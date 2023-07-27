Россия откроет компьютерный класс в Кении, заявила Львова-Белова
Львова-Белова: Россия в рамках гуманитарного сотрудничества откроет класс в Кении
© Пресс-служба Совета Федерации РФ | Перейти в медиабанкЧлен комитета Совета Федерации РФ по социальной политике Мария Львова-Белова
© Пресс-служба Совета Федерации РФ
Член комитета Совета Федерации РФ по социальной политике Мария Львова-Белова . Архивное фото
С.-ПЕТЕРБУРГ, 27 июл - РИА Новости. Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова сообщила РИА Новости, что Россия в рамках гуманитарного сотрудничества откроет образовательный класс в Кении.
"Мы открываем образовательный класс компьютерный, где начнем образование для детей из Кении", - сказала Львова-Белова на полях форума "Россия-Африка".
Второй саммит и экономический и гуманитарный форум "Россия - Африка" проходит 27-28 июля в Санкт-Петербурге. РИА Новости выступает информационным партнером мероприятия.
Первый саммит "Россия – Африка" прошел в Сочи в 2019 году, параллельно состоялся экономический форум. В форуме приняли участие главы африканских государств, представители российского, африканского и международного бизнеса и государственных структур, а также представители интеграционных объединений Африканского континента.