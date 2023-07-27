https://ria.ru/20230727/burundi-1886645082.html

Путин отметил рост интереса к изучению русского языка в Бурунди

Путин отметил рост интереса к изучению русского языка в Бурунди - РИА Новости, 27.07.2023

Путин отметил рост интереса к изучению русского языка в Бурунди

Президент России Владимир Путин на встрече с лидером Бурунди сообщил, что наблюдается рост интереса бурундийцев к изучению русского языка, отметив, что в самой... РИА Новости, 27.07.2023

2023-07-27T15:55

2023-07-27T15:55

2023-07-27T15:55

бурунди

россия

санкт-петербург

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в мире

русский язык в мире

форум "россия — африка"

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 27 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин на встрече с лидером Бурунди сообщил, что наблюдается рост интереса бурундийцев к изучению русского языка, отметив, что в самой России в вузах сейчас учатся 84 студента, но квота увеличена до 100 мест. "В настоящее время в России обучается 84 студента из Бурунди. С учетом растущего спроса мы удвоили правительственную квоту до 100 мест. С удовлетворением отмечаем рост интереса бурундийцев к изучению русского языка", - сказал он. Второй саммит и экономический и гуманитарный форум "Россия - Африка" проходит 27-28 июля в Санкт-Петербурге. РИА Новости выступает информационным партнером мероприятия.

https://ria.ru/20230727/obrazovanie-1886581412.html

бурунди

россия

санкт-петербург

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Кирилл Волков

бурунди, россия, санкт-петербург, владимир путин, в мире, русский язык в мире, форум "россия — африка"