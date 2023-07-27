https://ria.ru/20230727/kndr-1886511129.html

Ким Чен Ын и Шойгу вместе осмотрели выставку новейших вооружений в КНДР

Ким Чен Ын и Шойгу вместе осмотрели выставку новейших вооружений в КНДР - РИА Новости, 27.07.2023

Ким Чен Ын и Шойгу вместе осмотрели выставку новейших вооружений в КНДР

Лидер КНДР Ким Чен Ын и министр обороны России Сергей Шойгу осмотрели "Выставку вооружений -2023" и представленные там новые образцы оружия и техники, сообщает... РИА Новости, 27.07.2023

2023-07-27T04:40

2023-07-27T04:40

2023-07-27T10:32

в мире

россия

пхеньян

ким чен ын

сергей шойгу

корейская народная армия

кндр (северная корея)

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СЕУЛ, 27 июл – РИА Новости. Лидер КНДР Ким Чен Ын и министр обороны России Сергей Шойгу осмотрели "Выставку вооружений -2023" и представленные там новые образцы оружия и техники, сообщает северокорейское радио "Голос Кореи". Сообщается, что "Выставка вооружений -2023" проводится при спонсорской поддержке минобороны КНДР по случаю 70-й годовщины победы в Великой Отечественной освободительной войне, как в Южной Корее называют Корейскую войну (1950-1953 годов). Ким Чен Ын посетил выставку вместе с Шойгу и членами военной делегации Российской Федерации и поблагодарил их за визит в Пхеньян и дружеские поздравления в адрес народа и государства КНДР по случаю "великого события". Шойгу в ответ выразил благодарность лидеру КНДР за то, что он уделил делегации большое внимание и "гостеприимство", несмотря на занятость. "Ким Чен Ын вместе с Сергеем Шойгу осмотрели вооружение и технику нового образца. Ким Чен Ын рассказал Шойгу о вооружениях и боевой технике, которые разрабатываются по плану развития обороны, намеченному VIII съездом ТПК, и которыми оснащают Корейскую народную армию в последнее время, а также побеседовал с ним о мировой тенденции и стратегии развития вооружений", - говорится в сообщении "Голоса Кореи". Северокорейский лидер в беседе также выразил мнение о вопросах, "представляющих обоюдный интерес", касающихся борьбы против "насилия и произвола империалистов", борьбы за суверенитет и интересы двух стран, международную справедливость и мир. "Ким Чен Ын очередной раз выразил уверенность в том, что российская армия и народ добьются больших успехов в борьбе за построение сильного государства", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20230726/missiya-1886288431.html

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пхеньян

кндр (северная корея)

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в мире, россия, пхеньян, ким чен ын, сергей шойгу, корейская народная армия, кндр (северная корея)