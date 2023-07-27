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Эксперт высказался о полезности новых северокорейских дронов в разведке - РИА Новости, 27.07.2023
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15:01 27.07.2023
https://ria.ru/20230727/drony-1886627517.html
Эксперт высказался о полезности новых северокорейских дронов в разведке
Эксперт высказался о полезности новых северокорейских дронов в разведке - РИА Новости, 27.07.2023
Эксперт высказался о полезности новых северокорейских дронов в разведке
Новые беспилотники КНДР вне всяких сомнений уже проходят испытания, и специалисты Пхеньяна сумеют "довести их до ума", создав модели действительно полезные для... РИА Новости, 27.07.2023
2023-07-27T15:01
2023-07-27T15:01
россия
ким чен ын
пхеньян
кндр (северная корея)
сергей шойгу
сша
в мире
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СЕУЛ, 27 июл – РИА Новости. Новые беспилотники КНДР вне всяких сомнений уже проходят испытания, и специалисты Пхеньяна сумеют "довести их до ума", создав модели действительно полезные для воздушной разведки, а внешнюю схожесть с американскими моделями можно объяснить тем фактом, что в целом большинство моделей БПЛА в каждом их классе имеют похожий внешний вид и форму, рассказал РИА Новости эксперт по ракетно-ядерной программе КНДР Владимир Хрусталев. Ранее сообщалось, что лидер КНДР Ким Чен Ын в ходе осмотра "Выставки вооружений и техники-2023" вместе с министром обороны РФ Сергеем Шойгу, который находится с визитом в Пхеньяне, показал тому новые беспилотники КНДР, которые по внешнему виду напоминают американские модели RQ-4 Global Hawk и MQ-9 Reaper. Позже Центральное телевидение КНДР показало кадры испытаний новых беспилотников, внешне похожих на американские БПЛА MQ-9 и RQ-4, включая видео того, как северокорейский аналог MQ-9 Reaper стреляет ракетами. Южнокорейское министерство обороны заявило в четверг, что анализирует представленные в сообщениях новые вооружения КНДР. Как заявил РИА Новости Хрусталев, хотя в здании выставки могут стоять макеты беспилотников, нет сомнений в том, что у КНДР имеются их летающие образцы, и их испытания уже были продемонстрированы в видео по Центральному телевидению КНДР. "Исходя из имеющихся данных, оба показанных аппарата, как минимум, уже летают. Похожие беспилотники уже фиксировались на одной из авиабаз КНДР со спутников. Также были разные утечки из иностранных разведок, что что-то летает интересное в КНДР. Так что особых сомнений в способности этих аппаратов летать нет", - сказал эксперт. По его словам, пока сложно судить, насколько у них продвинутые тактико-технические характеристики, для создания подобных работоспособных систем "не требуется ничего волшебного". "Надо просто доводить машину до ума в процессе испытаний. Сомнений в способности КНДР сделать что-то реально полезное для их воздушной разведки нет. Они достаточно хорошие технари и умеют добиваться успеха, если решение задачи для них очень важно", - пояснил эксперт. Как отметило южнокорейское агентство Рёнхап, один из беспилотников по внешнему виду похож на аналог американского разведывательного беспилотника RQ-4 Global Hawk, а другой выглядит как ударно-разведывательный БПЛА США MQ-9 Reaper компании General Atomics. Сообщается, что внешность первого настолько сильно совпадает с имеющимися у ВВС Южной Кореи беспилотниками Global Hawk, что "если они будут одновременно совершать полет в воздушном пространстве над Корейским полуостровом, их можно будет спутать". Отмечается, что даже номера на боку у беспилотников выглядят как то, что наносят на свои БПЛА южнокорейские ВВС. По данным агентства, высказываются предположения, что КНДР могла использовать для создания беспилотников информацию, полученную с помощью хакерских атак. "Относительно схожести с американскими или еще какими-либо аппаратами, то тут можно вспомнить и о том, что БПЛА определенных классов в принципе очень похожи друг на друга. Можно вспомнить ведь не только США, но и те же Иран и Китай или Россию. Если детально не помнить силуэты и убрать опознавательные знаки, то с непривычки будет трудно с ходу понять, где чей беспилотник. Обычно есть первый представитель в классе, задающий "моду", и в дальнейшем масса похожих внешне машин у тех, кто создает их потом", - отметил Хрусталев. Как отмечало агентство Рёнхап, американский RQ-4 Global Hawk способен в радиусе 20 километров идентифицировать объекты на высоте 0,3 м над землей с помощью специальных высокопроизводительных радаров и инфракрасного оборудования. Он может находиться в воздухе в течение 38-42 часов и преодолевать по прямой около трех тысяч километров, его максимальная скорость составляет 250 км/ч а грузоподъемность – 11 600 килограммов. Что касается модели MQ-9 Reaper, его нижняя часть оснащена четырьмя бомбами, которые могут быть заменены на до 14 ракет класса "воздух-земля" Hellfire или четыре ракеты Hellfire и две бомбы GBU-12 Paveway II с лазерным наведением. Его максимальная скорость - 482 км/ч, а дальность полета - 5 926 км/ч. Помимо этого на выставке были представлены уже известные общественности вооружения КНДР, такие как межконтинентальная баллистическая ракета "Хвасон-17", "Хвасон-18", баллистические ракеты малой дальности, которые называют "северокорейским аналогом Искандера" (KN-23), сверхкрупные 600-мм РСЗО, бронированные машины, гиперзвуковая ракета и другие.
https://ria.ru/20230727/kndr-1886564979.html
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россия, ким чен ын, пхеньян, кндр (северная корея), сергей шойгу, сша, в мире
Россия, Ким Чен Ын, Пхеньян, КНДР (Северная Корея), Сергей Шойгу, США, В мире
Эксперт высказался о полезности новых северокорейских дронов в разведке

Эксперт: новые БПЛА КНДР уже летают и могут быть очень полезны для воздушной разведки

© Фото : ЦТАКЛидер Северной Кореи Ким Чен Ын в ходе визита на выставку вооружений и техники в Пхеньяне показал Шойгу новые беспилотники КНДР
Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын в ходе визита на выставку вооружений и техники в Пхеньяне показал Шойгу новые беспилотники КНДР - РИА Новости, 1920, 27.07.2023
© Фото : ЦТАК
Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын в ходе визита на выставку вооружений и техники в Пхеньяне показал Шойгу новые беспилотники КНДР
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СЕУЛ, 27 июл – РИА Новости. Новые беспилотники КНДР вне всяких сомнений уже проходят испытания, и специалисты Пхеньяна сумеют "довести их до ума", создав модели действительно полезные для воздушной разведки, а внешнюю схожесть с американскими моделями можно объяснить тем фактом, что в целом большинство моделей БПЛА в каждом их классе имеют похожий внешний вид и форму, рассказал РИА Новости эксперт по ракетно-ядерной программе КНДР Владимир Хрусталев.
Ранее сообщалось, что лидер КНДР Ким Чен Ын в ходе осмотра "Выставки вооружений и техники-2023" вместе с министром обороны РФ Сергеем Шойгу, который находится с визитом в Пхеньяне, показал тому новые беспилотники КНДР, которые по внешнему виду напоминают американские модели RQ-4 Global Hawk и MQ-9 Reaper.
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Позже Центральное телевидение КНДР показало кадры испытаний новых беспилотников, внешне похожих на американские БПЛА MQ-9 и RQ-4, включая видео того, как северокорейский аналог MQ-9 Reaper стреляет ракетами.
Южнокорейское министерство обороны заявило в четверг, что анализирует представленные в сообщениях новые вооружения КНДР.
Как заявил РИА Новости Хрусталев, хотя в здании выставки могут стоять макеты беспилотников, нет сомнений в том, что у КНДР имеются их летающие образцы, и их испытания уже были продемонстрированы в видео по Центральному телевидению КНДР.
"Исходя из имеющихся данных, оба показанных аппарата, как минимум, уже летают. Похожие беспилотники уже фиксировались на одной из авиабаз КНДР со спутников. Также были разные утечки из иностранных разведок, что что-то летает интересное в КНДР. Так что особых сомнений в способности этих аппаратов летать нет", - сказал эксперт.
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По его словам, пока сложно судить, насколько у них продвинутые тактико-технические характеристики, для создания подобных работоспособных систем "не требуется ничего волшебного".
"Надо просто доводить машину до ума в процессе испытаний. Сомнений в способности КНДР сделать что-то реально полезное для их воздушной разведки нет. Они достаточно хорошие технари и умеют добиваться успеха, если решение задачи для них очень важно", - пояснил эксперт.
Как отметило южнокорейское агентство Рёнхап, один из беспилотников по внешнему виду похож на аналог американского разведывательного беспилотника RQ-4 Global Hawk, а другой выглядит как ударно-разведывательный БПЛА США MQ-9 Reaper компании General Atomics. Сообщается, что внешность первого настолько сильно совпадает с имеющимися у ВВС Южной Кореи беспилотниками Global Hawk, что "если они будут одновременно совершать полет в воздушном пространстве над Корейским полуостровом, их можно будет спутать". Отмечается, что даже номера на боку у беспилотников выглядят как то, что наносят на свои БПЛА южнокорейские ВВС.
По данным агентства, высказываются предположения, что КНДР могла использовать для создания беспилотников информацию, полученную с помощью хакерских атак.
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"Относительно схожести с американскими или еще какими-либо аппаратами, то тут можно вспомнить и о том, что БПЛА определенных классов в принципе очень похожи друг на друга. Можно вспомнить ведь не только США, но и те же Иран и Китай или Россию. Если детально не помнить силуэты и убрать опознавательные знаки, то с непривычки будет трудно с ходу понять, где чей беспилотник. Обычно есть первый представитель в классе, задающий "моду", и в дальнейшем масса похожих внешне машин у тех, кто создает их потом", - отметил Хрусталев.
Как отмечало агентство Рёнхап, американский RQ-4 Global Hawk способен в радиусе 20 километров идентифицировать объекты на высоте 0,3 м над землей с помощью специальных высокопроизводительных радаров и инфракрасного оборудования. Он может находиться в воздухе в течение 38-42 часов и преодолевать по прямой около трех тысяч километров, его максимальная скорость составляет 250 км/ч а грузоподъемность – 11 600 килограммов. Что касается модели MQ-9 Reaper, его нижняя часть оснащена четырьмя бомбами, которые могут быть заменены на до 14 ракет класса "воздух-земля" Hellfire или четыре ракеты Hellfire и две бомбы GBU-12 Paveway II с лазерным наведением. Его максимальная скорость - 482 км/ч, а дальность полета - 5 926 км/ч.
Помимо этого на выставке были представлены уже известные общественности вооружения КНДР, такие как межконтинентальная баллистическая ракета "Хвасон-17", "Хвасон-18", баллистические ракеты малой дальности, которые называют "северокорейским аналогом Искандера" (KN-23), сверхкрупные 600-мм РСЗО, бронированные машины, гиперзвуковая ракета и другие.
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