Рейтинг@Mail.ru
Умерла старейшая актриса Театра имени Моссовета Нина Дробышева - РИА Новости, 27.07.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
 
12:31 27.07.2023 (обновлено: 15:34 27.07.2023)
https://ria.ru/20230727/drobysheva-1886579749.html
Умерла старейшая актриса Театра имени Моссовета Нина Дробышева
Умерла старейшая актриса Театра имени Моссовета Нина Дробышева - РИА Новости, 27.07.2023
Умерла старейшая актриса Театра имени Моссовета Нина Дробышева
Народная артистка РСФСР, старейшая актриса Театра имени Моссовета Нина Дробышева умерла на 85-м году жизни, сообщили РИА Новости в пресс-службе театра. РИА Новости, 27.07.2023
2023-07-27T12:31
2023-07-27T15:34
культура
новости культуры
россия
москва
театр имени моссовета
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/101605/94/1016059471_0:0:2688:1512_1920x0_80_0_0_cb8cba38a8aebc2a851eb6287d454d76.jpg
МОСКВА, 27 июл — РИА Новости. Народная артистка РСФСР, старейшая актриса Театра имени Моссовета Нина Дробышева умерла на 85-м году жизни, сообщили РИА Новости в пресс-службе театра. "Сегодня ночью после продолжительной болезни скончалась наша замечательная артистка Нина Ивановна Дробышева. Коллектив театра глубоко скорбит и выражает соболезнования родным и близким", — сказала собеседница агентства. О прощании и похоронах в театре пообещали сообщить позже. Нина Дробышева родилась 21 июля 1939 года в Ленинграде. В 1961 году окончила театральную студию при Ленинградском ТЮЗе. С 1958 года, еще во время учебы, начала работать в этом театре, а с 1962-го служила в Театре имени Моссовета. На этой сцене прославилась ролью Эдит Пиаф в одноименном спектакле. Снималась также в кино — в фильмах "Два капитана", "Улица полна неожиданностей", исполнила главную роль в "Чистом небе" Григория Чухрая.
россия
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Кирилл Волков
Кирилл Волков
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/101605/94/1016059471_0:0:2688:2016_1920x0_80_0_0_ec59f43ddd7bd3b3da7c3a164ac07a8c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
новости культуры, россия, москва, театр имени моссовета
Культура, Новости культуры, Россия, Москва, Театр имени Моссовета
Умерла старейшая актриса Театра имени Моссовета Нина Дробышева

Старейшая актриса Театра имени Моссовета Нина Дробышева умерла на 85-м году жизни

© РИА Новости / Мосфильм | Перейти в медиабанкНина Дробышева в фильме "Чистое небо"
Нина Дробышева в фильме Чистое небо - РИА Новости, 1920, 27.07.2023
© РИА Новости / Мосфильм
Перейти в медиабанк
Нина Дробышева в фильме "Чистое небо". Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 27 июл — РИА Новости. Народная артистка РСФСР, старейшая актриса Театра имени Моссовета Нина Дробышева умерла на 85-м году жизни, сообщили РИА Новости в пресс-службе театра.
"Сегодня ночью после продолжительной болезни скончалась наша замечательная артистка Нина Ивановна Дробышева. Коллектив театра глубоко скорбит и выражает соболезнования родным и близким", — сказала собеседница агентства.
О прощании и похоронах в театре пообещали сообщить позже.
Нина Дробышева родилась 21 июля 1939 года в Ленинграде. В 1961 году окончила театральную студию при Ленинградском ТЮЗе. С 1958 года, еще во время учебы, начала работать в этом театре, а с 1962-го служила в Театре имени Моссовета. На этой сцене прославилась ролью Эдит Пиаф в одноименном спектакле.
Снималась также в кино — в фильмах "Два капитана", "Улица полна неожиданностей", исполнила главную роль в "Чистом небе" Григория Чухрая.
© Фото : предоставлено пресс-службой театра имени МоссоветаСцена из спектакля "Долгое путешествие в ночь"
Сцена из спектакля Долгое путешествие в ночь - РИА Новости, 1920, 27.07.2023
© Фото : предоставлено пресс-службой театра имени Моссовета
Сцена из спектакля "Долгое путешествие в ночь". Архивное фото
 
КультураНовости культурыРоссияМоскваТеатр имени Моссовета
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала