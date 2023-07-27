https://ria.ru/20230727/informatsiya-1886583781.html

Путин предложил создать общее информационное пространство с Африкой

Путин предложил создать общее информационное пространство с Африкой - РИА Новости, 27.07.2023

Путин предложил создать общее информационное пространство с Африкой

Президент России Владимир Путин предложил создать общее информационное пространство России и Африки, где будет транслироваться объективная информация. РИА Новости, 27.07.2023

2023-07-27T12:42

2023-07-27T12:42

2023-07-27T12:56

россия

африка

экономика

форум "россия — африка"

владимир путин

санкт-петербург

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 27 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин предложил создать общее информационное пространство России и Африки, где будет транслироваться объективная информация."Предлагаем вести дело к созданию общего информационного пространство в России и Африке, в рамках которого российской и африканской аудиториям будет транслироваться объективная непредвзятая информация о происходящих в мире событий", - сказал он на саммите Россия-Африка, упомянув агентство "Россия сегодня" и Sputnik.Второй саммит и экономический и гуманитарный форум "Россия - Африка" проходит 27-28 июля в Санкт-Петербурге. РИА Новости выступает информационным партнером мероприятия.

россия

африка

санкт-петербург

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2023

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россия, африка, экономика, форум "россия — африка", владимир путин, санкт-петербург