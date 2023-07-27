https://ria.ru/20230727/eksport-1886577425.html

Россия увеличила нефтегазовый экспорт в страны Африки в 2,6 раза

Россия увеличила нефтегазовый экспорт в страны Африки в 2,6 раза - РИА Новости, 27.07.2023

Россия увеличила нефтегазовый экспорт в страны Африки в 2,6 раза

Россия за последние два года увеличила в 2,6 раза экспорт нефти, нефтепродуктов и СПГ в страны Африки, сообщил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 27.07.2023

2023-07-27T12:28

2023-07-27T12:28

2023-07-27T12:50

африка

экономика

россия

владимир путин

форум "россия — африка"

в мире

санкт-петербург

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/03/1793025950_0:143:3283:1990_1920x0_80_0_0_7aa5057b992a8604006ded91528733ea.jpg

С.-ПЕТЕРБУРГ, 27 июл - РИА Новости. Россия за последние два года увеличила в 2,6 раза экспорт нефти, нефтепродуктов и СПГ в страны Африки, сообщил президент РФ Владимир Путин."За последние два года увеличился в 2,6 раза экспорт в Африку российской сырой нефти, нефтепродуктов, сжиженного природного газа", - сказал Путин, выступая на пленарном заседании саммита "Россия - Африка".Второй саммит и экономический и гуманитарный форум "Россия - Африка" проходит 27-28 июля в Санкт-Петербурге. РИА Новости выступает информационным партнером мероприятия.

африка

россия

санкт-петербург

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

африка, экономика, россия, владимир путин, форум "россия — африка", в мире, санкт-петербург