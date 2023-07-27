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Путин предложил создать общее информационное пространство с Африкой
Путин предложил создать общее информационное пространство с Африкой - РИА Новости, 27.07.2023
Путин предложил создать общее информационное пространство с Африкой
Президент России Владимир Путин предложил создать общее информационное пространство России и Африки, где будет транслироваться объективная информация. РИА Новости, 27.07.2023
2023-07-27T12:42
2023-07-27T12:42
2023-07-27T12:56
россия
африка
экономика
форум "россия — африка"
владимир путин
санкт-петербург
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 27 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин предложил создать общее информационное пространство России и Африки, где будет транслироваться объективная информация."Предлагаем вести дело к созданию общего информационного пространство в России и Африке, в рамках которого российской и африканской аудиториям будет транслироваться объективная непредвзятая информация о происходящих в мире событий", - сказал он на саммите Россия-Африка, упомянув агентство "Россия сегодня" и Sputnik.Второй саммит и экономический и гуманитарный форум "Россия - Африка" проходит 27-28 июля в Санкт-Петербурге. РИА Новости выступает информационным партнером мероприятия.
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россия, африка, экономика, форум "россия — африка", владимир путин, санкт-петербург
Россия, Африка, Экономика, Форум "Россия — Африка", Владимир Путин, Санкт-Петербург
Путин предложил создать общее информационное пространство с Африкой
Путин предложил создать информационное пространство c Африкой с объективной информацией