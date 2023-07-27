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Шойгу встретился с Ким Чен Ыном

Шойгу встретился с Ким Чен Ыном - РИА Новости, 27.07.2023

Шойгу встретился с Ким Чен Ыном

Министр обороны России Сергей Шойгу встретился с лидером КНДР Ким Чен Ыном в Пхеньяне, сообщает радио голос Кореи. РИА Новости, 27.07.2023

2023-07-27T03:41

2023-07-27T03:41

2023-07-27T10:38

россия

ким чен ын

сергей шойгу

в мире

пхеньян

кндр (северная корея)

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МОСКВА, 27 июл — РИА Новости. Министр обороны России Сергей Шойгу встретился с лидером КНДР Ким Чен Ыном в Пхеньяне, сообщает радио голос Кореи."Ким Чен Ын с удовольствием встретился с министром обороны Шойгу и обменялся с ним теплыми приветствиями. <...> На переговорах они вспомнили о глубокой истории дружбы между КНДР и Россией, обсудили вопросы, представляющие взаимный интерес в области национальной обороны и безопасности", — говорится в сообщении.Отмечается также, что Шойгу передал Ким Чен Ыну письмо от президента России Владимира Путина.По данным радио, после переговоров они обменялись подарками.Российская военная делегация во главе с министром обороны прибыла в КНДР во вторник для участия в торжествах, посвященных 70-летию окончания боевых действий в Корейской войне.Как подчеркнули в министерстве обороны, визит поспособствует укреплению военных связей Москвы и Пхеньяна и станет важным этапом развития сотрудничества двух стран.Рабочая поездка продлится по 27 июля.

https://ria.ru/20230726/missiya-1886288431.html

россия

пхеньян

кндр (северная корея)

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