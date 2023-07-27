Рейтинг@Mail.ru
Ким Чен Ын и Шойгу вместе осмотрели выставку новейших вооружений в КНДР - РИА Новости, 27.07.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
04:40 27.07.2023 (обновлено: 10:32 27.07.2023)
https://ria.ru/20230727/kndr-1886511129.html
Ким Чен Ын и Шойгу вместе осмотрели выставку новейших вооружений в КНДР
Ким Чен Ын и Шойгу вместе осмотрели выставку новейших вооружений в КНДР - РИА Новости, 27.07.2023
Ким Чен Ын и Шойгу вместе осмотрели выставку новейших вооружений в КНДР
Лидер КНДР Ким Чен Ын и министр обороны России Сергей Шойгу осмотрели "Выставку вооружений -2023" и представленные там новые образцы оружия и техники, сообщает... РИА Новости, 27.07.2023
2023-07-27T04:40
2023-07-27T10:32
в мире
россия
пхеньян
ким чен ын
сергей шойгу
корейская народная армия
кндр (северная корея)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/1b/1886538992_0:94:900:600_1920x0_80_0_0_5ff39653cf192a1802c0e986ab59f0c1.jpg
СЕУЛ, 27 июл – РИА Новости. Лидер КНДР Ким Чен Ын и министр обороны России Сергей Шойгу осмотрели "Выставку вооружений -2023" и представленные там новые образцы оружия и техники, сообщает северокорейское радио "Голос Кореи". Сообщается, что "Выставка вооружений -2023" проводится при спонсорской поддержке минобороны КНДР по случаю 70-й годовщины победы в Великой Отечественной освободительной войне, как в Южной Корее называют Корейскую войну (1950-1953 годов). Ким Чен Ын посетил выставку вместе с Шойгу и членами военной делегации Российской Федерации и поблагодарил их за визит в Пхеньян и дружеские поздравления в адрес народа и государства КНДР по случаю "великого события". Шойгу в ответ выразил благодарность лидеру КНДР за то, что он уделил делегации большое внимание и "гостеприимство", несмотря на занятость. "Ким Чен Ын вместе с Сергеем Шойгу осмотрели вооружение и технику нового образца. Ким Чен Ын рассказал Шойгу о вооружениях и боевой технике, которые разрабатываются по плану развития обороны, намеченному VIII съездом ТПК, и которыми оснащают Корейскую народную армию в последнее время, а также побеседовал с ним о мировой тенденции и стратегии развития вооружений", - говорится в сообщении "Голоса Кореи". Северокорейский лидер в беседе также выразил мнение о вопросах, "представляющих обоюдный интерес", касающихся борьбы против "насилия и произвола империалистов", борьбы за суверенитет и интересы двух стран, международную справедливость и мир. "Ким Чен Ын очередной раз выразил уверенность в том, что российская армия и народ добьются больших успехов в борьбе за построение сильного государства", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20230726/missiya-1886288431.html
россия
пхеньян
кндр (северная корея)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/1b/1886538992_52:0:852:600_1920x0_80_0_0_0fb8edbcce4592a07b3bd725f9a2a8d3.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, пхеньян, ким чен ын, сергей шойгу, корейская народная армия, кндр (северная корея)
В мире, Россия, Пхеньян, Ким Чен Ын, Сергей Шойгу, Корейская народная армия, КНДР (Северная Корея)
Ким Чен Ын и Шойгу вместе осмотрели выставку новейших вооружений в КНДР

"Голос Кореи": Ким Чен Ын и Шойгу вместе осмотрели выставку новейших вооружений в КНДР

© Фото : KCNAМинистр обороны РФ Сергей Шойгу и лидер КНДР Ким Чен Ын во время посещения выставки вооружений в Пхеньяне
Министр обороны РФ Сергей Шойгу и лидер КНДР Ким Чен Ын во время посещения выставки вооружений в Пхеньяне - РИА Новости, 1920, 27.07.2023
© Фото : KCNA
Министр обороны РФ Сергей Шойгу и лидер КНДР Ким Чен Ын во время посещения выставки вооружений в Пхеньяне
Читать ria.ru в
СЕУЛ, 27 июл – РИА Новости. Лидер КНДР Ким Чен Ын и министр обороны России Сергей Шойгу осмотрели "Выставку вооружений -2023" и представленные там новые образцы оружия и техники, сообщает северокорейское радио "Голос Кореи".
Сообщается, что "Выставка вооружений -2023" проводится при спонсорской поддержке минобороны КНДР по случаю 70-й годовщины победы в Великой Отечественной освободительной войне, как в Южной Корее называют Корейскую войну (1950-1953 годов).
Ким Чен Ын посетил выставку вместе с Шойгу и членами военной делегации Российской Федерации и поблагодарил их за визит в Пхеньян и дружеские поздравления в адрес народа и государства КНДР по случаю "великого события". Шойгу в ответ выразил благодарность лидеру КНДР за то, что он уделил делегации большое внимание и "гостеприимство", несмотря на занятость.
"Ким Чен Ын вместе с Сергеем Шойгу осмотрели вооружение и технику нового образца. Ким Чен Ын рассказал Шойгу о вооружениях и боевой технике, которые разрабатываются по плану развития обороны, намеченному VIII съездом ТПК, и которыми оснащают Корейскую народную армию в последнее время, а также побеседовал с ним о мировой тенденции и стратегии развития вооружений", - говорится в сообщении "Голоса Кореи".
Северокорейский лидер в беседе также выразил мнение о вопросах, "представляющих обоюдный интерес", касающихся борьбы против "насилия и произвола империалистов", борьбы за суверенитет и интересы двух стран, международную справедливость и мир.
"Ким Чен Ын очередной раз выразил уверенность в том, что российская армия и народ добьются больших успехов в борьбе за построение сильного государства", - говорится в сообщении.
Министр обороны КНДР генерал армии Кан Сун Нам и министр обороны РФ Сергей Шойгу в аэропорту Сунан - РИА Новости, 1920, 26.07.2023
В КНДР прошла церемония встречи "миссии дружбы армии и народа" России
Вчера, 05:00
 
В миреРоссияПхеньянКим Чен ЫнСергей ШойгуКорейская народная армияКНДР (Северная Корея)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала