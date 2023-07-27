Шойгу и Ким Чен Ын после посещения выставки и обсуждений посмотрели концерт
"Голос Кореи": Шойгу и Ким Чен Ын после посещения выставки и обсуждений посмотрели концерт
© Фото : KCNAМинистр обороны РФ Сергей Шойгу и лидер КНДР Ким Чен Ын во время праздничного концерта в честь 70-й годовщины окончания Отечественной освободительной войны
© Фото : KCNA
Министр обороны РФ Сергей Шойгу и лидер КНДР Ким Чен Ын во время праздничного концерта в честь 70-й годовщины окончания Отечественной освободительной войны
СЕУЛ, 27 июл — РИА Новости. Лидер КНДР Ким Чен Ын вместе с главой делегации России министром обороны Сергеем Шойгу и представителем КНР посмотрел праздничный концерт в честь 70-й годовщины окончания Отечественной освободительной войны (Корейской войны 1950-1953 годов), сообщает северокорейское радио "Голос Кореи".
Сообщается, что гала-концерт в честь 70-й годовщины Дня победы в Отечественной освободительной войне, как в Северной Корее называют заключение перемирия в Корейской войне (1950-1953 годов), начался 27 июля в ноль часов (18:00 среды мск).
Ким Чен Ын вошел в зрительный зал вместе с главой военной делегации России Сергеем Шойгу и главой партийно-правительственной делегации КНР заместителем председателя Постоянного комитета ВСНП Китая Ли Хунчжуном. Их встретили радостными приветствиями, дети преподнесли своему лидеру и главам делегаций цветы.
На сцене выступили ведущие художественные организации КНДР, гражданские и армейские художественные организации, артисты и учащиеся учебных заведений в сфере искусства.
Прозвучали как песни в честь Дня победы, военные песни, так и номера, восхваляющие заслуги бывшего вождя Ким Ир Сена, а также попурри из китайских и российских песен для "миссий дружбы", приехавших в Пхеньян представителей России и КНР.