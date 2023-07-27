https://ria.ru/20230727/marochko-1886518160.html
Марочко заявил об усилившихся обстрелах мирных жителей со стороны ВСУ в ЛНР
Марочко заявил об усилившихся обстрелах мирных жителей со стороны ВСУ в ЛНР - РИА Новости, 27.07.2023
Марочко заявил об усилившихся обстрелах мирных жителей со стороны ВСУ в ЛНР
Киевские силовики усилили обстрелы мирного населения в прифронтовых городах и селах Луганской Народной Республики, сообщил РИА Новости военный эксперт,... РИА Новости, 27.07.2023
2023-07-27T07:37
2023-07-27T07:37
2023-07-27T07:37
специальная военная операция на украине
луганская народная республика
украина
сватово
андрей марочко
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/18/1886034439_0:388:2730:1924_1920x0_80_0_0_67202393c571512f1270ac4e67151819.jpg
ЛУГАНСК, 27 июл - РИА Новости. Киевские силовики усилили обстрелы мирного населения в прифронтовых городах и селах Луганской Народной Республики, сообщил РИА Новости военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко. "В связи с неблагоприятной оперативно-тактической обстановкой для украинских боевиков на купянском и краснолиманском направлениях, ВФУ (вооруженные формирования Украины – ред.) усилили обстрелы Сватово, Лисичанска, Кременной и других мелких населенных пунктов в их окрестностях", - рассказал эксперт, ссылаясь на собственные источники. Он сообщил, что удары наносятся целенаправленно по гражданскому населению и инфраструктуре. "С военной точки зрения ведение таких обстрелов бессмысленно", – добавил он.
https://ria.ru/20230727/obstrely-1886514332.html
луганская народная республика
украина
сватово
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/18/1886034439_0:0:2730:2048_1920x0_80_0_0_ec433c2bb2efca76a3a5aea41fcdcbd4.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
луганская народная республика, украина, сватово, андрей марочко, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Луганская Народная Республика, Украина, Сватово, Андрей Марочко, Происшествия
Марочко заявил об усилившихся обстрелах мирных жителей со стороны ВСУ в ЛНР
Марочко: ВСУ усилили обстрелы мирных людей в прифронтовых населенных пунктах ЛНР