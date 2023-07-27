https://ria.ru/20230727/keniya-1886671397.html

Россия откроет компьютерный класс в Кении, заявила Львова-Белова

Россия откроет компьютерный класс в Кении, заявила Львова-Белова - РИА Новости, 27.07.2023

Россия откроет компьютерный класс в Кении, заявила Львова-Белова

Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова сообщила РИА Новости, что Россия в рамках гуманитарного сотрудничества откроет... РИА Новости, 27.07.2023

2023-07-27T17:05

2023-07-27T17:05

2023-07-27T17:12

россия

кения

в мире

мария львова-белова

форум "россия — африка"

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 27 июл - РИА Новости. Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова сообщила РИА Новости, что Россия в рамках гуманитарного сотрудничества откроет образовательный класс в Кении."Мы открываем образовательный класс компьютерный, где начнем образование для детей из Кении", - сказала Львова-Белова на полях форума "Россия-Африка".Второй саммит и экономический и гуманитарный форум "Россия - Африка" проходит 27-28 июля в Санкт-Петербурге. РИА Новости выступает информационным партнером мероприятия.Первый саммит "Россия – Африка" прошел в Сочи в 2019 году, параллельно состоялся экономический форум. В форуме приняли участие главы африканских государств, представители российского, африканского и международного бизнеса и государственных структур, а также представители интеграционных объединений Африканского континента.

https://ria.ru/20230727/vuzy-1886581311.html

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кения

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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Екатерина Зайцева

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