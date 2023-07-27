Путин выступил с речью на форуме Россия — Африка

Путин выступил на пленарном заседании форума Россия — Африка
О продовольственной безопасности и зерновой сделке
"За почти год в рамках этой так называемой сделки из Украины было экспортировано в общей сложности 32,8 миллиона тонн грузов, из которых более 70 процентов <...> поступили в страны с высоким и выше среднего уровнями доходов, включая <...> Евросоюз, тогда как на долю таких стран, как Эфиопия, Судан, Сомали и ряда других пришлось <...> менее трех процентов от общего объема".
В Петербурге открылся саммит Россия — Африка.
Его проведение нацелено на достижение качественно нового уровня взаимовыгодного партнерства.
Его проведение нацелено на достижение качественно нового уровня взаимовыгодного партнерства.
Девиз мероприятия — "За мир, безопасность и развитие".
Девиз мероприятия — "За мир, безопасность и развитие".
В рамках саммита состоится экономический и гуманитарный форум.
В рамках саммита состоится экономический и гуманитарный форум.
Открытые дискуссии будут касаться наиболее актуальных тем российско-африканской повестки.
Открытые дискуссии будут касаться наиболее актуальных тем российско-африканской повестки.
Участников поприветствовал президент России Владимир Путин.
Участников поприветствовал президент России Владимир Путин.
В этом году было принято решение дополнить повестку форума гуманитарной составляющей.
В этом году было принято решение дополнить повестку форума гуманитарной составляющей.
Приезд подтвердили лидеры 17 африканских государств.
Приезд подтвердили лидеры 17 африканских государств.
Среди них — политика, безопасность, экономика, научно-техническая и культурно-гуманитарная сферы.
Среди них — политика, безопасность, экономика, научно-техническая и культурно-гуманитарная сферы.
Не обойдется без обсуждения зерновой сделки, сотрудничества в сфере продовольствия и энергетики.
Не обойдется без обсуждения зерновой сделки, сотрудничества в сфере продовольствия и энергетики.
Ожидается обмен опытом в области защиты суверенитета.
Ожидается обмен опытом в области защиты суверенитета.
Саммит, как неоднократно заявляли российские власти, проходит в условиях беспрецедентного давления Запада на африканские страны.
Саммит, как неоднократно заявляли российские власти, проходит в условиях беспрецедентного давления Запада на африканские страны.
Участники мероприятия уже подписали первые соглашения.
Участники мероприятия уже подписали первые соглашения.
Состоялась сессия "Россия — Африка: космические технологии для ускорения развития экономики и повышения уровня жизни населения".
Состоялась сессия "Россия — Африка: космические технологии для ускорения развития экономики и повышения уровня жизни населения".
РИА Новости выступает информационным партнером мероприятия.
РИА Новости выступает информационным партнером мероприятия.
В Петербурге открылся саммит Россия — Африка.
Его проведение нацелено на достижение качественно нового уровня взаимовыгодного партнерства.
Девиз мероприятия — "За мир, безопасность и развитие".
В рамках саммита состоится экономический и гуманитарный форум.
Открытые дискуссии будут касаться наиболее актуальных тем российско-африканской повестки.
Участников поприветствовал президент России Владимир Путин.
В этом году было принято решение дополнить повестку форума гуманитарной составляющей.
Приезд подтвердили лидеры 17 африканских государств.
Среди них — политика, безопасность, экономика, научно-техническая и культурно-гуманитарная сферы.
Не обойдется без обсуждения зерновой сделки, сотрудничества в сфере продовольствия и энергетики.
Ожидается обмен опытом в области защиты суверенитета.
Саммит, как неоднократно заявляли российские власти, проходит в условиях беспрецедентного давления Запада на африканские страны.
Участники мероприятия уже подписали первые соглашения.
Состоялась сессия "Россия — Африка: космические технологии для ускорения развития экономики и повышения уровня жизни населения".
РИА Новости выступает информационным партнером мероприятия.
О помехах для гуманитарных поставок российских удобрений
"Ни одно из условий сделки, касавшихся вывода из-под санкций российского экспорта зерна и удобрений на мировые рынки, выполнено не было. <...> Препятствия чинились и для безвозмездной передачи нами минеральных удобрений нуждающимся беднейшим странам. <...> Из 262 тысяч тонн таких удобрений, заблокированных в европейских портах, удалось отправить всего две партии — 20 тысяч тонн в Малави и 34 тысячи тонн в Кению. А остальное осталось в руках европейцев".
О доле России на мировом рынке пшеницы
"Доля России на мировом рынке пшеницы — 20%, Украины — менее 5%. А значит, именно Россия вносит существенный вклад в глобальную продовольственную безопасность и является солидным, ответственным международным поставщиком сельхозпродукции. И те, кто утверждают, что это не так, что только обеспечение вот этой так называемой зерновой сделки по вывозу украинского зерна, просто извращают факты, говорят неправду. Собственно говоря, это на протяжении десятилетий, если не столетий, является практикой некоторых западных государств. Наша страна будет далее, в том числе и своими гуманитарными поставками поддерживать нуждающиеся государства и регионы".
О перспективах сельхозпроизводства в Африке
"При применении соответствующих аграрных технологий и правильной организации сельхозпроизводства Африка в перспективе может не только накормить себя, самостоятельно обеспечить свою продовольственную безопасность, но и стать экспортером различных видов продовольствия. А со стороны России будет только поддержка".
О поставках энергоресурсов
О создании российской индустриальной зоны в Египте
"В Египте, мы вчера с коллегой говорили, с президентом Ас-Сиси, мы обсуждаем и, надеюсь, в ближайшее время запустим в районе Суэцкого канала российскую индустриальную зону. Рассчитываем, что уже в текущем году там начнется строительство первых производственных мощностей, а в дальнейшем выпущенные товары будут экспортироваться по всей Африке".
О переходе на расчеты в нацвалютах
"Для дальнейшего расширения всего спектра торгово-экономических связей важно энергичнее переходить в финансовых расчетах по торговым сделкам на национальные валюты, включая рубль. В этой связи готовы к работе с африканскими странами по развитию их финансовой инфраструктуры, по подключению банковских учреждений к созданной в России системе передачи финансовых сообщений, позволяющих осуществлять трансграничные платежи, независимо от некоторых сегодня существующих и вводящих ограничения западных систем".