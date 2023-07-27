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Марочко заявил об усилившихся обстрелах мирных жителей со стороны ВСУ в ЛНР - РИА Новости, 27.07.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
07:37 27.07.2023
https://ria.ru/20230727/marochko-1886518160.html
Марочко заявил об усилившихся обстрелах мирных жителей со стороны ВСУ в ЛНР
Марочко заявил об усилившихся обстрелах мирных жителей со стороны ВСУ в ЛНР - РИА Новости, 27.07.2023
Марочко заявил об усилившихся обстрелах мирных жителей со стороны ВСУ в ЛНР
Киевские силовики усилили обстрелы мирного населения в прифронтовых городах и селах Луганской Народной Республики, сообщил РИА Новости военный эксперт,... РИА Новости, 27.07.2023
2023-07-27T07:37
2023-07-27T07:37
специальная военная операция на украине
луганская народная республика
украина
сватово
андрей марочко
происшествия
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ЛУГАНСК, 27 июл - РИА Новости. Киевские силовики усилили обстрелы мирного населения в прифронтовых городах и селах Луганской Народной Республики, сообщил РИА Новости военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко. "В связи с неблагоприятной оперативно-тактической обстановкой для украинских боевиков на купянском и краснолиманском направлениях, ВФУ (вооруженные формирования Украины – ред.) усилили обстрелы Сватово, Лисичанска, Кременной и других мелких населенных пунктов в их окрестностях", - рассказал эксперт, ссылаясь на собственные источники. Он сообщил, что удары наносятся целенаправленно по гражданскому населению и инфраструктуре. "С военной точки зрения ведение таких обстрелов бессмысленно", – добавил он.
https://ria.ru/20230727/obstrely-1886514332.html
луганская народная республика
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луганская народная республика, украина, сватово, андрей марочко, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Луганская Народная Республика, Украина, Сватово, Андрей Марочко, Происшествия
Марочко заявил об усилившихся обстрелах мирных жителей со стороны ВСУ в ЛНР

Марочко: ВСУ усилили обстрелы мирных людей в прифронтовых населенных пунктах ЛНР

© РИА Новости | Перейти в медиабанкРазрушения после обстрела ВСУ Куйбышевского района Донецка
Разрушения после обстрела ВСУ Куйбышевского района Донецка - РИА Новости, 1920, 27.07.2023
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Разрушения после обстрела ВСУ Куйбышевского района Донецка. Архивное фото
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ЛУГАНСК, 27 июл - РИА Новости. Киевские силовики усилили обстрелы мирного населения в прифронтовых городах и селах Луганской Народной Республики, сообщил РИА Новости военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко.
«
"В связи с неблагоприятной оперативно-тактической обстановкой для украинских боевиков на купянском и краснолиманском направлениях, ВФУ (вооруженные формирования Украины – ред.) усилили обстрелы Сватово, Лисичанска, Кременной и других мелких населенных пунктов в их окрестностях", - рассказал эксперт, ссылаясь на собственные источники.
Он сообщил, что удары наносятся целенаправленно по гражданскому населению и инфраструктуре.
"С военной точки зрения ведение таких обстрелов бессмысленно", – добавил он.
Дома и постройки, поврежденные в результате обстрела Донецка со стороны ВСУ. - РИА Новости, 1920, 27.07.2023
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Специальная военная операция на УкраинеЛуганская Народная РеспубликаУкраинаСватовоАндрей МарочкоПроисшествия
 
 
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