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Путин выступил с речью на форуме Россия — Африка

Путин выступил с речью на форуме Россия — Африка - РИА Новости, 27.07.2023

Путин выступил с речью на форуме Россия — Африка

Владимир Путин принял участие в пленарном заседании Экономического и гуманитарного форума Россия — Африка, главная тема мероприятия — технологии и безопасность... РИА Новости, 27.07.2023

2023-07-27T12:41

2023-07-27T12:41

2023-07-27T14:35

экономика

россия

африка

форум "россия — африка"

владимир путин

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МОСКВА, 27 июл — РИА Новости. Владимир Путин принял участие в пленарном заседании Экономического и гуманитарного форума Россия — Африка, главная тема мероприятия — технологии и безопасность во имя суверенного развития на благо человека. Ключевые заявления президента — в материале РИА Новости.О продовольственной безопасности и зерновой сделке"Складывается парадоксальная картина. С одной стороны, страны Запада чинят препятствия поставкам нашего зерна и удобрений, а с другой <...> лицемерно обвиняют нас в сложившейся кризисной ситуации на мировом продовольственном рынке. Этот подход особо четко проявился при реализации так называемой зерновой сделки, <...> нацеленной на обеспечение глобальной продовольственной безопасности"."За почти год в рамках этой так называемой сделки из Украины было экспортировано в общей сложности 32,8 миллиона тонн грузов, из которых более 70 процентов <...> поступили в страны с высоким и выше среднего уровнями доходов, включая <...> Евросоюз, тогда как на долю таких стран, как Эфиопия, Судан, Сомали и ряда других пришлось <...> менее трех процентов от общего объема".О помехах для гуманитарных поставок российских удобрений"Ни одно из условий сделки, касавшихся вывода из-под санкций российского экспорта зерна и удобрений на мировые рынки, выполнено не было. <...> Препятствия чинились и для безвозмездной передачи нами минеральных удобрений нуждающимся беднейшим странам. <...> Из 262 тысяч тонн таких удобрений, заблокированных в европейских портах, удалось отправить всего две партии — 20 тысяч тонн в Малави и 34 тысячи тонн в Кению. А остальное осталось в руках европейцев".О доле России на мировом рынке пшеницы"Доля России на мировом рынке пшеницы — 20%, Украины — менее 5%. А значит, именно Россия вносит существенный вклад в глобальную продовольственную безопасность и является солидным, ответственным международным поставщиком сельхозпродукции. И те, кто утверждают, что это не так, что только обеспечение вот этой так называемой зерновой сделки по вывозу украинского зерна, просто извращают факты, говорят неправду. Собственно говоря, это на протяжении десятилетий, если не столетий, является практикой некоторых западных государств. Наша страна будет далее, в том числе и своими гуманитарными поставками поддерживать нуждающиеся государства и регионы".О перспективах сельхозпроизводства в Африке"При применении соответствующих аграрных технологий и правильной организации сельхозпроизводства Африка в перспективе может не только накормить себя, самостоятельно обеспечить свою продовольственную безопасность, но и стать экспортером различных видов продовольствия. А со стороны России будет только поддержка".О поставках энергоресурсов"За последние два года увеличился в 2,6 раза экспорт в Африку российской сырой нефти, нефтепродуктов, сжиженного природного газа. <...> В различной степени проработки сейчас находятся более 30 перспективных энергетических проектов с российским участием в 16 государствах Африки".О создании российской индустриальной зоны в Египте"В Египте, мы вчера с коллегой говорили, с президентом Ас-Сиси, мы обсуждаем и, надеюсь, в ближайшее время запустим в районе Суэцкого канала российскую индустриальную зону. Рассчитываем, что уже в текущем году там начнется строительство первых производственных мощностей, а в дальнейшем выпущенные товары будут экспортироваться по всей Африке".О переходе на расчеты в нацвалютах"Для дальнейшего расширения всего спектра торгово-экономических связей важно энергичнее переходить в финансовых расчетах по торговым сделкам на национальные валюты, включая рубль. В этой связи готовы к работе с африканскими странами по развитию их финансовой инфраструктуры, по подключению банковских учреждений к созданной в России системе передачи финансовых сообщений, позволяющих осуществлять трансграничные платежи, независимо от некоторых сегодня существующих и вводящих ограничения западных систем".О сотрудничестве в сфере образования"В планах открытие в Африке филиалов ведущих российских вузов. Действенная кооперация с африканскими учебными заведениями налаживается и в рамках российско-африканского сетевого университета. В преддверии нашего форума 26 июля в Санкт-Петербургском горном университете подписано соглашение о создании российско-африканского консорциума технических университетов "Недра Африки", предусматривающее совместное обучение специалистов для минерально-сырьевого комплекса"."Мы будем и далее помогать африканским друзьям в развитии не только высшего, но и общего, и среднего профессионального образования, готовить учителей, наставников и технические кадры. <...> Предлагаем изучить возможности создания в Африке школ с преподаванием предметов на русском языке".Второй саммит и экономический форум Россия — Африка проходит 27-28 июля в Санкт-Петербурге. РИА Новости выступает информационным партнером мероприятия.

https://ria.ru/20230726/afrika-1886266135.html

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экономика, россия, африка, форум "россия — африка", владимир путин