https://ria.ru/20230727/burundi-1886645082.html
Путин отметил рост интереса к изучению русского языка в Бурунди
Путин отметил рост интереса к изучению русского языка в Бурунди - РИА Новости, 27.07.2023
Путин отметил рост интереса к изучению русского языка в Бурунди
Президент России Владимир Путин на встрече с лидером Бурунди сообщил, что наблюдается рост интереса бурундийцев к изучению русского языка, отметив, что в самой... РИА Новости, 27.07.2023
2023-07-27T15:55
2023-07-27T15:55
2023-07-27T15:55
бурунди
россия
санкт-петербург
владимир путин
в мире
русский язык в мире
форум "россия — африка"
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/1b/1886577248_0:0:3052:1717_1920x0_80_0_0_afc5d3bfdc30ba3c5b3bfd22c2c98e94.jpg
С.-ПЕТЕРБУРГ, 27 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин на встрече с лидером Бурунди сообщил, что наблюдается рост интереса бурундийцев к изучению русского языка, отметив, что в самой России в вузах сейчас учатся 84 студента, но квота увеличена до 100 мест. "В настоящее время в России обучается 84 студента из Бурунди. С учетом растущего спроса мы удвоили правительственную квоту до 100 мест. С удовлетворением отмечаем рост интереса бурундийцев к изучению русского языка", - сказал он. Второй саммит и экономический и гуманитарный форум "Россия - Африка" проходит 27-28 июля в Санкт-Петербурге. РИА Новости выступает информационным партнером мероприятия.
https://ria.ru/20230727/obrazovanie-1886581412.html
бурунди
россия
санкт-петербург
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/1b/1886577248_116:0:2847:2048_1920x0_80_0_0_e18c476d0f04db4b46c167218174c23e.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
бурунди, россия, санкт-петербург, владимир путин, в мире, русский язык в мире, форум "россия — африка"
Бурунди, Россия, Санкт-Петербург, Владимир Путин, В мире, Русский язык в мире, Форум "Россия — Африка"
Путин отметил рост интереса к изучению русского языка в Бурунди
Путин заявил, об удвоении квоты бурундийских студентов из-за спроса на русский язык