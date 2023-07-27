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Россия увеличила нефтегазовый экспорт в страны Африки в 2,6 раза
Россия увеличила нефтегазовый экспорт в страны Африки в 2,6 раза - РИА Новости, 27.07.2023
Россия увеличила нефтегазовый экспорт в страны Африки в 2,6 раза
Россия за последние два года увеличила в 2,6 раза экспорт нефти, нефтепродуктов и СПГ в страны Африки, сообщил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 27.07.2023
2023-07-27T12:28
2023-07-27T12:28
2023-07-27T12:50
африка
экономика
россия
владимир путин
форум "россия — африка"
в мире
санкт-петербург
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 27 июл - РИА Новости. Россия за последние два года увеличила в 2,6 раза экспорт нефти, нефтепродуктов и СПГ в страны Африки, сообщил президент РФ Владимир Путин."За последние два года увеличился в 2,6 раза экспорт в Африку российской сырой нефти, нефтепродуктов, сжиженного природного газа", - сказал Путин, выступая на пленарном заседании саммита "Россия - Африка".Второй саммит и экономический и гуманитарный форум "Россия - Африка" проходит 27-28 июля в Санкт-Петербурге. РИА Новости выступает информационным партнером мероприятия.
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африка, экономика, россия, владимир путин, форум "россия — африка", в мире, санкт-петербург
Африка, Экономика, Россия, Владимир Путин, Форум "Россия — Африка", В мире, Санкт-Петербург
Россия увеличила нефтегазовый экспорт в страны Африки в 2,6 раза
Путин: Россия за два года увеличила нефтегазовый экспорт в страны Африки в 2,6 раза