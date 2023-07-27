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Умерла старейшая актриса Театра имени Моссовета Нина Дробышева
Умерла старейшая актриса Театра имени Моссовета Нина Дробышева - РИА Новости, 27.07.2023
Умерла старейшая актриса Театра имени Моссовета Нина Дробышева
Народная артистка РСФСР, старейшая актриса Театра имени Моссовета Нина Дробышева умерла на 85-м году жизни, сообщили РИА Новости в пресс-службе театра. РИА Новости, 27.07.2023
2023-07-27T12:31
2023-07-27T12:31
2023-07-27T15:34
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МОСКВА, 27 июл — РИА Новости. Народная артистка РСФСР, старейшая актриса Театра имени Моссовета Нина Дробышева умерла на 85-м году жизни, сообщили РИА Новости в пресс-службе театра. "Сегодня ночью после продолжительной болезни скончалась наша замечательная артистка Нина Ивановна Дробышева. Коллектив театра глубоко скорбит и выражает соболезнования родным и близким", — сказала собеседница агентства. О прощании и похоронах в театре пообещали сообщить позже. Нина Дробышева родилась 21 июля 1939 года в Ленинграде. В 1961 году окончила театральную студию при Ленинградском ТЮЗе. С 1958 года, еще во время учебы, начала работать в этом театре, а с 1962-го служила в Театре имени Моссовета. На этой сцене прославилась ролью Эдит Пиаф в одноименном спектакле. Снималась также в кино — в фильмах "Два капитана", "Улица полна неожиданностей", исполнила главную роль в "Чистом небе" Григория Чухрая.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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новости культуры, россия, москва, театр имени моссовета
Культура, Новости культуры, Россия, Москва, Театр имени Моссовета
Умерла старейшая актриса Театра имени Моссовета Нина Дробышева
Старейшая актриса Театра имени Моссовета Нина Дробышева умерла на 85-м году жизни
МОСКВА, 27 июл — РИА Новости. Народная артистка РСФСР, старейшая актриса Театра имени Моссовета Нина Дробышева умерла на 85-м году жизни, сообщили РИА Новости в пресс-службе театра.
"Сегодня ночью после продолжительной болезни скончалась наша замечательная артистка Нина Ивановна Дробышева. Коллектив театра глубоко скорбит и выражает соболезнования родным и близким", — сказала собеседница агентства.
О прощании и похоронах в театре пообещали сообщить позже.
Нина Дробышева родилась 21 июля 1939 года в Ленинграде. В 1961 году окончила театральную студию при Ленинградском ТЮЗе. С 1958 года, еще во время учебы, начала работать в этом театре, а с 1962-го служила в Театре имени Моссовета. На этой сцене прославилась ролью Эдит Пиаф в одноименном спектакле.
Снималась также в кино — в фильмах "Два капитана", "Улица полна неожиданностей", исполнила главную роль в "Чистом небе" Григория Чухрая
.