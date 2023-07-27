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Дипломат из Гвинеи прибыл на саммит в Петербург в кофте с фото Путина - РИА Новости, 27.07.2023
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11:01 27.07.2023
https://ria.ru/20230727/diplomat-1886546949.html
Дипломат из Гвинеи прибыл на саммит в Петербург в кофте с фото Путина
Дипломат из Гвинеи прибыл на саммит в Петербург в кофте с фото Путина - РИА Новости, 27.07.2023
Дипломат из Гвинеи прибыл на саммит в Петербург в кофте с фото Путина
Сотрудник посольства Гвинеи в России, приехавший на форум "Россия - Африка" в кофте с изображением российского президента Владимира Путина, заявил РИА Новости,... РИА Новости, 27.07.2023
2023-07-27T11:01
2023-07-27T11:01
москва
гвинея
санкт-петербург
владимир путин
форум "россия — африка"
в мире
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 27 июл - РИА Новости. Сотрудник посольства Гвинеи в России, приехавший на форум "Россия - Африка" в кофте с изображением российского президента Владимира Путина, заявил РИА Новости, что изображенный на его кофте человек - его "душа". "Этот человек, чья фотография здесь, это моя душа. Я приобрел ее в Москве, у метро "Теплый Стан". Мне даже пришлось за нее побороться: одна женщина хотела ее купить, а у меня на работала карта. И я сидел и ждал, пока дочка переведет мне деньги", - рассказал дипломат. Второй саммит и экономический и гуманитарный форум "Россия - Африка" проходит 27-28 июля в Санкт-Петербурге. РИА Новости выступает информационным партнером мероприятия. Первый саммит "Россия – Африка" прошел в Сочи в 2019 году, параллельно состоялся экономический форум. В форуме приняли участие главы африканских государств, представители российского, африканского и международного бизнеса и государственных структур, а также представители интеграционных объединений Африканского континента.
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москва, гвинея, санкт-петербург, владимир путин, форум "россия — африка", в мире
Москва, Гвинея, Санкт-Петербург, Владимир Путин, Форум "Россия — Африка", В мире
Дипломат из Гвинеи прибыл на саммит в Петербург в кофте с фото Путина

Гвинейский дипломат прибыл в Петербург в кофте с фото Путина и назвал его своей душой

© РИА НовостиУчастник форума "Россия - Африка" в футболке с портретом Владимира Путина
Участник форума Россия - Африка в футболке с портретом Владимира Путина
© РИА Новости
Участник форума "Россия - Африка" в футболке с портретом Владимира Путина
Читать ria.ru в
С.-ПЕТЕРБУРГ, 27 июл - РИА Новости. Сотрудник посольства Гвинеи в России, приехавший на форум "Россия - Африка" в кофте с изображением российского президента Владимира Путина, заявил РИА Новости, что изображенный на его кофте человек - его "душа".
"Этот человек, чья фотография здесь, это моя душа. Я приобрел ее в Москве, у метро "Теплый Стан". Мне даже пришлось за нее побороться: одна женщина хотела ее купить, а у меня на работала карта. И я сидел и ждал, пока дочка переведет мне деньги", - рассказал дипломат.
Второй саммит и экономический и гуманитарный форум "Россия - Африка" проходит 27-28 июля в Санкт-Петербурге. РИА Новости выступает информационным партнером мероприятия.
Первый саммит "Россия – Африка" прошел в Сочи в 2019 году, параллельно состоялся экономический форум. В форуме приняли участие главы африканских государств, представители российского, африканского и международного бизнеса и государственных структур, а также представители интеграционных объединений Африканского континента.
Участники форума Россия — Африка - РИА Новости, 1920, 27.07.2023
Песков назвал темы, которые Путин затронет в речи на форуме Россия — Африка
10:12
 
МоскваГвинеяСанкт-ПетербургВладимир ПутинФорум "Россия — Африка"В мире
 
 
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