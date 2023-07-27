https://ria.ru/20230727/diplomat-1886546949.html

Дипломат из Гвинеи прибыл на саммит в Петербург в кофте с фото Путина

Дипломат из Гвинеи прибыл на саммит в Петербург в кофте с фото Путина - РИА Новости, 27.07.2023

Дипломат из Гвинеи прибыл на саммит в Петербург в кофте с фото Путина

Сотрудник посольства Гвинеи в России, приехавший на форум "Россия - Африка" в кофте с изображением российского президента Владимира Путина, заявил РИА Новости,... РИА Новости, 27.07.2023

2023-07-27T11:01

2023-07-27T11:01

2023-07-27T11:01

москва

гвинея

санкт-петербург

владимир путин

форум "россия — африка"

в мире

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 27 июл - РИА Новости. Сотрудник посольства Гвинеи в России, приехавший на форум "Россия - Африка" в кофте с изображением российского президента Владимира Путина, заявил РИА Новости, что изображенный на его кофте человек - его "душа". "Этот человек, чья фотография здесь, это моя душа. Я приобрел ее в Москве, у метро "Теплый Стан". Мне даже пришлось за нее побороться: одна женщина хотела ее купить, а у меня на работала карта. И я сидел и ждал, пока дочка переведет мне деньги", - рассказал дипломат. Второй саммит и экономический и гуманитарный форум "Россия - Африка" проходит 27-28 июля в Санкт-Петербурге. РИА Новости выступает информационным партнером мероприятия. Первый саммит "Россия – Африка" прошел в Сочи в 2019 году, параллельно состоялся экономический форум. В форуме приняли участие главы африканских государств, представители российского, африканского и международного бизнеса и государственных структур, а также представители интеграционных объединений Африканского континента.

https://ria.ru/20230727/rech-1886535653.html

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

москва, гвинея, санкт-петербург, владимир путин, форум "россия — африка", в мире