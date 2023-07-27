https://ria.ru/20230727/deti-1886711034.html

В ДНР рассказали, как киевские власти насильно вывозят детей за рубеж

В ДНР рассказали, как киевские власти насильно вывозят детей за рубеж - РИА Новости, 27.07.2023

В ДНР рассказали, как киевские власти насильно вывозят детей за рубеж

В ДНР на пресс-конференции посвященной теме ущемления прав детей Донбасса со стороны Украины рассказали, как киевская власть принудительно вывозит детей за... РИА Новости, 27.07.2023

2023-07-27T19:18

2023-07-27T19:18

2023-07-27T19:18

специальная военная операция на украине

украина

счастье (город)

луганская народная республика

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ХАРЦЫЗСК, 27 июл - РИА Новости. В ДНР на пресс-конференции посвященной теме ущемления прав детей Донбасса со стороны Украины рассказали, как киевская власть принудительно вывозит детей за границу на примере семьи из города Счастье (ЛНР), передает корреспондент РИА Новости. По словам Лилии Веремеевой, ее дочь незаконно и принудительно вывезли на западную Украину, где готовили к последующей отправке за границу. Отдельно мать ранее вывезенной несовершеннолетней девочки отметила, что ее ребенка вывезли без документов, а имеющиеся оригиналы были аннулированы. "Когда я обратилась в Счастье, нашли нашу папку с документами, что она как бы сирота вообще без родителей. Когда я туда приехала мне завуч школы вынесла оригиналы свидетельства о рождении на Киру (дочь). Я говорю: "А как они у вас, если я привезла свои оригиналы?"… то есть, если бы я не поехала, никто бы ее никогда не забрал", - рассказала Лилия Веремеева. Сама же незаконно вывезенная девочка Кира Веремеева также рассказала о том, как это произошло: "В 4 вечера Нина Леонидовна вызвала какую-то машину, нас увезли, мы должны были остановиться в Северном (ЛНР), но нас повезли дальше, мы вообще не знали, куда мы едем, нам ничего не говорили… потом нас повезли в Нижнее Селище (Львовская область), там мы были несколько месяцев, и нас перевезли".

украина

счастье (город)

луганская народная республика

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украина, счастье (город), луганская народная республика