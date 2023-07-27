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Россия откроет компьютерный класс в Кении, заявила Львова-Белова - РИА Новости, 27.07.2023
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17:05 27.07.2023 (обновлено: 17:12 27.07.2023)
https://ria.ru/20230727/keniya-1886671397.html
Россия откроет компьютерный класс в Кении, заявила Львова-Белова
Россия откроет компьютерный класс в Кении, заявила Львова-Белова - РИА Новости, 27.07.2023
Россия откроет компьютерный класс в Кении, заявила Львова-Белова
Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова сообщила РИА Новости, что Россия в рамках гуманитарного сотрудничества откроет... РИА Новости, 27.07.2023
2023-07-27T17:05
2023-07-27T17:12
россия
кения
в мире
мария львова-белова
форум "россия — африка"
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 27 июл - РИА Новости. Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова сообщила РИА Новости, что Россия в рамках гуманитарного сотрудничества откроет образовательный класс в Кении."Мы открываем образовательный класс компьютерный, где начнем образование для детей из Кении", - сказала Львова-Белова на полях форума "Россия-Африка".Второй саммит и экономический и гуманитарный форум "Россия - Африка" проходит 27-28 июля в Санкт-Петербурге. РИА Новости выступает информационным партнером мероприятия.Первый саммит "Россия – Африка" прошел в Сочи в 2019 году, параллельно состоялся экономический форум. В форуме приняли участие главы африканских государств, представители российского, африканского и международного бизнеса и государственных структур, а также представители интеграционных объединений Африканского континента.
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россия, кения, в мире, мария львова-белова, форум "россия — африка"
Россия, Кения, В мире, Мария Львова-Белова, Форум "Россия — Африка"
Россия откроет компьютерный класс в Кении, заявила Львова-Белова

Львова-Белова: Россия в рамках гуманитарного сотрудничества откроет класс в Кении

© Пресс-служба Совета Федерации РФ | Перейти в медиабанкЧлен комитета Совета Федерации РФ по социальной политике Мария Львова-Белова
Член комитета Совета Федерации РФ по социальной политике Мария Львова-Белова
© Пресс-служба Совета Федерации РФ
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Член комитета Совета Федерации РФ по социальной политике Мария Львова-Белова . Архивное фото
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 27 июл - РИА Новости. Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова сообщила РИА Новости, что Россия в рамках гуманитарного сотрудничества откроет образовательный класс в Кении.
"Мы открываем образовательный класс компьютерный, где начнем образование для детей из Кении", - сказала Львова-Белова на полях форума "Россия-Африка".
Второй саммит и экономический и гуманитарный форум "Россия - Африка" проходит 27-28 июля в Санкт-Петербурге. РИА Новости выступает информационным партнером мероприятия.
Первый саммит "Россия – Африка" прошел в Сочи в 2019 году, параллельно состоялся экономический форум. В форуме приняли участие главы африканских государств, представители российского, африканского и международного бизнеса и государственных структур, а также представители интеграционных объединений Африканского континента.
Президент РФ Владимир Путин выступает на пленарном заседании II Cаммита и форума Россия - Африка - РИА Новости, 1920, 27.07.2023
В Африке откроют филиалы ведущих российских вузов, заявил Путин
12:35
 
РоссияКенияВ миреМария Львова-БеловаФорум "Россия — Африка"
 
 
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