Путин рассказал о развитии транспортного коридора "Север — Юг"
Путин: транспортный коридор "Север — Юг" поможет наладить поставки товаров в Африку
© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанкВладимир Путин выступает на пленарном заседании II Cаммита и форума "Россия - Африка"
Владимир Путин выступает на пленарном заседании II Cаммита и форума "Россия - Африка"
С.-ПЕТЕРБУРГ, 27 июл - РИА Новости. Международный транспортный коридор "Север-Юг" позволит обеспечить российским товарам более короткий маршрут на африканский континент и обратно в Россию, сообщил президент России Владимир Путин.
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"Россия также активно занимается переориентацией транспортно-логистических потоков в сторону государств глобального Юга, разумеется и Африку. Международный транспортный коридор "Север-Юг", который мы развиваем, имеет своей целью обеспечить российским товарам выход в Персидский залив и Индийский океан, откуда они смогут кратчайшим морским маршрутом поступать, в том числе, на африканский континент", - сказал Путин, выступая на пленарном заседании саммита "Россия - Африка".
Он подчеркнул, что этот коридор можно будет использовать и в обратном направлении для поставок африканских товаров на рынок России.
"Обеспечение стыковки транспортного коридора "Север-Юг" с Африкой, запуск регулярных судоходных грузовых линий. Вот чего мы добиваемся", - добавил Путин.
Второй саммит и экономический и гуманитарный форум "Россия - Африка" проходит 27-28 июля в Санкт-Петербурге. РИА Новости выступает информационным партнером мероприятия.