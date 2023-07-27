https://ria.ru/20230727/marochko-1886518160.html

Марочко заявил об усилившихся обстрелах мирных жителей со стороны ВСУ в ЛНР

Марочко заявил об усилившихся обстрелах мирных жителей со стороны ВСУ в ЛНР - РИА Новости, 27.07.2023

Марочко заявил об усилившихся обстрелах мирных жителей со стороны ВСУ в ЛНР

Киевские силовики усилили обстрелы мирного населения в прифронтовых городах и селах Луганской Народной Республики, сообщил РИА Новости военный эксперт,... РИА Новости, 27.07.2023

2023-07-27T07:37

2023-07-27T07:37

2023-07-27T07:37

специальная военная операция на украине

луганская народная республика

украина

сватово

андрей марочко

происшествия

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ЛУГАНСК, 27 июл - РИА Новости. Киевские силовики усилили обстрелы мирного населения в прифронтовых городах и селах Луганской Народной Республики, сообщил РИА Новости военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко. "В связи с неблагоприятной оперативно-тактической обстановкой для украинских боевиков на купянском и краснолиманском направлениях, ВФУ (вооруженные формирования Украины – ред.) усилили обстрелы Сватово, Лисичанска, Кременной и других мелких населенных пунктов в их окрестностях", - рассказал эксперт, ссылаясь на собственные источники. Он сообщил, что удары наносятся целенаправленно по гражданскому населению и инфраструктуре. "С военной точки зрения ведение таких обстрелов бессмысленно", – добавил он.

https://ria.ru/20230727/obstrely-1886514332.html

луганская народная республика

украина

сватово

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луганская народная республика, украина, сватово, андрей марочко, происшествия