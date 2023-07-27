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Путин выступил с речью на форуме Россия — Африка - РИА Новости, 27.07.2023
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12:41 27.07.2023 (обновлено: 14:35 27.07.2023)
https://ria.ru/20230727/forum-1886582293.html
Путин выступил с речью на форуме Россия — Африка
Путин выступил с речью на форуме Россия — Африка - РИА Новости, 27.07.2023
Путин выступил с речью на форуме Россия — Африка
Владимир Путин принял участие в пленарном заседании Экономического и гуманитарного форума Россия — Африка, главная тема мероприятия — технологии и безопасность... РИА Новости, 27.07.2023
2023-07-27T12:41
2023-07-27T14:35
экономика
россия
африка
форум "россия — африка"
владимир путин
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МОСКВА, 27 июл — РИА Новости. Владимир Путин принял участие в пленарном заседании Экономического и гуманитарного форума Россия — Африка, главная тема мероприятия — технологии и безопасность во имя суверенного развития на благо человека. Ключевые заявления президента — в материале РИА Новости.О продовольственной безопасности и зерновой сделке"Складывается парадоксальная картина. С одной стороны, страны Запада чинят препятствия поставкам нашего зерна и удобрений, а с другой &lt;...&gt; лицемерно обвиняют нас в сложившейся кризисной ситуации на мировом продовольственном рынке. Этот подход особо четко проявился при реализации так называемой зерновой сделки, &lt;...&gt; нацеленной на обеспечение глобальной продовольственной безопасности".&quot;За почти год в рамках этой так называемой сделки из Украины было экспортировано в общей сложности 32,8 миллиона тонн грузов, из которых более 70 процентов &lt;...&gt; поступили в страны с высоким и выше среднего уровнями доходов, включая &lt;...&gt; Евросоюз, тогда как на долю таких стран, как Эфиопия, Судан, Сомали и ряда других пришлось &lt;...&gt; менее трех процентов от общего объема&quot;.О помехах для гуманитарных поставок российских удобрений&quot;Ни одно из условий сделки, касавшихся вывода из-под санкций российского экспорта зерна и удобрений на мировые рынки, выполнено не было. &lt;...&gt; Препятствия чинились и для безвозмездной передачи нами минеральных удобрений нуждающимся беднейшим странам. &lt;...&gt; Из 262 тысяч тонн таких удобрений, заблокированных в европейских портах, удалось отправить всего две партии — 20 тысяч тонн в Малави и 34 тысячи тонн в Кению. А остальное осталось в руках европейцев&quot;.О доле России на мировом рынке пшеницы&quot;Доля России на мировом рынке пшеницы — 20%, Украины — менее 5%. А значит, именно Россия вносит существенный вклад в глобальную продовольственную безопасность и является солидным, ответственным международным поставщиком сельхозпродукции. И те, кто утверждают, что это не так, что только обеспечение вот этой так называемой зерновой сделки по вывозу украинского зерна, просто извращают факты, говорят неправду. Собственно говоря, это на протяжении десятилетий, если не столетий, является практикой некоторых западных государств. Наша страна будет далее, в том числе и своими гуманитарными поставками поддерживать нуждающиеся государства и регионы&quot;.О перспективах сельхозпроизводства в Африке&quot;При применении соответствующих аграрных технологий и правильной организации сельхозпроизводства Африка в перспективе может не только накормить себя, самостоятельно обеспечить свою продовольственную безопасность, но и стать экспортером различных видов продовольствия. А со стороны России будет только поддержка&quot;.О поставках энергоресурсов"За последние два года увеличился в 2,6 раза экспорт в Африку российской сырой нефти, нефтепродуктов, сжиженного природного газа. &lt;...&gt; В различной степени проработки сейчас находятся более 30 перспективных энергетических проектов с российским участием в 16 государствах Африки".О создании российской индустриальной зоны в Египте&quot;В Египте, мы вчера с коллегой говорили, с президентом Ас-Сиси, мы обсуждаем и, надеюсь, в ближайшее время запустим в районе Суэцкого канала российскую индустриальную зону. Рассчитываем, что уже в текущем году там начнется строительство первых производственных мощностей, а в дальнейшем выпущенные товары будут экспортироваться по всей Африке&quot;.О переходе на расчеты в нацвалютах&quot;Для дальнейшего расширения всего спектра торгово-экономических связей важно энергичнее переходить в финансовых расчетах по торговым сделкам на национальные валюты, включая рубль. В этой связи готовы к работе с африканскими странами по развитию их финансовой инфраструктуры, по подключению банковских учреждений к созданной в России системе передачи финансовых сообщений, позволяющих осуществлять трансграничные платежи, независимо от некоторых сегодня существующих и вводящих ограничения западных систем&quot;.О сотрудничестве в сфере образования"В планах открытие в Африке филиалов ведущих российских вузов. Действенная кооперация с африканскими учебными заведениями налаживается и в рамках российско-африканского сетевого университета. В преддверии нашего форума 26 июля в Санкт-Петербургском горном университете подписано соглашение о создании российско-африканского консорциума технических университетов "Недра Африки", предусматривающее совместное обучение специалистов для минерально-сырьевого комплекса"."Мы будем и далее помогать африканским друзьям в развитии не только высшего, но и общего, и среднего профессионального образования, готовить учителей, наставников и технические кадры. &lt;...&gt; Предлагаем изучить возможности создания в Африке школ с преподаванием предметов на русском языке".Второй саммит и экономический форум Россия — Африка проходит 27-28 июля в Санкт-Петербурге. РИА Новости выступает информационным партнером мероприятия.
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экономика, россия, африка, форум "россия — африка", владимир путин
Экономика, Россия, Африка, Форум "Россия — Африка", Владимир Путин
Путин выступил с речью на форуме Россия — Африка

Путин выступил на пленарном заседании форума Россия — Африка

© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин выступает на пленарном заседании II саммита и форума Россия — Африка
Президент России Владимир Путин выступает на пленарном заседании II саммита и форума Россия — Африка - РИА Новости, 1920, 27.07.2023
© РИА Новости / Павел Бедняков
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Президент России Владимир Путин выступает на пленарном заседании II саммита и форума Россия — Африка
Читать ria.ru в
МОСКВА, 27 июл — РИА Новости. Владимир Путин принял участие в пленарном заседании Экономического и гуманитарного форума Россия — Африка, главная тема мероприятия — технологии и безопасность во имя суверенного развития на благо человека. Ключевые заявления президента — в материале РИА Новости.

О продовольственной безопасности и зерновой сделке

«
"Складывается парадоксальная картина. С одной стороны, страны Запада чинят препятствия поставкам нашего зерна и удобрений, а с другой <...> лицемерно обвиняют нас в сложившейся кризисной ситуации на мировом продовольственном рынке. Этот подход особо четко проявился при реализации так называемой зерновой сделки, <...> нацеленной на обеспечение глобальной продовольственной безопасности".
«

"За почти год в рамках этой так называемой сделки из Украины было экспортировано в общей сложности 32,8 миллиона тонн грузов, из которых более 70 процентов <...> поступили в страны с высоким и выше среднего уровнями доходов, включая <...> Евросоюз, тогда как на долю таких стран, как Эфиопия, Судан, Сомали и ряда других пришлось <...> менее трех процентов от общего объема".

Президент РФ Владимир Путин выступает на пленарном заседании II Cаммита и форума Россия - Африка
Владимир Путин
Саммит Россия — Африка. День первый
© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанк

В Петербурге открылся саммит Россия — Африка.

Баннеры у Исаакиевского собора, приуроченные ко II Саммиту, экономическому и гуманитарному форуму Россия - Африка в Санкт-Петербурге

В Петербурге открылся саммит Россия — Африка.

© РИА Новости / Александр Кряжев
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1 из 18
© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанк

Его проведение нацелено на достижение качественно нового уровня взаимовыгодного партнерства.

Участники сессии Международная безопасность в условиях геополитической нестабильности: межпартийное взаимодействие

Его проведение нацелено на достижение качественно нового уровня взаимовыгодного партнерства.

© РИА Новости / Илья Питалев
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2 из 18
© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанк

Девиз мероприятия — "За мир, безопасность и развитие".

Участники форума в конгрессно-выставочном центре Экспофорум

Девиз мероприятия — "За мир, безопасность и развитие".

© РИА Новости / Александр Кряжев
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3 из 18
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанк

В рамках саммита состоится экономический и гуманитарный форум.

Участница форума в конгрессно-выставочном центре Экспофорум

В рамках саммита состоится экономический и гуманитарный форум.

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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4 из 18
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанк

Открытые дискуссии будут касаться наиболее актуальных тем российско-африканской повестки.

Алексей Салтыков, Чрезвычайный и Полномочный посол Российской Федерации в Республике Кот-д'Ивуар и Буркина-Фасо

Открытые дискуссии будут касаться наиболее актуальных тем российско-африканской повестки.

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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5 из 18
© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанк

Участников поприветствовал президент России Владимир Путин.

Президент РФ Владимир Путин выступает на пленарном заседании II Cаммита и форума Россия - Африка в конгрессно-выставочном центре Экспофорум

Участников поприветствовал президент России Владимир Путин.

© РИА Новости / Павел Бедняков
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6 из 18
© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанк

В этом году было принято решение дополнить повестку форума гуманитарной составляющей.

Участники форума в конгрессно-выставочном центре Экспофорум

В этом году было принято решение дополнить повестку форума гуманитарной составляющей.

© РИА Новости / Александр Кряжев
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7 из 18
© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанк

Приезд подтвердили лидеры 17 африканских государств.

Новые логистические маршруты Россия - Африка

Приезд подтвердили лидеры 17 африканских государств.

© РИА Новости / Григорий Сысоев
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8 из 18
© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанк

Участники обсудят широкий спектр тем.

Участник форума в конгрессно-выставочном центре Экспофорум

Участники обсудят широкий спектр тем.

© РИА Новости / Владимир Астапкович
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9 из 18
© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанк

Среди них — политика, безопасность, экономика, научно-техническая и культурно-гуманитарная сферы.

Участница форума в конгрессно-выставочном центре Экспофорум

Среди них — политика, безопасность, экономика, научно-техническая и культурно-гуманитарная сферы.

© РИА Новости / Илья Питалев
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10 из 18
© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанк

Не обойдется без обсуждения зерновой сделки, сотрудничества в сфере продовольствия и энергетики.

Участники форума Россия - Африка

Не обойдется без обсуждения зерновой сделки, сотрудничества в сфере продовольствия и энергетики.

© РИА Новости / Павел Бедняков
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11 из 18
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанк

Ожидается обмен опытом в области защиты суверенитета.

Гетахун Белете Мола, министр инноваций и технологий Федеративной Демократической Республики Эфиопия в конгрессно-выставочном центре Экспофорум

Ожидается обмен опытом в области защиты суверенитета.

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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12 из 18
© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанк

Саммит, как неоднократно заявляли российские власти, проходит в условиях беспрецедентного давления Запада на африканские страны.

Символика II Cаммита и форума Россия - Африка в Санкт-Петербурге

Саммит, как неоднократно заявляли российские власти, проходит в условиях беспрецедентного давления Запада на африканские страны.

© РИА Новости / Александр Кряжев
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13 из 18
© РИА Новости / Александр Гальперин | Перейти в медиабанк

Участники мероприятия уже подписали первые соглашения.

Подписание меморандума о взаимопонимании и сотрудничестве между РЭЦ и Multi-Services Et Materiel Industriel SARL

Участники мероприятия уже подписали первые соглашения.

© РИА Новости / Александр Гальперин
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14 из 18
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанк

Предусмотрена и культурная программа.

Стенд Многонародная Россия в конгрессно-выставочном центре Экспофорум

Предусмотрена и культурная программа.

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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15 из 18
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанк

Работает выставочная экспозиция.

Участники форума в конгрессно-выставочном центре Экспофорум

Работает выставочная экспозиция.

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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16 из 18
© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанк

Состоялась сессия "Россия — Африка: космические технологии для ускорения развития экономики и повышения уровня жизни населения".

Участники сессии Россия – Африка: космические технологии для ускорения развития экономики и повышения уровня жизни населения

Состоялась сессия "Россия — Африка: космические технологии для ускорения развития экономики и повышения уровня жизни населения".

© РИА Новости / Илья Питалев
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17 из 18
© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанк

РИА Новости выступает информационным партнером мероприятия.

Участники форума в конгрессно-выставочном центре Экспофорум

РИА Новости выступает информационным партнером мероприятия.

© РИА Новости / Григорий Сысоев
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18 из 18

В Петербурге открылся саммит Россия — Африка.

© РИА Новости / Александр Кряжев
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1 из 18

Его проведение нацелено на достижение качественно нового уровня взаимовыгодного партнерства.

© РИА Новости / Илья Питалев
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2 из 18

Девиз мероприятия — "За мир, безопасность и развитие".

© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в медиабанк
3 из 18

В рамках саммита состоится экономический и гуманитарный форум.

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в медиабанк
4 из 18

Открытые дискуссии будут касаться наиболее актуальных тем российско-африканской повестки.

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в медиабанк
5 из 18

Участников поприветствовал президент России Владимир Путин.

© РИА Новости / Павел Бедняков
Перейти в медиабанк
6 из 18

В этом году было принято решение дополнить повестку форума гуманитарной составляющей.

© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в медиабанк
7 из 18

Приезд подтвердили лидеры 17 африканских государств.

© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в медиабанк
8 из 18

Участники обсудят широкий спектр тем.

© РИА Новости / Владимир Астапкович
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9 из 18

Среди них — политика, безопасность, экономика, научно-техническая и культурно-гуманитарная сферы.

© РИА Новости / Илья Питалев
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10 из 18

Не обойдется без обсуждения зерновой сделки, сотрудничества в сфере продовольствия и энергетики.

© РИА Новости / Павел Бедняков
Перейти в медиабанк
11 из 18

Ожидается обмен опытом в области защиты суверенитета.

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в медиабанк
12 из 18

Саммит, как неоднократно заявляли российские власти, проходит в условиях беспрецедентного давления Запада на африканские страны.

© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в медиабанк
13 из 18

Участники мероприятия уже подписали первые соглашения.

© РИА Новости / Александр Гальперин
Перейти в медиабанк
14 из 18

Предусмотрена и культурная программа.

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в медиабанк
15 из 18

Работает выставочная экспозиция.

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в медиабанк
16 из 18

Состоялась сессия "Россия — Африка: космические технологии для ускорения развития экономики и повышения уровня жизни населения".

© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в медиабанк
17 из 18

РИА Новости выступает информационным партнером мероприятия.

© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в медиабанк
18 из 18

О помехах для гуманитарных поставок российских удобрений

«

"Ни одно из условий сделки, касавшихся вывода из-под санкций российского экспорта зерна и удобрений на мировые рынки, выполнено не было. <...> Препятствия чинились и для безвозмездной передачи нами минеральных удобрений нуждающимся беднейшим странам. <...> Из 262 тысяч тонн таких удобрений, заблокированных в европейских портах, удалось отправить всего две партии — 20 тысяч тонн в Малави и 34 тысячи тонн в Кению. А остальное осталось в руках европейцев".

Президент РФ Владимир Путин выступает на пленарном заседании II Cаммита и форума Россия - Африка
Владимир Путин

О доле России на мировом рынке пшеницы

«

"Доля России на мировом рынке пшеницы — 20%, Украины — менее 5%. А значит, именно Россия вносит существенный вклад в глобальную продовольственную безопасность и является солидным, ответственным международным поставщиком сельхозпродукции. И те, кто утверждают, что это не так, что только обеспечение вот этой так называемой зерновой сделки по вывозу украинского зерна, просто извращают факты, говорят неправду. Собственно говоря, это на протяжении десятилетий, если не столетий, является практикой некоторых западных государств. Наша страна будет далее, в том числе и своими гуманитарными поставками поддерживать нуждающиеся государства и регионы".

Президент РФ Владимир Путин выступает на пленарном заседании II Cаммита и форума Россия - Африка
Владимир Путин

О перспективах сельхозпроизводства в Африке

«

"При применении соответствующих аграрных технологий и правильной организации сельхозпроизводства Африка в перспективе может не только накормить себя, самостоятельно обеспечить свою продовольственную безопасность, но и стать экспортером различных видов продовольствия. А со стороны России будет только поддержка".

Президент РФ Владимир Путин выступает на пленарном заседании II Cаммита и форума Россия - Африка
Владимир Путин
Участники экономического форума Россия — Африка - РИА Новости, 1920, 26.07.2023
Россия получила в союзники целый континент
Вчера, 08:00

О поставках энергоресурсов

«
"За последние два года увеличился в 2,6 раза экспорт в Африку российской сырой нефти, нефтепродуктов, сжиженного природного газа. <...> В различной степени проработки сейчас находятся более 30 перспективных энергетических проектов с российским участием в 16 государствах Африки".
Президент РФ Владимир Путин выступает на пленарном заседании II Cаммита и форума Россия - Африка
Владимир Путин

О создании российской индустриальной зоны в Египте

«

"В Египте, мы вчера с коллегой говорили, с президентом Ас-Сиси, мы обсуждаем и, надеюсь, в ближайшее время запустим в районе Суэцкого канала российскую индустриальную зону. Рассчитываем, что уже в текущем году там начнется строительство первых производственных мощностей, а в дальнейшем выпущенные товары будут экспортироваться по всей Африке".

Президент РФ Владимир Путин выступает на пленарном заседании II Cаммита и форума Россия - Африка
Владимир Путин

О переходе на расчеты в нацвалютах

«

"Для дальнейшего расширения всего спектра торгово-экономических связей важно энергичнее переходить в финансовых расчетах по торговым сделкам на национальные валюты, включая рубль. В этой связи готовы к работе с африканскими странами по развитию их финансовой инфраструктуры, по подключению банковских учреждений к созданной в России системе передачи финансовых сообщений, позволяющих осуществлять трансграничные платежи, независимо от некоторых сегодня существующих и вводящих ограничения западных систем".

Президент РФ Владимир Путин выступает на пленарном заседании II Cаммита и форума Россия - Африка
Владимир Путин
Торговля России со странами Африки
08:00
Инфографика
Торговля России со странами АфрикиПосмотреть

О сотрудничестве в сфере образования

«
"В планах открытие в Африке филиалов ведущих российских вузов. Действенная кооперация с африканскими учебными заведениями налаживается и в рамках российско-африканского сетевого университета. В преддверии нашего форума 26 июля в Санкт-Петербургском горном университете подписано соглашение о создании российско-африканского консорциума технических университетов "Недра Африки", предусматривающее совместное обучение специалистов для минерально-сырьевого комплекса".
«
"Мы будем и далее помогать африканским друзьям в развитии не только высшего, но и общего, и среднего профессионального образования, готовить учителей, наставников и технические кадры. <...> Предлагаем изучить возможности создания в Африке школ с преподаванием предметов на русском языке".
Президент РФ Владимир Путин выступает на пленарном заседании II Cаммита и форума Россия - Африка
Владимир Путин
Второй саммит и экономический форум Россия — Африка проходит 27-28 июля в Санкт-Петербурге. РИА Новости выступает информационным партнером мероприятия.
 
ЭкономикаРоссияАфрикаФорум "Россия — Африка"Владимир Путин
 
 
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