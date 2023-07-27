https://ria.ru/20230727/kennedi-1886650949.html
Бут считает, что Кеннеди-младшему не позволят выйти на выборы в США
Бут считает, что Кеннеди-младшему не позволят выйти на выборы в США - РИА Новости, 27.07.2023
Бут считает, что Кеннеди-младшему не позволят выйти на выборы в США
Американская бюрократия не позволит альтернативному кандидату типа Роберта Кеннеди-младшего выйти на выборы, там будет "антироссийский бренд", так... РИА Новости, 27.07.2023
2023-07-27T16:09
2023-07-27T16:09
2023-07-27T16:09
сша
россия
виктор бут
в мире
форум "россия — африка"
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/14/1866603390_0:116:2868:1729_1920x0_80_0_0_8e03818e7be4c800a16561f0d860a612.jpg
С-ПЕТЕРБУРГ, 27 июл - РИА Новости. Американская бюрократия не позволит альтернативному кандидату типа Роберта Кеннеди-младшего выйти на выборы, там будет "антироссийский бренд", так прокомментировал возможности кандидатов на президентских выборах в США РИА Новости общественный деятель и член ЛДПР Виктор Бут. "Бюрократия США не даст никакому кандидату выйти на выборы, ни Кеннеди, никому, туда пойдет антироссийский бренд", - сообщил Бут на полях саммита "Россия-Африка". Ранее кандидат в президенты США Роберт Кеннеди-младший сообщил о возможности начать диалог между США и РФ. Второй саммит и экономический и гуманитарный форум "Россия-Африка" проходит 27-28 июля в Санкт-Петербурге. РИА Новости выступает информационным партнером мероприятия.
https://ria.ru/20230607/kennedi-1876645670.html
сша
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/14/1866603390_93:0:2824:2048_1920x0_80_0_0_4b89989db011582d0acb0680d49b42f8.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сша, россия, виктор бут, в мире, форум "россия — африка"
США, Россия, Виктор Бут, В мире, Форум "Россия — Африка"
Бут считает, что Кеннеди-младшему не позволят выйти на выборы в США
Бут: бюрократия в США не позволит альтернативному кандидату типа Кеннеди выйти на выборы