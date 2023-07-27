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Названы страны, в которые родители отправят на отдых детей этим летом
Названы страны, в которые родители отправят на отдых детей этим летом - РИА Новости, 27.07.2023
Названы страны, в которые родители отправят на отдых детей этим летом
Определены страны, в которые родители готовы отпустить детей на отдых или учебу в летнем кампусе, сообщает туроператор SportZania. РИА Новости, 27.07.2023
2023-07-27T01:48
2023-07-27T01:48
2023-07-27T01:48
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дубай
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МОСКВА, 27 июл – РИА Новости. Определены страны, в которые родители готовы отпустить детей на отдых или учебу в летнем кампусе, сообщает туроператор SportZania. Самым подходящим местом за рубежом каждый пятый респондент назвал Дубай. Курорты Турции выбрали 17 процентов опрошенных. Третье место поделили Испания и Мальдивы, за эти варианты проголосовало более 13 процентов мам и пап. Чуть меньшее количество голосов набрали Великобритания и США.Родители также называли Казахстан, Белоруссию, Чехию, Австралию, но эти направления набрали менее девяти процентов.Наиболее предпочтительным занятием детей во время летнего отдыха в лагере оказались творческие занятия – так ответили 22 процента опрошенных. За изучение нового языка готовы платить 20,5 процента респондентов, а за отдых детей на пляже высказались 19,7 процента родителей. Чуть менее популярны оказались варианты про изучение страны пребывания и экскурсии по туристическим местам.
https://ria.ru/20230723/emiraty-1885096152.html
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новости - туризм, дубай, турция, испания, туризм
Туризм, Новости - Туризм, Дубай, Турция, Испания, Туризм
Названы страны, в которые родители отправят на отдых детей этим летом
ОАЭ и Турция – самые популярные страны, куда родители готовы отправить детей на отдых