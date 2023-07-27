https://ria.ru/20230727/dvizhenie-1886533688.html

"Единая Россия" планирует учредить движение против неоколониализма

"Единая Россия" планирует учредить движение против неоколониализма - РИА Новости, 27.07.2023

"Единая Россия" планирует учредить движение против неоколониализма

"Единая Россия" планирует учредить неформальное движение против практик современного неоколониализма, сейчас уже работает оргкомитет движения, в который входят... РИА Новости, 27.07.2023

2023-07-27T09:59

2023-07-27T09:59

2023-07-27T09:59

санкт-петербург

андрей климов

единая россия

политика

форум "россия — африка"

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/1a/1790941900_0:0:3173:1785_1920x0_80_0_0_74fc10ebbef22296b203f13c40c1bdd9.jpg

С.-ПЕТЕРБУРГ, 26 июл - РИА Новости. "Единая Россия" планирует учредить неформальное движение против практик современного неоколониализма, сейчас уже работает оргкомитет движения, в который входят партии со всех континентов, рассказал РИА Новости замглавы комиссии ЕР по международному сотрудничеству Андрей Климов. "У нас будет очень важное мероприятие, которое было инициировано партией "Единая Россия". Оно пройдет в конце октября. И связно с консолидацией сил, желающих все-таки остановить неоколониализм и его распространение и убрать это опасное явление вообще из мировой истории. Мы надеемся учредить там движение неформальное, но глобальное движение. Как раз против этих практик современного неоколониализма. И в основе этого движения уже сейчас работает оргкомитет, который создан на основании наших стратегических партнеров по межпартийному диалогу со всех континентов", - сказал Климов. Второй саммит и экономический и гуманитарный форум "Россия - Африка" проходит 27-28 июля в Санкт-Петербурге. РИА Новости выступает информационным партнером мероприятия. Первый саммит "Россия – Африка" прошел в Сочи в 2019 году, параллельно состоялся экономический форум. В форуме приняли участие главы африканских государств, представители российского, африканского и международного бизнеса и государственных структур, а также представители интеграционных объединений Африканского континента.

https://ria.ru/20230727/uspekh-1886519201.html

санкт-петербург

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

санкт-петербург, андрей климов, единая россия, политика, форум "россия — африка"