https://ria.ru/20230727/general-1886715994.html

Украинский генерал заявил, что не недооценивает российских военных

Украинский генерал заявил, что не недооценивает российских военных - РИА Новости, 27.07.2023

Украинский генерал заявил, что не недооценивает российских военных

Командующий оперативно-стратегической группировкой "Таврия" ВСУ Александр Тарнавский заявил в интервью телеканалу Би-би-си, что российские военные... РИА Новости, 27.07.2023

2023-07-27T19:49

2023-07-27T19:49

2023-07-27T20:17

специальная военная операция на украине

киев

сша

вашингтон (штат)

владимир путин

сергей шойгу

вооруженные силы украины

вооруженные силы рф

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МОСКВА, 27 июл - РИА Новости. Командующий оперативно-стратегической группировкой "Таврия" ВСУ Александр Тарнавский заявил в интервью телеканалу Би-би-си, что российские военные продемонстрировали профессиональные качества, предотвратив быстрое продвижение украинских войск. "Он утверждает, что российские военные продемонстрировали "профессиональные качества", предотвратив "быстрое продвижение" украинских сил", - говорится в сообщении. Тарнавский добавил, что он "не недооценивает врага". Украинский генерал также рассказал, что из-за обороны ВС РФ военной технике, в том числе западной, сложно продвигаться. "Поэтому большую часть задач приходится выполнять военным", - добавил он. Украинское контрнаступление на южнодонецком, артемовском и в первую очередь запорожском направлениях началось 4 июня. Киев бросил в бой бригады, подготовленные НАТО и вооруженные западной техникой, в том числе широко разрекламированными танками Leopard - впоследствии кадры с дымящимися на поле боя машинами вызвали резонанс на Западе. Как констатировал 21 июля президент Владимир Путин, результатов у украинских войск нет, а западные кураторы "явно разочарованы" ходом этой операции. Киеву, по его словам, не помогают "ни колоссальные вкачанные ресурсы, ни поставки оружия, танков, артиллерии, бронетехники, ракет, ни направление тысяч наемников и советников". Министр обороны Сергей Шойгу 11 июля отмечал, что потери Киева на тот момент превысили 26 тысяч военных, 21 самолет и шесть вертолетов, 1244 танка и тысячи единиц другой техники, в том числе 17 танков Leopard и 12 БМП Bradley. Крупные потери подтверждаются экстренной отправкой из Штатов новых партий техники. Западные СМИ особенно отмечают эффективность минных полей ВС РФ. На этом фоне госсекретарь США Энтони Блинкен выразил мнение, что наступление ВСУ будет идти "на протяжении гораздо большего числа месяцев", а Вашингтон начал поставлять ВСУ кассетные боеприпасы. Хотя, по мнению опрошенных РИА Новости экспертов, кардинально изменить ситуацию они не в состоянии.

https://ria.ru/20230727/ukraina-1886703853.html

https://ria.ru/20230721/ubezhdenie-1885367422.html

киев

сша

вашингтон (штат)

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киев, сша, вашингтон (штат), владимир путин, сергей шойгу, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф