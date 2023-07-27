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Биография Нины Дробышевой

Биография Нины Дробышевой - РИА Новости, 27.07.2023

Биография Нины Дробышевой

Советская и российская актриса театра и кино, народная артистка РСФСР Нина Ивановна Дробышева родилась 21 июля 1939 года в Ленинграде (ныне Санкт-Петербург). Во РИА Новости, 27.07.2023

2023-07-27T15:14

2023-07-27T15:14

2023-07-27T15:14

справки

рсфср

ленинград

санкт-петербург

эдит пиаф

григорий чухрай

юрий еремин

театр имени моссовета

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Советская и российская актриса театра и кино, народная артистка РСФСР Нина Ивановна Дробышева родилась 21 июля 1939 года в Ленинграде (ныне Санкт-Петербург). Во время блокады Ленинграда с семьей была эвакуирована. После снятия блокады Дробышевы вернулись в родной город.Нина Дробышева увлеклась театром в школе, занималась в драматическом кружке при Дворце пионеров.Еще будучи школьницей, сыграла в своих первых фильмах. В фильме "Два капитана" (1955) она сыграла роль сестры главного героя Сани Григорьева. Затем была небольшая роль в картине "Дорога правды" (1956).После школы Дробышева поступила в драматическую студию при Ленинградском ТЮЗе, которую окончила в 1960 году. В 1958 году еще студенткой была зачислена в труппу Театра юного зрителя. Первый успех пришел к ней после роли Джульетты в трагедии Шекспира "Ромео и Джульетта", которую она сыграла на втором курсе.Параллельно с учебой и работой в театре Нина Дробышева продолжала сниматься в кино – "Бессмертная песня" (1957), "На переломе" (1957), "Улица полна неожиданностей" (1957), "Отцы и дети" (1958) и других картинах.В 1960 году Дробышева была утверждена на главную роль в фильме Григория Чухрая "Чистое небо" (1961). Партнером актрисы стал актер Евгений Урбанский. Картина имела огромный успех. Актриса стала известна не только в Советском Союзе, но и за рубежом.В последующие годы у Дробышевой не было ролей такого масштаба. В ее фильмографии более 20 картин, среди которых "Самые первые" (1961), "Русский лес" (1963), "Про чудеса человеческие" (1967), "Затянувшийся экзамен" (1986), "В связи с переходом на другую работу" (1988), "Пять углов" (1989), "Дом на Английской набережной" (2007) и другие.Нина Дробышева известна своими работами на театральной сцене. С 1962 года она работала в Театре им. Моссовета. Дебютировала спектаклем "В дороге", а уже в следующей постановке "Цезарь и Клеопатра" сыграла главную роль. Затем последовали роли в спектаклях "На диком бреге", "Затейник", "Театр Гарсиа Лорки", "Аплодисменты", "Бунт женщин", "Глазами клоуна", "Мое сердце с тобой", "Они сражались за Родину", "Сердце Луиджи", "Чайка", "Мать Иисуса" и другие. Самой известной ролью Дробышевой стала Эдит Пиаф в одноименном спектакле. Спектакль шел на сцене Моссовета более семисот раз.Некоторые из постановок Театра имени Моссовета с ее участием – "Вечерний свет", "Эдит Пиаф", "Убийственная любовь" – сняты на кинопленку в виде фильмов-спектаклей.В текущем репертуаре актриса была занята в спектакле Юрия Еремина "Р. Р. Р." и в постановке Виктора Шамирова "Не все коту масленица". Нина Дробышева также играла в спектакле театра на Таганке "Горе от ума – Горе уму – Горе ума". 27 июля 2023 года Нина Дробышева скончалась. Нина Дробышева – народная артистка РСФСР (1985).Была награждена орденом Почета (2010).Нина Дробышева дважды была замужем. Первый муж – актер Виталий Коняев (1937), второй супруг – актер Вячеслав Бутенко (1942). У актрисы две дочери: от первого брака – Елена (1964), актриса кино, от второго – Христина.Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

справки, рсфср, ленинград, санкт-петербург, эдит пиаф, григорий чухрай, юрий еремин, театр имени моссовета, культура