Ким Чен Ын и Шойгу вместе осмотрели выставку новейших вооружений в КНДР
"Голос Кореи": Ким Чен Ын и Шойгу вместе осмотрели выставку новейших вооружений в КНДР
© Фото : KCNAМинистр обороны РФ Сергей Шойгу и лидер КНДР Ким Чен Ын во время посещения выставки вооружений в Пхеньяне
© Фото : KCNA
Министр обороны РФ Сергей Шойгу и лидер КНДР Ким Чен Ын во время посещения выставки вооружений в Пхеньяне
СЕУЛ, 27 июл – РИА Новости. Лидер КНДР Ким Чен Ын и министр обороны России Сергей Шойгу осмотрели "Выставку вооружений -2023" и представленные там новые образцы оружия и техники, сообщает северокорейское радио "Голос Кореи".
Сообщается, что "Выставка вооружений -2023" проводится при спонсорской поддержке минобороны КНДР по случаю 70-й годовщины победы в Великой Отечественной освободительной войне, как в Южной Корее называют Корейскую войну (1950-1953 годов).
Ким Чен Ын посетил выставку вместе с Шойгу и членами военной делегации Российской Федерации и поблагодарил их за визит в Пхеньян и дружеские поздравления в адрес народа и государства КНДР по случаю "великого события". Шойгу в ответ выразил благодарность лидеру КНДР за то, что он уделил делегации большое внимание и "гостеприимство", несмотря на занятость.
"Ким Чен Ын вместе с Сергеем Шойгу осмотрели вооружение и технику нового образца. Ким Чен Ын рассказал Шойгу о вооружениях и боевой технике, которые разрабатываются по плану развития обороны, намеченному VIII съездом ТПК, и которыми оснащают Корейскую народную армию в последнее время, а также побеседовал с ним о мировой тенденции и стратегии развития вооружений", - говорится в сообщении "Голоса Кореи".
Северокорейский лидер в беседе также выразил мнение о вопросах, "представляющих обоюдный интерес", касающихся борьбы против "насилия и произвола империалистов", борьбы за суверенитет и интересы двух стран, международную справедливость и мир.
"Ким Чен Ын очередной раз выразил уверенность в том, что российская армия и народ добьются больших успехов в борьбе за построение сильного государства", - говорится в сообщении.