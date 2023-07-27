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В ДНР рассказали, как киевские власти насильно вывозят детей за рубеж - РИА Новости, 27.07.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
19:18 27.07.2023
https://ria.ru/20230727/deti-1886711034.html
В ДНР рассказали, как киевские власти насильно вывозят детей за рубеж
В ДНР рассказали, как киевские власти насильно вывозят детей за рубеж - РИА Новости, 27.07.2023
В ДНР рассказали, как киевские власти насильно вывозят детей за рубеж
В ДНР на пресс-конференции посвященной теме ущемления прав детей Донбасса со стороны Украины рассказали, как киевская власть принудительно вывозит детей за... РИА Новости, 27.07.2023
2023-07-27T19:18
2023-07-27T19:18
специальная военная операция на украине
украина
счастье (город)
луганская народная республика
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ХАРЦЫЗСК, 27 июл - РИА Новости. В ДНР на пресс-конференции посвященной теме ущемления прав детей Донбасса со стороны Украины рассказали, как киевская власть принудительно вывозит детей за границу на примере семьи из города Счастье (ЛНР), передает корреспондент РИА Новости. По словам Лилии Веремеевой, ее дочь незаконно и принудительно вывезли на западную Украину, где готовили к последующей отправке за границу. Отдельно мать ранее вывезенной несовершеннолетней девочки отметила, что ее ребенка вывезли без документов, а имеющиеся оригиналы были аннулированы. "Когда я обратилась в Счастье, нашли нашу папку с документами, что она как бы сирота вообще без родителей. Когда я туда приехала мне завуч школы вынесла оригиналы свидетельства о рождении на Киру (дочь). Я говорю: "А как они у вас, если я привезла свои оригиналы?"… то есть, если бы я не поехала, никто бы ее никогда не забрал", - рассказала Лилия Веремеева. Сама же незаконно вывезенная девочка Кира Веремеева также рассказала о том, как это произошло: "В 4 вечера Нина Леонидовна вызвала какую-то машину, нас увезли, мы должны были остановиться в Северном (ЛНР), но нас повезли дальше, мы вообще не знали, куда мы едем, нам ничего не говорили… потом нас повезли в Нижнее Селище (Львовская область), там мы были несколько месяцев, и нас перевезли".
украина
счастье (город)
луганская народная республика
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украина, счастье (город), луганская народная республика
Специальная военная операция на Украине, Украина, Счастье (город), Луганская Народная Республика
В ДНР рассказали, как киевские власти насильно вывозят детей за рубеж

В ДНР рассказали, что киевские власти незаконно и принудительно вывозят детей за границу

© РИА Новости / РИА Новости | Перейти в медиабанкДонецк
Донецк - РИА Новости, 1920, 27.07.2023
© РИА Новости / РИА Новости
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Донецк. Архивное фото
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ХАРЦЫЗСК, 27 июл - РИА Новости. В ДНР на пресс-конференции посвященной теме ущемления прав детей Донбасса со стороны Украины рассказали, как киевская власть принудительно вывозит детей за границу на примере семьи из города Счастье (ЛНР), передает корреспондент РИА Новости.
По словам Лилии Веремеевой, ее дочь незаконно и принудительно вывезли на западную Украину, где готовили к последующей отправке за границу. Отдельно мать ранее вывезенной несовершеннолетней девочки отметила, что ее ребенка вывезли без документов, а имеющиеся оригиналы были аннулированы.
"Когда я обратилась в Счастье, нашли нашу папку с документами, что она как бы сирота вообще без родителей. Когда я туда приехала мне завуч школы вынесла оригиналы свидетельства о рождении на Киру (дочь). Я говорю: "А как они у вас, если я привезла свои оригиналы?"… то есть, если бы я не поехала, никто бы ее никогда не забрал", - рассказала Лилия Веремеева.
Сама же незаконно вывезенная девочка Кира Веремеева также рассказала о том, как это произошло: "В 4 вечера Нина Леонидовна вызвала какую-то машину, нас увезли, мы должны были остановиться в Северном (ЛНР), но нас повезли дальше, мы вообще не знали, куда мы едем, нам ничего не говорили… потом нас повезли в Нижнее Селище (Львовская область), там мы были несколько месяцев, и нас перевезли".
День памяти детей — жертв войны в Донбассе
© РИА Новости | Перейти в медиабанк

В ДНР сегодня отмечается траурная дата.

Цветы и игрушки у стенда с именами детей, погибших из-за обстрелов Донбасса Вооруженными силами Украины, у посольства США в Москве

В ДНР сегодня отмечается траурная дата.

© РИА Новости
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1 из 11
© РИА Новости / Сергей Аверин | Перейти в медиабанк

День памяти детей — жертв войны в Донбассе был учрежден 11 июля 2022 года.

Мужчина у мемориала в память о детях, погибших из-за обстрелов Донбасса вооруженными силами Украины, на Аллее ангелов в парке Ленинского Комсомола в Донецке

День памяти детей — жертв войны в Донбассе был учрежден 11 июля 2022 года.

© РИА Новости / Сергей Аверин
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2 из 11
© РИА Новости / Сергей Аверин | Перейти в медиабанк

Его цель — увековечить память детей, погибших с 2014 года под огнем украинских военизированных формирований.

Цветы и мягкие игрушки у мемориала в память о детях, погибших из-за обстрелов Донбасса Вооруженными силами Украины, на Аллее ангелов в парке Ленинского Комсомола в Донецке

Его цель — увековечить память детей, погибших с 2014 года под огнем украинских военизированных формирований.

© РИА Новости / Сергей Аверин
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3 из 11
© РИА Новости / Сергей Аверин | Перейти в медиабанк

Число погибших детей на территории ДНР за весь период вооруженной агрессии со стороны Украины составляет 228 человек, раненых — 792.

Люди несут цветы к мемориалу в память о детях, погибших из-за обстрелов Донбасса вооруженными силами Украины, на Аллее ангелов в парке Ленинского Комсомола в Донецке

Число погибших детей на территории ДНР за весь период вооруженной агрессии со стороны Украины составляет 228 человек, раненых — 792.

© РИА Новости / Сергей Аверин
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4 из 11
© РИА Новости / Сергей Аверин | Перейти в медиабанк

В мае 2015 года в Донецке открыли мемориальный комплекс, получивший название Аллея ангелов.

Цветы у мемориала в память о детях, погибших из-за обстрелов Донбасса вооруженными силами Украины, на Аллее ангелов в парке Ленинского Комсомола в Донецке

В мае 2015 года в Донецке открыли мемориальный комплекс, получивший название Аллея ангелов.

© РИА Новости / Сергей Аверин
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5 из 11
© РИА Новости / Сергей Аверин | Перейти в медиабанк

В настоящее время его планируют расширить.

Мальчик возлагает цветы к мемориалу в память о детях, погибших из-за обстрелов Донбасса вооруженными силами Украины, на Аллее ангелов в парке Ленинского Комсомола в Донецке

В настоящее время его планируют расширить.

© РИА Новости / Сергей Аверин
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6 из 11
© РИА Новости / Сергей Аверин | Перейти в медиабанк

Возле памятной плиты и арки в ближайшие месяцы должна появиться статуя ангела.

Люди у мемориала в память о детях, погибших из-за обстрелов Донбасса вооруженными силами Украины, на Аллее ангелов в парке Ленинского Комсомола в Донецке

Возле памятной плиты и арки в ближайшие месяцы должна появиться статуя ангела.

© РИА Новости / Сергей Аверин
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7 из 11
CC BY-SA 4.0 / Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации /

Ежегодно мероприятия в память о погибших детях Донбасса проходят не только на территории ДНР, но и в других российских городах.

Активисты всероссийской общественной организации Молодая гвардия Единой России у посольства США в Москве

Ежегодно мероприятия в память о погибших детях Донбасса проходят не только на территории ДНР, но и в других российских городах.

CC BY-SA 4.0 / Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации /
8 из 11
© Фото : Уполномоченный по правам человека в городе Москве

В акции у посольства США в Москве приняли участие более сотни человек.

Митинг-реквием, приуроченный ко Дню памяти детей-жертв войны в Донбассе на площади Донецкой Народной Республики в Москве

В акции у посольства США в Москве приняли участие более сотни человек.

© Фото : Уполномоченный по правам человека в городе Москве
9 из 11
CC BY 4.0 / Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации /

Они принесли портреты детей, погибших в Донбассе, а затем возложили цветы к стенду со списком детей — жертв войны.

Митинг-реквием, приуроченный ко Дню памяти детей-жертв войны в Донбассе на площади Донецкой Народной Республики в Москве

Они принесли портреты детей, погибших в Донбассе, а затем возложили цветы к стенду со списком детей — жертв войны.

CC BY 4.0 / Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации /
10 из 11
© Фото : VK/Музей Победы

Глава комитета Госдумы по вопросам семьи Нина Останина предложила распространить эту памятную дату на всю страну.

Мемориальное мероприятие, посвященное Дню памяти детей-жертв войны в Донбассе м Музее Победы

Глава комитета Госдумы по вопросам семьи Нина Останина предложила распространить эту памятную дату на всю страну.

© Фото : VK/Музей Победы
11 из 11

В ДНР сегодня отмечается траурная дата.

© РИА Новости
Перейти в медиабанк
1 из 11

День памяти детей — жертв войны в Донбассе был учрежден 11 июля 2022 года.

© РИА Новости / Сергей Аверин
Перейти в медиабанк
2 из 11

Его цель — увековечить память детей, погибших с 2014 года под огнем украинских военизированных формирований.

© РИА Новости / Сергей Аверин
Перейти в медиабанк
3 из 11

Число погибших детей на территории ДНР за весь период вооруженной агрессии со стороны Украины составляет 228 человек, раненых — 792.

© РИА Новости / Сергей Аверин
Перейти в медиабанк
4 из 11

В мае 2015 года в Донецке открыли мемориальный комплекс, получивший название Аллея ангелов.

© РИА Новости / Сергей Аверин
Перейти в медиабанк
5 из 11

В настоящее время его планируют расширить.

© РИА Новости / Сергей Аверин
Перейти в медиабанк
6 из 11

Возле памятной плиты и арки в ближайшие месяцы должна появиться статуя ангела.

© РИА Новости / Сергей Аверин
Перейти в медиабанк
7 из 11

Ежегодно мероприятия в память о погибших детях Донбасса проходят не только на территории ДНР, но и в других российских городах.

CC BY-SA 4.0 / Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации /
8 из 11

В акции у посольства США в Москве приняли участие более сотни человек.

© Фото : Уполномоченный по правам человека в городе Москве
9 из 11

Они принесли портреты детей, погибших в Донбассе, а затем возложили цветы к стенду со списком детей — жертв войны.

CC BY 4.0 / Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации /
10 из 11

Глава комитета Госдумы по вопросам семьи Нина Останина предложила распространить эту памятную дату на всю страну.

© Фото : VK/Музей Победы
11 из 11
 
Специальная военная операция на УкраинеУкраинаСчастье (город)Луганская Народная Республика
 
 
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