https://ria.ru/20230727/kennedi-1886650949.html

Бут считает, что Кеннеди-младшему не позволят выйти на выборы в США

Бут считает, что Кеннеди-младшему не позволят выйти на выборы в США - РИА Новости, 27.07.2023

Бут считает, что Кеннеди-младшему не позволят выйти на выборы в США

Американская бюрократия не позволит альтернативному кандидату типа Роберта Кеннеди-младшего выйти на выборы, там будет "антироссийский бренд", так... РИА Новости, 27.07.2023

2023-07-27T16:09

2023-07-27T16:09

2023-07-27T16:09

сша

россия

виктор бут

в мире

форум "россия — африка"

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С-ПЕТЕРБУРГ, 27 июл - РИА Новости. Американская бюрократия не позволит альтернативному кандидату типа Роберта Кеннеди-младшего выйти на выборы, там будет "антироссийский бренд", так прокомментировал возможности кандидатов на президентских выборах в США РИА Новости общественный деятель и член ЛДПР Виктор Бут. "Бюрократия США не даст никакому кандидату выйти на выборы, ни Кеннеди, никому, туда пойдет антироссийский бренд", - сообщил Бут на полях саммита "Россия-Африка". Ранее кандидат в президенты США Роберт Кеннеди-младший сообщил о возможности начать диалог между США и РФ. Второй саммит и экономический и гуманитарный форум "Россия-Африка" проходит 27-28 июля в Санкт-Петербурге. РИА Новости выступает информационным партнером мероприятия.

https://ria.ru/20230607/kennedi-1876645670.html

сша

россия

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Кирилл Волков

сша, россия, виктор бут, в мире, форум "россия — африка"