5 / China_Crisis / Марокко
Марокко - РИА Новости, 1920, 27.07.2023
CC BY-SA 2.5 / China_Crisis /
Марокко. Архивное фото
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 27 июл - РИА Новости. "Росатом" поможет опреснять воду для Марокко, меморандум об этом подписан на форуме "Россия-Африка", передает корреспондент РИА Новости.
Компания Water and Energy Solutions (Марокко) и АО "Русатом Инфраструктурные решения" (входит в "Росатом") на форуме "Россия – Африка" подписали меморандум о взаимопонимании. В соответствии с документом стороны планируют взаимодействовать по реализации проектов в сфере опреснения, водоподготовки и водоочистки.
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"Подписанный меморандум расширяет сотрудничество с Марокко в области опреснения и водоподготовки и предусматривает возможность реализации совместных проектов с применение технологий Росатома, направленных на обеспечение промышленности и населения региона чистой водой", – отметил первый заместитель генерального директора – директор блока по развитию и международному бизнесу "Росатома" Кирилл Комаров.
"Доверие – одна из ключевых ценностей в быстро меняющемся мире, подписание меморандума это ярко иллюстрирует. Российская Федерация держит свое слово и демонстрирует готовность протянуть руку, поделиться своими ноу-хау с нашими странами", – отметил председатель совета директоров Water and Energy Solutions Мохаммед Амин Шеркауи.
«
"Росатом" имеет значительный опыт в создании установок для опреснения и водоподготовки как для промышленности, так и для населения. В частности, в Актау (Казахстан) работал опреснительный комплекс, созданный предприятием "Росатома", совмещенный с атомной станцией на быстрых нейтронах. Он снабжал пресной водой станцию, промышленные объекты и население и продолжил работать после вывода АЭС из эксплуатации в 1990-х годах. В настоящее время опреснительный комплекс строится вместе с АЭС "Аккую" в Турции. Также инженерные решения и оборудование предприятий Росатома по водоочистке для энергетики, промышленных и нефтехимических комплексов используются в России и за рубежом
Строительство опреснительных установок, совмещенных с АЭС, входит в интегрированное предложение Росатома для потенциальных заказчиков. С учетом того, что около половины стоимости кубометра опресненной воды составляют затраты на электрическую и тепловую энергию, интеграция с энергоисточником позволяет существенно оптимизировать затраты и уменьшить себестоимость опресненной воды.
Water and Energy Solutions - марокканская компания, занимающаяся решением проблем нехватки воды, засухи и изменения климата.
Саммит и форум "Россия-Африка" проходит в Санкт-Петербурге 27-28 июля. РИА Новости - информационный партнер мероприятия.
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МароккоКирилл КомаровГосударственная корпорация по атомной энергии "Росатом"РоссияВ миреФорум "Россия — Африка"
 
 
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