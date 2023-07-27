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Бут считает, что Кеннеди-младшему не позволят выйти на выборы в США - РИА Новости, 27.07.2023
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16:09 27.07.2023
https://ria.ru/20230727/kennedi-1886650949.html
Бут считает, что Кеннеди-младшему не позволят выйти на выборы в США
Бут считает, что Кеннеди-младшему не позволят выйти на выборы в США - РИА Новости, 27.07.2023
Бут считает, что Кеннеди-младшему не позволят выйти на выборы в США
Американская бюрократия не позволит альтернативному кандидату типа Роберта Кеннеди-младшего выйти на выборы, там будет "антироссийский бренд", так... РИА Новости, 27.07.2023
2023-07-27T16:09
2023-07-27T16:09
сша
россия
виктор бут
в мире
форум "россия — африка"
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С-ПЕТЕРБУРГ, 27 июл - РИА Новости. Американская бюрократия не позволит альтернативному кандидату типа Роберта Кеннеди-младшего выйти на выборы, там будет "антироссийский бренд", так прокомментировал возможности кандидатов на президентских выборах в США РИА Новости общественный деятель и член ЛДПР Виктор Бут. "Бюрократия США не даст никакому кандидату выйти на выборы, ни Кеннеди, никому, туда пойдет антироссийский бренд", - сообщил Бут на полях саммита "Россия-Африка". Ранее кандидат в президенты США Роберт Кеннеди-младший сообщил о возможности начать диалог между США и РФ. Второй саммит и экономический и гуманитарный форум "Россия-Африка" проходит 27-28 июля в Санкт-Петербурге. РИА Новости выступает информационным партнером мероприятия.
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сша, россия, виктор бут, в мире, форум "россия — африка"
США, Россия, Виктор Бут, В мире, Форум "Россия — Африка"
Бут считает, что Кеннеди-младшему не позволят выйти на выборы в США

Бут: бюрократия в США не позволит альтернативному кандидату типа Кеннеди выйти на выборы

© AP Photo / Hans PenninkРоберт Ф. Кеннеди-младший
Роберт Ф. Кеннеди-младший - РИА Новости, 1920, 27.07.2023
© AP Photo / Hans Pennink
Роберт Ф. Кеннеди-младший. Архивное фото
Читать ria.ru в
С-ПЕТЕРБУРГ, 27 июл - РИА Новости. Американская бюрократия не позволит альтернативному кандидату типа Роберта Кеннеди-младшего выйти на выборы, там будет "антироссийский бренд", так прокомментировал возможности кандидатов на президентских выборах в США РИА Новости общественный деятель и член ЛДПР Виктор Бут.
"Бюрократия США не даст никакому кандидату выйти на выборы, ни Кеннеди, никому, туда пойдет антироссийский бренд", - сообщил Бут на полях саммита "Россия-Африка". Ранее кандидат в президенты США Роберт Кеннеди-младший сообщил о возможности начать диалог между США и РФ.
Второй саммит и экономический и гуманитарный форум "Россия-Африка" проходит 27-28 июля в Санкт-Петербурге. РИА Новости выступает информационным партнером мероприятия.
Кандидат в президенты США Роберт Кеннеди — младший - РИА Новости, 1920, 07.06.2023
Кеннеди-младший рассказал о действиях в случае победы на выборах президента
7 июня, 10:37
 
СШАРоссияВиктор БутВ миреФорум "Россия — Африка"
 
 
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