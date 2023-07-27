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Российские военные выбили ВСУ с ряда позиций, сообщили в ЛНР - РИА Новости, 27.07.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
08:10 27.07.2023
https://ria.ru/20230727/lnr-1886521098.html
Российские военные выбили ВСУ с ряда позиций, сообщили в ЛНР
Российские военные выбили ВСУ с ряда позиций, сообщили в ЛНР - РИА Новости, 27.07.2023
Российские военные выбили ВСУ с ряда позиций, сообщили в ЛНР
Российские военные выбили украинские войска с позиций на второй линии обороны на ряде участков на краснолиманском направлении, сообщил РИА Новости подполковник... РИА Новости, 27.07.2023
2023-07-27T08:10
2023-07-27T08:10
специальная военная операция на украине
луганская народная республика
андрей марочко
сватово
вооруженные силы рф
вооруженные силы украины
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ЛУГАНСК, 27 июл - РИА Новости. Российские военные выбили украинские войска с позиций на второй линии обороны на ряде участков на краснолиманском направлении, сообщил РИА Новости подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко. "За последние несколько суток, северо- и юго-западнее населенного пункта Сватово ВС РФ имели ряд успехов в освобождении оккупированной территории ЛНР. Успешные наступательные действия привели к оставлению своих позиций украинскими боевиками, а на некоторых участках на краснолиманском направлении ВФУ (вооруженные формирования Украины - ред.) оставили не только передовые позиции, но и были выбиты со второй линии обороны", - сообщил эксперт, ссылаясь на собственные источники. Министерство обороны РФ в среду сообщало, что группировка "Запад" на купянском направлении провела успешные наступательные действия и заняла более выгодные позиции, уничтожила за сутки 13 единиц техники. По данным российского военного ведомства, на краснолиманском направлении российские войска продолжили наступление в районе Сергеевки, продвижение составило до трех километров по фронту и на 2700 метров в глубину обороны противника. Отражены четыре атаки украинских войск, потери противника составили более 190 человек, пять бронемашин, две гаубицы и три самоходки, сообщили в Минобороны.
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луганская народная республика, андрей марочко, сватово, вооруженные силы рф, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Луганская Народная Республика, Андрей Марочко, Сватово, Вооруженные силы РФ, Вооруженные силы Украины
Российские военные выбили ВСУ с ряда позиций, сообщили в ЛНР

Подполковник Марочко: ВС России выбили ВСУ с ряда позиций на второй линии обороны в ЛНР

© РИА Новости / Алексей Никольский | Перейти в медиабанкРоссийские войска
Российские войска - РИА Новости, 1920, 27.07.2023
© РИА Новости / Алексей Никольский
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Российские войска. Архивное фото
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ЛУГАНСК, 27 июл - РИА Новости. Российские военные выбили украинские войска с позиций на второй линии обороны на ряде участков на краснолиманском направлении, сообщил РИА Новости подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко.
«
"За последние несколько суток, северо- и юго-западнее населенного пункта Сватово ВС РФ имели ряд успехов в освобождении оккупированной территории ЛНР. Успешные наступательные действия привели к оставлению своих позиций украинскими боевиками, а на некоторых участках на краснолиманском направлении ВФУ (вооруженные формирования Украины - ред.) оставили не только передовые позиции, но и были выбиты со второй линии обороны", - сообщил эксперт, ссылаясь на собственные источники.
Российский военный - РИА Новости, 1920, 27.07.2023
"Весьма изобретательно". На Западе восхитились решением российских военных
05:40
Министерство обороны РФ в среду сообщало, что группировка "Запад" на купянском направлении провела успешные наступательные действия и заняла более выгодные позиции, уничтожила за сутки 13 единиц техники.
По данным российского военного ведомства, на краснолиманском направлении российские войска продолжили наступление в районе Сергеевки, продвижение составило до трех километров по фронту и на 2700 метров в глубину обороны противника. Отражены четыре атаки украинских войск, потери противника составили более 190 человек, пять бронемашин, две гаубицы и три самоходки, сообщили в Минобороны.
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Вчера, 18:50
Инфографика
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 26.07.2023Посмотреть
 
Специальная военная операция на УкраинеЛуганская Народная РеспубликаАндрей МарочкоСватовоВооруженные силы РФВооруженные силы Украины
 
 
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