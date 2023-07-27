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Умерла старейшая актриса Театра имени Моссовета Нина Дробышева

Умерла старейшая актриса Театра имени Моссовета Нина Дробышева - РИА Новости, 27.07.2023

Умерла старейшая актриса Театра имени Моссовета Нина Дробышева

Народная артистка РСФСР, старейшая актриса Театра имени Моссовета Нина Дробышева умерла на 85-м году жизни, сообщили РИА Новости в пресс-службе театра. РИА Новости, 27.07.2023

2023-07-27T12:31

2023-07-27T12:31

2023-07-27T15:34

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МОСКВА, 27 июл — РИА Новости. Народная артистка РСФСР, старейшая актриса Театра имени Моссовета Нина Дробышева умерла на 85-м году жизни, сообщили РИА Новости в пресс-службе театра. "Сегодня ночью после продолжительной болезни скончалась наша замечательная артистка Нина Ивановна Дробышева. Коллектив театра глубоко скорбит и выражает соболезнования родным и близким", — сказала собеседница агентства. О прощании и похоронах в театре пообещали сообщить позже. Нина Дробышева родилась 21 июля 1939 года в Ленинграде. В 1961 году окончила театральную студию при Ленинградском ТЮЗе. С 1958 года, еще во время учебы, начала работать в этом театре, а с 1962-го служила в Театре имени Моссовета. На этой сцене прославилась ролью Эдит Пиаф в одноименном спектакле. Снималась также в кино — в фильмах "Два капитана", "Улица полна неожиданностей", исполнила главную роль в "Чистом небе" Григория Чухрая.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

новости культуры, россия, москва, театр имени моссовета