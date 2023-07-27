https://ria.ru/20230727/kndr-1886512722.html

Шойгу и Ким Чен Ын после посещения выставки и обсуждений посмотрели концерт

Шойгу и Ким Чен Ын после посещения выставки и обсуждений посмотрели концерт - РИА Новости, 27.07.2023

Шойгу и Ким Чен Ын после посещения выставки и обсуждений посмотрели концерт

Лидер КНДР Ким Чен Ын вместе с главой делегации России министром обороны Сергеем Шойгу и представителем КНР посмотрел праздничный концерт в честь 70-й годовщины РИА Новости, 27.07.2023

2023-07-27T05:37

2023-07-27T05:37

2023-07-27T10:36

россия

китай

пхеньян

сергей шойгу

ким чен ын

кндр (северная корея)

в мире

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СЕУЛ, 27 июл — РИА Новости. Лидер КНДР Ким Чен Ын вместе с главой делегации России министром обороны Сергеем Шойгу и представителем КНР посмотрел праздничный концерт в честь 70-й годовщины окончания Отечественной освободительной войны (Корейской войны 1950-1953 годов), сообщает северокорейское радио "Голос Кореи". Сообщается, что гала-концерт в честь 70-й годовщины Дня победы в Отечественной освободительной войне, как в Северной Корее называют заключение перемирия в Корейской войне (1950-1953 годов), начался 27 июля в ноль часов (18:00 среды мск). Ким Чен Ын вошел в зрительный зал вместе с главой военной делегации России Сергеем Шойгу и главой партийно-правительственной делегации КНР заместителем председателя Постоянного комитета ВСНП Китая Ли Хунчжуном. Их встретили радостными приветствиями, дети преподнесли своему лидеру и главам делегаций цветы. На сцене выступили ведущие художественные организации КНДР, гражданские и армейские художественные организации, артисты и учащиеся учебных заведений в сфере искусства. Прозвучали как песни в честь Дня победы, военные песни, так и номера, восхваляющие заслуги бывшего вождя Ким Ир Сена, а также попурри из китайских и российских песен для "миссий дружбы", приехавших в Пхеньян представителей России и КНР.

https://ria.ru/20230726/missiya-1886288431.html

россия

китай

пхеньян

кндр (северная корея)

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россия, китай, пхеньян, сергей шойгу, ким чен ын, кндр (северная корея), в мире