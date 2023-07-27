https://ria.ru/20230727/kndr-1886485817.html
Каким оружием КНДР поделится с Россией
Каким оружием КНДР поделится с Россией - РИА Новости, 27.07.2023
Каким оружием КНДР поделится с Россией
Первый за время СВО заграничный визит министра обороны России в любом случае привлек бы повышенное внимание, а уж поездка Сергея Шойгу в КНДР и вовсе становится РИА Новости, 27.07.2023
2023-07-27T08:00
2023-07-27T08:00
2023-07-27T08:00
аналитика
россия
пхеньян
сша
сергей шойгу
владимир путин
ким чен ын
оон
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Первый за время СВО заграничный визит министра обороны России в любом случае привлек бы повышенное внимание, а уж поездка Сергея Шойгу в КНДР и вовсе становится экстраординарным событием. Тем более что повод для нее выбран более чем символический — торжества по случаю 70-летия завершения Корейской войны (или, как это называют в Пхеньяне, "победы в Освободительной войне корейского народа"). То есть войны, которая, начавшись как межкорейская, быстро переросла в битву Китая и СССР против США на территории полуострова — и стала (и остается) самой кровавой войной со времен Второй мировой.Учитывая, что происходящее на Украине рассматривается многими как балансирование на грани третьей мировой, воспоминания о российско-северокорейском боевом братстве становятся уже не просто данью исторической памяти, а актуальным геополитическим вопросом. Что будет обсуждаться на встрече Шойгу с Ким Чен Ыном? Как далеко готовы пойти обе стороны?Сразу скажем, что вопрос об использовании северокорейских "добровольцев" на украинском фронте не стоит — это в годы корейской войны была миллионная армия китайских добровольцев и эскадрильи советских летчиков, сражавшихся с американцами. Да, у КНДР одна из крупнейших и сильнейших в мире армий, но она не будет воевать в чужих краях. Армия и ракетно-ядерный щит нужны Пхеньяну для обеспечения собственной безопасности — и "государство партизан" (как раньше называли КНДР) платит за это большую цену. В том числе и практически полной международной изоляцией — уже не столько по собственному выбору, сколько вследствие жесточайших международных санкций, введенных через Совбез ООН.Эти санкции были наложены в ответ на ядерные испытания — и были бы невозможны без согласия России и Китая. Москва и Пекин шли на это в рамках своих отношений с США — американцы использовали тему корейской ракетно-ядерной программы в игре с нами и китайцами: вам же тоже не нравится появление новой ядерной державы у ваших границ, давайте вместе давить на КНДР. То, что Пхеньян вооружается, потому что не чувствует себя в безопасности и хочет исключить возможность американского нападения, сознательно выносилось за скобки — хотя всем было понятно, что объяснять милитаризацию КНДР "паранойей Кимов" просто глупо.Но мир меняется, началась опосредованная война между Россией и США — и в прошлом году Москва и Пекин отказались поддержать в СБ ООН ужесточение санкций против Пхеньяна. А еще до этого КНДР, со своей стороны, стала одной из нескольких стран, проголосовавших в ООН против осуждающих Россию резолюций. А в своих посланиях Путину Ким выражал поддержку "борьбе российского народа с империалистами <...> в стремлении защитить свой суверенитет". Южная же Корея, у которой в России были серьезные экономические интересы, подчинилась давлению Штатов и, в отличие от 2014-го года, ввела экономические санкции против нашей страны, получив статус "недружественного государства". Прошлой осенью Владимир Путин даже публично предупредил Сеул, что поставки оружия и боеприпасов Украине будут разрушать двусторонние отношения: "А как бы Республика Корея отнеслась к тому, что мы возобновили бы сотрудничество с Северной Кореей по этому направлению?"И хотя Сеул пока что не поддался американскому давлению и не начал поставки оружия Киеву, южнокорейское оружие будет в огромных количествах поставляться Польше, откуда уже вполне может быть передано Украине. Так что при всем желании сохранить возможность для восстановления в будущем отношений с Южной Кореей сейчас у нас есть гораздо более важные темы.Нет, Россия пока что не станет в открытую нарушать резолюции Совбеза ООН и поставлять КНДР наше вооружение (тем более что оно сейчас необходимо на фронте). Но неофициальная передача военных технологий вполне возможна, а Пхеньян, со своей стороны, может помочь России боеприпасами (в первую очередь — снаряды для артиллерии) и даже некоторыми видами ракет. КНДР обладает самой многочисленной по количеству стволов артиллерией в мире — и в ней далеко не только образцы 70-летней давности. Военно-техническое сотрудничество не единственная сфера нашего взаимодействия: очень эффективные северокорейские строители могут принять участие в восстановлении новых территорий России. Двусторонняя торговля сейчас минимальна — хотя Россия является вторым торговым партнером КНДР, наш товарооборот в десятки раз меньше китайско-северокорейского.Всему этому в той или иной степени мешают санкции СБ ООН, но всегда есть варианты и их обхода, и недемонстративного нарушения. Мир меняется, и те страны, которые бросили вызов западному миропорядку, не смогут изменить его, играя по его же правилам. Это хорошо знают северокорейцы, всю свою историю отстаивающие право жить самостоятельно. У России гораздо большие возможности и амбиции: нам не подходит модель "осажденной крепости", мы хотим изменить миропорядок, построив такой, в котором мы сможем дышать свободно. И в его строительстве нам помогут самые разные силы и страны, включая и те, кого долгие годы безуспешно пытались изолировать и принудить к капитуляции.
https://ria.ru/20230726/missiya-1886288431.html
https://ria.ru/20230726/peregovory-1886336894.html
https://ria.ru/20230716/ukraina-1884452423.html
https://ria.ru/20230525/soobschenie-1873995828.html
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Петр Акопов
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/04/0d/1569984858_0:130:960:1090_100x100_80_0_0_07fd8ba5bb0166d714951356c555373e.jpg
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Петр Акопов
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аналитика, россия, пхеньян, сша, сергей шойгу, владимир путин, ким чен ын, оон, кндр (северная корея)
Аналитика, Россия, Пхеньян, США, Сергей Шойгу, Владимир Путин, Ким Чен Ын, ООН, КНДР (Северная Корея)
Первый за время СВО заграничный визит министра обороны России в любом случае привлек бы повышенное внимание, а уж поездка Сергея Шойгу в КНДР и вовсе становится экстраординарным событием. Тем более что повод для нее выбран более чем символический — торжества по случаю 70-летия завершения Корейской войны (или, как это называют в Пхеньяне, "победы в Освободительной войне корейского народа"). То есть войны, которая, начавшись как межкорейская, быстро переросла в битву Китая и СССР против США на территории полуострова — и стала (и остается) самой кровавой войной со времен Второй мировой.
Учитывая, что происходящее на Украине рассматривается многими как балансирование на грани третьей мировой, воспоминания о российско-северокорейском боевом братстве становятся уже не просто данью исторической памяти, а актуальным геополитическим вопросом. Что будет обсуждаться на встрече Шойгу с Ким Чен Ыном? Как далеко готовы пойти обе стороны?
В КНДР прошла церемония встречи "миссии дружбы армии и народа" России
Сразу скажем, что вопрос об использовании северокорейских "добровольцев" на украинском фронте не стоит — это в годы корейской войны была миллионная армия китайских добровольцев и эскадрильи советских летчиков, сражавшихся с американцами. Да, у КНДР одна из крупнейших и сильнейших в мире армий, но она не будет воевать в чужих краях. Армия и ракетно-ядерный щит нужны Пхеньяну для обеспечения собственной безопасности — и "государство партизан" (как раньше называли КНДР) платит за это большую цену. В том числе и практически полной международной изоляцией — уже не столько по собственному выбору, сколько вследствие жесточайших международных санкций, введенных через Совбез ООН.
Эти санкции были наложены в ответ на ядерные испытания — и были бы невозможны без согласия России и Китая. Москва и Пекин шли на это в рамках своих отношений с США — американцы использовали тему корейской ракетно-ядерной программы в игре с нами и китайцами: вам же тоже не нравится появление новой ядерной державы у ваших границ, давайте вместе давить на КНДР. То, что Пхеньян вооружается, потому что не чувствует себя в безопасности и хочет исключить возможность американского нападения, сознательно выносилось за скобки — хотя всем было понятно, что объяснять милитаризацию КНДР "паранойей Кимов" просто глупо.
Шойгу провел переговоры с министром обороны КНДР
Но мир меняется, началась опосредованная война между Россией и США — и в прошлом году Москва и Пекин отказались поддержать в СБ ООН ужесточение санкций против Пхеньяна. А еще до этого КНДР, со своей стороны, стала одной из нескольких стран, проголосовавших в ООН против осуждающих Россию резолюций. А в своих посланиях Путину Ким выражал поддержку "борьбе российского народа с империалистами <...> в стремлении защитить свой суверенитет". Южная же Корея, у которой в России были серьезные экономические интересы, подчинилась давлению Штатов и, в отличие от 2014-го года, ввела экономические санкции против нашей страны, получив статус "недружественного государства". Прошлой осенью Владимир Путин даже публично предупредил Сеул, что поставки оружия и боеприпасов Украине будут разрушать двусторонние отношения: "А как бы Республика Корея отнеслась к тому, что мы возобновили бы сотрудничество с Северной Кореей по этому направлению?"
И хотя Сеул пока что не поддался американскому давлению и не начал поставки оружия Киеву, южнокорейское оружие будет в огромных количествах поставляться Польше, откуда уже вполне может быть передано Украине. Так что при всем желании сохранить возможность для восстановления в будущем отношений с Южной Кореей сейчас у нас есть гораздо более важные темы.
Стало известно, какую военную помощь Южная Корея окажет Украине
Нет, Россия пока что не станет в открытую нарушать резолюции Совбеза ООН и поставлять КНДР наше вооружение (тем более что оно сейчас необходимо на фронте). Но неофициальная передача военных технологий вполне возможна, а Пхеньян, со своей стороны, может помочь России боеприпасами (в первую очередь — снаряды для артиллерии) и даже некоторыми видами ракет. КНДР обладает самой многочисленной по количеству стволов артиллерией в мире — и в ней далеко не только образцы 70-летней давности. Военно-техническое сотрудничество не единственная сфера нашего взаимодействия: очень эффективные северокорейские строители могут принять участие в восстановлении новых территорий России. Двусторонняя торговля сейчас минимальна — хотя Россия является вторым торговым партнером КНДР, наш товарооборот в десятки раз меньше китайско-северокорейского.
Всему этому в той или иной степени мешают санкции СБ ООН, но всегда есть варианты и их обхода, и недемонстративного нарушения. Мир меняется, и те страны, которые бросили вызов западному миропорядку, не смогут изменить его, играя по его же правилам. Это хорошо знают северокорейцы, всю свою историю отстаивающие право жить самостоятельно. У России гораздо большие возможности и амбиции: нам не подходит модель "осажденной крепости", мы хотим изменить миропорядок, построив такой, в котором мы сможем дышать свободно. И в его строительстве нам помогут самые разные силы и страны, включая и те, кого долгие годы безуспешно пытались изолировать и принудить к капитуляции.
Посол России рассказал о железнодорожном грузовом сообщении с КНДР