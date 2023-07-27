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Шойгу и Ким Чен Ын после посещения выставки и обсуждений посмотрели концерт - РИА Новости, 27.07.2023
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05:37 27.07.2023 (обновлено: 10:36 27.07.2023)
https://ria.ru/20230727/kndr-1886512722.html
Шойгу и Ким Чен Ын после посещения выставки и обсуждений посмотрели концерт
Шойгу и Ким Чен Ын после посещения выставки и обсуждений посмотрели концерт - РИА Новости, 27.07.2023
Шойгу и Ким Чен Ын после посещения выставки и обсуждений посмотрели концерт
Лидер КНДР Ким Чен Ын вместе с главой делегации России министром обороны Сергеем Шойгу и представителем КНР посмотрел праздничный концерт в честь 70-й годовщины РИА Новости, 27.07.2023
2023-07-27T05:37
2023-07-27T10:36
россия
китай
пхеньян
сергей шойгу
ким чен ын
кндр (северная корея)
в мире
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СЕУЛ, 27 июл — РИА Новости. Лидер КНДР Ким Чен Ын вместе с главой делегации России министром обороны Сергеем Шойгу и представителем КНР посмотрел праздничный концерт в честь 70-й годовщины окончания Отечественной освободительной войны (Корейской войны 1950-1953 годов), сообщает северокорейское радио "Голос Кореи". Сообщается, что гала-концерт в честь 70-й годовщины Дня победы в Отечественной освободительной войне, как в Северной Корее называют заключение перемирия в Корейской войне (1950-1953 годов), начался 27 июля в ноль часов (18:00 среды мск). Ким Чен Ын вошел в зрительный зал вместе с главой военной делегации России Сергеем Шойгу и главой партийно-правительственной делегации КНР заместителем председателя Постоянного комитета ВСНП Китая Ли Хунчжуном. Их встретили радостными приветствиями, дети преподнесли своему лидеру и главам делегаций цветы. На сцене выступили ведущие художественные организации КНДР, гражданские и армейские художественные организации, артисты и учащиеся учебных заведений в сфере искусства. Прозвучали как песни в честь Дня победы, военные песни, так и номера, восхваляющие заслуги бывшего вождя Ким Ир Сена, а также попурри из китайских и российских песен для "миссий дружбы", приехавших в Пхеньян представителей России и КНР.
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россия
китай
пхеньян
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россия, китай, пхеньян, сергей шойгу, ким чен ын, кндр (северная корея), в мире
Россия, Китай, Пхеньян, Сергей Шойгу, Ким Чен Ын, КНДР (Северная Корея), В мире
Шойгу и Ким Чен Ын после посещения выставки и обсуждений посмотрели концерт

"Голос Кореи": Шойгу и Ким Чен Ын после посещения выставки и обсуждений посмотрели концерт

© Фото : KCNAМинистр обороны РФ Сергей Шойгу и лидер КНДР Ким Чен Ын во время праздничного концерта в честь 70-й годовщины окончания Отечественной освободительной войны
Министр обороны РФ Сергей Шойгу и лидер КНДР Ким Чен Ын во время праздничного концерта в честь 70-й годовщины окончания Отечественной освободительной войны - РИА Новости, 1920, 27.07.2023
© Фото : KCNA
Министр обороны РФ Сергей Шойгу и лидер КНДР Ким Чен Ын во время праздничного концерта в честь 70-й годовщины окончания Отечественной освободительной войны
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СЕУЛ, 27 июл — РИА Новости. Лидер КНДР Ким Чен Ын вместе с главой делегации России министром обороны Сергеем Шойгу и представителем КНР посмотрел праздничный концерт в честь 70-й годовщины окончания Отечественной освободительной войны (Корейской войны 1950-1953 годов), сообщает северокорейское радио "Голос Кореи".
Сообщается, что гала-концерт в честь 70-й годовщины Дня победы в Отечественной освободительной войне, как в Северной Корее называют заключение перемирия в Корейской войне (1950-1953 годов), начался 27 июля в ноль часов (18:00 среды мск).
Ким Чен Ын вошел в зрительный зал вместе с главой военной делегации России Сергеем Шойгу и главой партийно-правительственной делегации КНР заместителем председателя Постоянного комитета ВСНП Китая Ли Хунчжуном. Их встретили радостными приветствиями, дети преподнесли своему лидеру и главам делегаций цветы.
На сцене выступили ведущие художественные организации КНДР, гражданские и армейские художественные организации, артисты и учащиеся учебных заведений в сфере искусства.
Прозвучали как песни в честь Дня победы, военные песни, так и номера, восхваляющие заслуги бывшего вождя Ким Ир Сена, а также попурри из китайских и российских песен для "миссий дружбы", приехавших в Пхеньян представителей России и КНР.
Министр обороны КНДР генерал армии Кан Сун Нам и министр обороны РФ Сергей Шойгу в аэропорту Сунан - РИА Новости, 1920, 26.07.2023
В КНДР прошла церемония встречи "миссии дружбы армии и народа" России
Вчера, 05:00
 
РоссияКитайПхеньянСергей ШойгуКим Чен ЫнКНДР (Северная Корея)В мире
 
 
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