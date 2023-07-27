https://ria.ru/20230727/derevya-1886604891.html
Свыше 12 миллионов сеянцев хвойных пород высадили в Красноярском крае
Свыше 12 миллионов сеянцев хвойных пород высадили в Красноярском крае - РИА Новости, 27.07.2023
Свыше 12 миллионов сеянцев хвойных пород высадили в Красноярском крае
Свыше 12 миллионов сеянцев хвойных пород с целью восстановления лесов высадили с начала года специалисты в Красноярском крае в рамках нацпроекта "Экология",... РИА Новости, 27.07.2023
2023-07-27T13:59
2023-07-27T13:59
2023-07-27T13:59
красноярский край
экология
экология в россии
нацпроекты
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КРАСНОЯРСК, 27 июл — РИА Новости. Свыше 12 миллионов сеянцев хвойных пород с целью восстановления лесов высадили с начала года специалисты в Красноярском крае в рамках нацпроекта "Экология", сообщает пресс-служба министерства лесного хозяйства Красноярского края. "В Красноярском крае продолжают восстанавливать леса поле вырубок и пожаров. В лесничествах региона уже высадили более 12,3 млн сеянцев хвойных пород - ели, сосны и кедра с открытой и закрытой корневой системой... Всего в 2023 году в регионе планируют высадить почти 16 миллионов сеянцев с открытой и закрытой корневой системой", - говорится в сообщении. Отмечается, что в настоящее время специалисты лесничеств проводят агротехнические уходы за лесными культурами: обрабатывают почву, уничтожают сорняки. Осенью высадка деревьев продолжится. По словам директора Иланского лесничества Натальи Семионенко, в этом году планируется высадить 1,2 млн сеянцев сосны с открытой и закрытой корневой системой, что на 200 тысяч больше, чем в прошлом году. Весь посадочный материал выращивается на территории собственного питомника и мини-теплицы. "Мы планомерно увеличиваем объемы лесовосстановления в регионе. Если в 2021 году мы высадили 14 млн сеянцев, то в 2022-м уже 15,5 млн штук, а в этом году всего высадим 16 млн молодых деревьев. Также с этого года на территории Иланского, Минусинского и Красноярского лесничеств мы выращиваем в собственных мини-теплицах сеянцы с закрытой корневой системой, которые имеют практически 100% приживаемость. Осенью специалисты высадят их в лесу", - отметил и.о. министра лесного хозяйства Красноярского края Алексей Панов. Восстановление лесов в регионе проводят в рамках федерального проекта "Сохранение лесов" национального проекта "Экология".
https://ria.ru/20230725/goroda-1886163245.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
красноярский край, экология, экология в россии, нацпроекты
Красноярский край, Экология, Экология в России, Нацпроекты
КРАСНОЯРСК, 27 июл — РИА Новости. Свыше 12 миллионов сеянцев хвойных пород с целью восстановления лесов высадили с начала года специалисты в Красноярском крае в рамках нацпроекта "Экология", сообщает пресс-служба министерства лесного хозяйства Красноярского края.
«
"В Красноярском крае продолжают восстанавливать леса поле вырубок и пожаров. В лесничествах региона уже высадили более 12,3 млн сеянцев хвойных пород - ели, сосны и кедра с открытой и закрытой корневой системой... Всего в 2023 году в регионе планируют высадить почти 16 миллионов сеянцев с открытой и закрытой корневой системой", - говорится в сообщении.
Отмечается, что в настоящее время специалисты лесничеств проводят агротехнические уходы за лесными культурами: обрабатывают почву, уничтожают сорняки. Осенью высадка деревьев продолжится.
По словам директора Иланского лесничества Натальи Семионенко, в этом году планируется высадить 1,2 млн сеянцев сосны с открытой и закрытой корневой системой, что на 200 тысяч больше, чем в прошлом году. Весь посадочный материал выращивается на территории собственного питомника и мини-теплицы.
«
"Мы планомерно увеличиваем объемы лесовосстановления в регионе. Если в 2021 году мы высадили 14 млн сеянцев, то в 2022-м уже 15,5 млн штук, а в этом году всего высадим 16 млн молодых деревьев. Также с этого года на территории Иланского, Минусинского и Красноярского лесничеств мы выращиваем в собственных мини-теплицах сеянцы с закрытой корневой системой, которые имеют практически 100% приживаемость. Осенью специалисты высадят их в лесу", - отметил и.о. министра лесного хозяйства Красноярского края Алексей Панов.
Восстановление лесов в регионе проводят в рамках федерального проекта "Сохранение лесов" национального проекта "Экология".
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