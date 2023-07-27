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Путин рассказал о развитии транспортного коридора "Север — Юг"

Путин рассказал о развитии транспортного коридора "Север — Юг" - РИА Новости, 27.07.2023

Путин рассказал о развитии транспортного коридора "Север — Юг"

Международный транспортный коридор "Север-Юг" позволит обеспечить российским товарам более короткий маршрут на африканский континент и обратно в Россию, сообщил РИА Новости, 27.07.2023

2023-07-27T13:47

2023-07-27T13:47

2023-07-27T13:48

владимир путин

африка

экономика

форум "россия — африка"

в мире

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 27 июл - РИА Новости. Международный транспортный коридор "Север-Юг" позволит обеспечить российским товарам более короткий маршрут на африканский континент и обратно в Россию, сообщил президент России Владимир Путин. "Россия также активно занимается переориентацией транспортно-логистических потоков в сторону государств глобального Юга, разумеется и Африку. Международный транспортный коридор "Север-Юг", который мы развиваем, имеет своей целью обеспечить российским товарам выход в Персидский залив и Индийский океан, откуда они смогут кратчайшим морским маршрутом поступать, в том числе, на африканский континент", - сказал Путин, выступая на пленарном заседании саммита "Россия - Африка". Он подчеркнул, что этот коридор можно будет использовать и в обратном направлении для поставок африканских товаров на рынок России. "Обеспечение стыковки транспортного коридора "Север-Юг" с Африкой, запуск регулярных судоходных грузовых линий. Вот чего мы добиваемся", - добавил Путин. Второй саммит и экономический и гуманитарный форум "Россия - Африка" проходит 27-28 июля в Санкт-Петербурге. РИА Новости выступает информационным партнером мероприятия.

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владимир путин, африка, экономика, форум "россия — африка", в мире