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Российский фильм "Привет, мама" представят на кинофестивале в Испании - РИА Новости, 27.07.2023
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Культура
 
15:22 27.07.2023
https://ria.ru/20230727/kino-1886633509.html
Российский фильм "Привет, мама" представят на кинофестивале в Испании
Российский фильм "Привет, мама" представят на кинофестивале в Испании - РИА Новости, 27.07.2023
Российский фильм "Привет, мама" представят на кинофестивале в Испании
Российскую драмеди "Привет, мама" с Аглаей Тарасовой представят на Международном кинофестивале в Сан-Себастьяне в Испании, который пройдет с 22 по 30 сентября,... РИА Новости, 27.07.2023
2023-07-27T15:22
2023-07-27T15:22
культура
испания
канны
локарно
аглая тарасова
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МОСКВА, 27 июл - РИА Новости. Российскую драмеди "Привет, мама" с Аглаей Тарасовой представят на Международном кинофестивале в Сан-Себастьяне в Испании, который пройдет с 22 по 30 сентября, сообщили в пресс-службе онлайн-кинотеатра Start. &quot;Международная премьера картины &quot;Привет, мама&quot; режиссера Или Малаховой состоится в рамках Международного кинофестиваля в Сан-Себастьяне (Испания), который пройдет с 22 по 30 сентября. История о позднем взрослении и преодолении детских травм будет представлена в секции молодых режиссеров — одной из самых престижных программ фестиваля&quot;, – говорится в сообщении.Фильм "Привет, мама" стал режиссерским дебютом сценаристки Малаховой, чьи работы как соавтора сценария участвовали во многих международных и российских кинофестивалях – Канны, Локарно, "Кинотавр". По сюжету картины главной героине Кире 36 лет, она работает в колл-центре аэропорта Пулково и живет со своей младшей сестрой Верой и двумя племянницами от разных отцов. Несколько лет назад их мама, выгнавшая когда-то дочерей из дома, пропала без вести. Кире пора признать кончину матери и двигаться дальше: получить свидетельство о смерти, вступить в наследство, разъехаться с сестрой и племянницами. Начать жить наконец-то своей жизнью. Но Кира не хочет ничего менять. Российская премьера картины состоится в рамках конкурсной программы кинофестиваля в Выборге, который пройдет с 4 по 11 августа. В ролях - Аглая Тарасова, Дарья Савельева, Лери Бакурадзе, Григорий Чабан, Игорь Грабузов и другие.Ранее стало известно, что в рамках внеконкурсной программы 80-го Венецианского кинофестиваля покажут новый фильм "Дворец" режиссера Романа Полански с российским актером Александром Петровым.
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испания, канны, локарно, аглая тарасова
Культура, Испания, Канны, Локарно, Аглая Тарасова
Российский фильм "Привет, мама" представят на кинофестивале в Испании

Российский фильм "Привет, мама" с Аглаей Тарасовой представят на кинофестивале в Испании

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанкАктриса Аглая Тарасова на премьере фильма режиссёра и сценариста Кристофера Нолана "Довод"
Актриса Аглая Тарасова на премьере фильма режиссёра и сценариста Кристофера Нолана Довод - РИА Новости, 1920, 27.07.2023
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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МОСКВА, 27 июл - РИА Новости. Российскую драмеди "Привет, мама" с Аглаей Тарасовой представят на Международном кинофестивале в Сан-Себастьяне в Испании, который пройдет с 22 по 30 сентября, сообщили в пресс-службе онлайн-кинотеатра Start.
«

"Международная премьера картины "Привет, мама" режиссера Или Малаховой состоится в рамках Международного кинофестиваля в Сан-Себастьяне (Испания), который пройдет с 22 по 30 сентября. История о позднем взрослении и преодолении детских травм будет представлена в секции молодых режиссеров — одной из самых престижных программ фестиваля", – говорится в сообщении.

Фильм "Привет, мама" стал режиссерским дебютом сценаристки Малаховой, чьи работы как соавтора сценария участвовали во многих международных и российских кинофестивалях – Канны, Локарно, "Кинотавр".
По сюжету картины главной героине Кире 36 лет, она работает в колл-центре аэропорта Пулково и живет со своей младшей сестрой Верой и двумя племянницами от разных отцов. Несколько лет назад их мама, выгнавшая когда-то дочерей из дома, пропала без вести. Кире пора признать кончину матери и двигаться дальше: получить свидетельство о смерти, вступить в наследство, разъехаться с сестрой и племянницами. Начать жить наконец-то своей жизнью. Но Кира не хочет ничего менять.
Российская премьера картины состоится в рамках конкурсной программы кинофестиваля в Выборге, который пройдет с 4 по 11 августа. В ролях - Аглая Тарасова, Дарья Савельева, Лери Бакурадзе, Григорий Чабан, Игорь Грабузов и другие.
Ранее стало известно, что в рамках внеконкурсной программы 80-го Венецианского кинофестиваля покажут новый фильм "Дворец" режиссера Романа Полански с российским актером Александром Петровым.
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КультураИспанияКанныЛокарноАглая Тарасова
 
 
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