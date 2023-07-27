https://ria.ru/20230727/lnr-1886521098.html

Российские военные выбили ВСУ с ряда позиций, сообщили в ЛНР

Российские военные выбили ВСУ с ряда позиций, сообщили в ЛНР - РИА Новости, 27.07.2023

Российские военные выбили ВСУ с ряда позиций, сообщили в ЛНР

Российские военные выбили украинские войска с позиций на второй линии обороны на ряде участков на краснолиманском направлении, сообщил РИА Новости подполковник... РИА Новости, 27.07.2023

2023-07-27T08:10

2023-07-27T08:10

2023-07-27T08:10

специальная военная операция на украине

луганская народная республика

андрей марочко

сватово

вооруженные силы рф

вооруженные силы украины

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ЛУГАНСК, 27 июл - РИА Новости. Российские военные выбили украинские войска с позиций на второй линии обороны на ряде участков на краснолиманском направлении, сообщил РИА Новости подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко. "За последние несколько суток, северо- и юго-западнее населенного пункта Сватово ВС РФ имели ряд успехов в освобождении оккупированной территории ЛНР. Успешные наступательные действия привели к оставлению своих позиций украинскими боевиками, а на некоторых участках на краснолиманском направлении ВФУ (вооруженные формирования Украины - ред.) оставили не только передовые позиции, но и были выбиты со второй линии обороны", - сообщил эксперт, ссылаясь на собственные источники. Министерство обороны РФ в среду сообщало, что группировка "Запад" на купянском направлении провела успешные наступательные действия и заняла более выгодные позиции, уничтожила за сутки 13 единиц техники. По данным российского военного ведомства, на краснолиманском направлении российские войска продолжили наступление в районе Сергеевки, продвижение составило до трех километров по фронту и на 2700 метров в глубину обороны противника. Отражены четыре атаки украинских войск, потери противника составили более 190 человек, пять бронемашин, две гаубицы и три самоходки, сообщили в Минобороны.

https://ria.ru/20230727/izobretatelnost-1886512894.html

луганская народная республика

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луганская народная республика, андрей марочко, сватово, вооруженные силы рф, вооруженные силы украины