https://ria.ru/20230727/diplomat-1886546949.html
Дипломат из Гвинеи прибыл на саммит в Петербург в кофте с фото Путина
Дипломат из Гвинеи прибыл на саммит в Петербург в кофте с фото Путина - РИА Новости, 27.07.2023
Дипломат из Гвинеи прибыл на саммит в Петербург в кофте с фото Путина
Сотрудник посольства Гвинеи в России, приехавший на форум "Россия - Африка" в кофте с изображением российского президента Владимира Путина, заявил РИА Новости,... РИА Новости, 27.07.2023
2023-07-27T11:01
2023-07-27T11:01
2023-07-27T11:01
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гвинея
санкт-петербург
владимир путин
форум "россия — африка"
в мире
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 27 июл - РИА Новости. Сотрудник посольства Гвинеи в России, приехавший на форум "Россия - Африка" в кофте с изображением российского президента Владимира Путина, заявил РИА Новости, что изображенный на его кофте человек - его "душа". "Этот человек, чья фотография здесь, это моя душа. Я приобрел ее в Москве, у метро "Теплый Стан". Мне даже пришлось за нее побороться: одна женщина хотела ее купить, а у меня на работала карта. И я сидел и ждал, пока дочка переведет мне деньги", - рассказал дипломат. Второй саммит и экономический и гуманитарный форум "Россия - Африка" проходит 27-28 июля в Санкт-Петербурге. РИА Новости выступает информационным партнером мероприятия. Первый саммит "Россия – Африка" прошел в Сочи в 2019 году, параллельно состоялся экономический форум. В форуме приняли участие главы африканских государств, представители российского, африканского и международного бизнеса и государственных структур, а также представители интеграционных объединений Африканского континента.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва, гвинея, санкт-петербург, владимир путин, форум "россия — африка", в мире
Москва, Гвинея, Санкт-Петербург, Владимир Путин, Форум "Россия — Африка", В мире
Дипломат из Гвинеи прибыл на саммит в Петербург в кофте с фото Путина
Гвинейский дипломат прибыл в Петербург в кофте с фото Путина и назвал его своей душой
С.-ПЕТЕРБУРГ, 27 июл - РИА Новости. Сотрудник посольства Гвинеи в России, приехавший на форум "Россия - Африка" в кофте с изображением российского президента Владимира Путина, заявил РИА Новости, что изображенный на его кофте человек - его "душа".
"Этот человек, чья фотография здесь, это моя душа. Я приобрел ее в Москве, у метро "Теплый Стан". Мне даже пришлось за нее побороться: одна женщина хотела ее купить, а у меня на работала карта. И я сидел и ждал, пока дочка переведет мне деньги", - рассказал дипломат.
Второй саммит и экономический и гуманитарный форум "Россия - Африка" проходит 27-28 июля в Санкт-Петербурге. РИА Новости выступает информационным партнером мероприятия.
Первый саммит "Россия – Африка" прошел в Сочи в 2019 году, параллельно состоялся экономический форум. В форуме приняли участие главы африканских государств, представители российского, африканского и международного бизнеса и государственных структур, а также представители интеграционных объединений Африканского континента.
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