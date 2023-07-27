https://ria.ru/20230727/kino-1886633509.html
Российский фильм "Привет, мама" представят на кинофестивале в Испании
Российский фильм "Привет, мама" представят на кинофестивале в Испании - РИА Новости, 27.07.2023
Российский фильм "Привет, мама" представят на кинофестивале в Испании
Российскую драмеди "Привет, мама" с Аглаей Тарасовой представят на Международном кинофестивале в Сан-Себастьяне в Испании, который пройдет с 22 по 30 сентября,... РИА Новости, 27.07.2023
2023-07-27T15:22
2023-07-27T15:22
2023-07-27T15:22
культура
испания
канны
локарно
аглая тарасова
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МОСКВА, 27 июл - РИА Новости. Российскую драмеди "Привет, мама" с Аглаей Тарасовой представят на Международном кинофестивале в Сан-Себастьяне в Испании, который пройдет с 22 по 30 сентября, сообщили в пресс-службе онлайн-кинотеатра Start. "Международная премьера картины "Привет, мама" режиссера Или Малаховой состоится в рамках Международного кинофестиваля в Сан-Себастьяне (Испания), который пройдет с 22 по 30 сентября. История о позднем взрослении и преодолении детских травм будет представлена в секции молодых режиссеров — одной из самых престижных программ фестиваля", – говорится в сообщении.Фильм "Привет, мама" стал режиссерским дебютом сценаристки Малаховой, чьи работы как соавтора сценария участвовали во многих международных и российских кинофестивалях – Канны, Локарно, "Кинотавр". По сюжету картины главной героине Кире 36 лет, она работает в колл-центре аэропорта Пулково и живет со своей младшей сестрой Верой и двумя племянницами от разных отцов. Несколько лет назад их мама, выгнавшая когда-то дочерей из дома, пропала без вести. Кире пора признать кончину матери и двигаться дальше: получить свидетельство о смерти, вступить в наследство, разъехаться с сестрой и племянницами. Начать жить наконец-то своей жизнью. Но Кира не хочет ничего менять. Российская премьера картины состоится в рамках конкурсной программы кинофестиваля в Выборге, который пройдет с 4 по 11 августа. В ролях - Аглая Тарасова, Дарья Савельева, Лери Бакурадзе, Григорий Чабан, Игорь Грабузов и другие.Ранее стало известно, что в рамках внеконкурсной программы 80-го Венецианского кинофестиваля покажут новый фильм "Дворец" режиссера Романа Полански с российским актером Александром Петровым.
https://ria.ru/20230725/kino-1886132924.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
испания, канны, локарно, аглая тарасова
Культура, Испания, Канны, Локарно, Аглая Тарасова
Российский фильм "Привет, мама" представят на кинофестивале в Испании
Российский фильм "Привет, мама" с Аглаей Тарасовой представят на кинофестивале в Испании
МОСКВА, 27 июл - РИА Новости. Российскую драмеди "Привет, мама" с Аглаей Тарасовой представят на Международном кинофестивале в Сан-Себастьяне в Испании, который пройдет с 22 по 30 сентября, сообщили в пресс-службе онлайн-кинотеатра Start.
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"Международная премьера картины "Привет, мама" режиссера Или Малаховой состоится в рамках Международного кинофестиваля в Сан-Себастьяне (Испания), который пройдет с 22 по 30 сентября. История о позднем взрослении и преодолении детских травм будет представлена в секции молодых режиссеров — одной из самых престижных программ фестиваля", – говорится в сообщении.
Фильм "Привет, мама" стал режиссерским дебютом сценаристки Малаховой, чьи работы как соавтора сценария участвовали во многих международных и российских кинофестивалях – Канны, Локарно, "Кинотавр".
По сюжету картины главной героине Кире 36 лет, она работает в колл-центре аэропорта Пулково и живет со своей младшей сестрой Верой и двумя племянницами от разных отцов. Несколько лет назад их мама, выгнавшая когда-то дочерей из дома, пропала без вести. Кире пора признать кончину матери и двигаться дальше: получить свидетельство о смерти, вступить в наследство, разъехаться с сестрой и племянницами. Начать жить наконец-то своей жизнью. Но Кира не хочет ничего менять.
Российская премьера картины состоится в рамках конкурсной программы кинофестиваля в Выборге, который пройдет с 4 по 11 августа. В ролях - Аглая Тарасова, Дарья Савельева, Лери Бакурадзе, Григорий Чабан, Игорь Грабузов и другие.
Ранее стало известно, что в рамках внеконкурсной программы 80-го Венецианского кинофестиваля покажут
новый фильм "Дворец" режиссера Романа Полански с российским актером Александром Петровым.
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