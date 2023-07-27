В ДНР рассказали, как киевские власти насильно вывозят детей за рубеж

В ДНР рассказали, что киевские власти незаконно и принудительно вывозят детей за границу
День памяти детей — жертв войны в Донбассе был учрежден 11 июля 2022 года.
День памяти детей — жертв войны в Донбассе был учрежден 11 июля 2022 года.
Его цель — увековечить память детей, погибших с 2014 года под огнем украинских военизированных формирований.
Его цель — увековечить память детей, погибших с 2014 года под огнем украинских военизированных формирований.
Число погибших детей на территории ДНР за весь период вооруженной агрессии со стороны Украины составляет 228 человек, раненых — 792.
Число погибших детей на территории ДНР за весь период вооруженной агрессии со стороны Украины составляет 228 человек, раненых — 792.
В мае 2015 года в Донецке открыли мемориальный комплекс, получивший название Аллея ангелов.
В мае 2015 года в Донецке открыли мемориальный комплекс, получивший название Аллея ангелов.
Возле памятной плиты и арки в ближайшие месяцы должна появиться статуя ангела.
Возле памятной плиты и арки в ближайшие месяцы должна появиться статуя ангела.
Ежегодно мероприятия в память о погибших детях Донбасса проходят не только на территории ДНР, но и в других российских городах.
Ежегодно мероприятия в память о погибших детях Донбасса проходят не только на территории ДНР, но и в других российских городах.
В акции у посольства США в Москве приняли участие более сотни человек.
В акции у посольства США в Москве приняли участие более сотни человек.
Они принесли портреты детей, погибших в Донбассе, а затем возложили цветы к стенду со списком детей — жертв войны.
Они принесли портреты детей, погибших в Донбассе, а затем возложили цветы к стенду со списком детей — жертв войны.
Глава комитета Госдумы по вопросам семьи Нина Останина предложила распространить эту памятную дату на всю страну.
Глава комитета Госдумы по вопросам семьи Нина Останина предложила распространить эту памятную дату на всю страну.
День памяти детей — жертв войны в Донбассе был учрежден 11 июля 2022 года.
Его цель — увековечить память детей, погибших с 2014 года под огнем украинских военизированных формирований.
Число погибших детей на территории ДНР за весь период вооруженной агрессии со стороны Украины составляет 228 человек, раненых — 792.
В мае 2015 года в Донецке открыли мемориальный комплекс, получивший название Аллея ангелов.
Возле памятной плиты и арки в ближайшие месяцы должна появиться статуя ангела.
Ежегодно мероприятия в память о погибших детях Донбасса проходят не только на территории ДНР, но и в других российских городах.
В акции у посольства США в Москве приняли участие более сотни человек.
Они принесли портреты детей, погибших в Донбассе, а затем возложили цветы к стенду со списком детей — жертв войны.
Глава комитета Госдумы по вопросам семьи Нина Останина предложила распространить эту памятную дату на всю страну.