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Путин отметил рост интереса к изучению русского языка в Бурунди - РИА Новости, 27.07.2023
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15:55 27.07.2023
https://ria.ru/20230727/burundi-1886645082.html
Путин отметил рост интереса к изучению русского языка в Бурунди
Путин отметил рост интереса к изучению русского языка в Бурунди - РИА Новости, 27.07.2023
Путин отметил рост интереса к изучению русского языка в Бурунди
Президент России Владимир Путин на встрече с лидером Бурунди сообщил, что наблюдается рост интереса бурундийцев к изучению русского языка, отметив, что в самой... РИА Новости, 27.07.2023
2023-07-27T15:55
2023-07-27T15:55
бурунди
россия
санкт-петербург
владимир путин
в мире
русский язык в мире
форум "россия — африка"
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 27 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин на встрече с лидером Бурунди сообщил, что наблюдается рост интереса бурундийцев к изучению русского языка, отметив, что в самой России в вузах сейчас учатся 84 студента, но квота увеличена до 100 мест. "В настоящее время в России обучается 84 студента из Бурунди. С учетом растущего спроса мы удвоили правительственную квоту до 100 мест. С удовлетворением отмечаем рост интереса бурундийцев к изучению русского языка", - сказал он. Второй саммит и экономический и гуманитарный форум "Россия - Африка" проходит 27-28 июля в Санкт-Петербурге. РИА Новости выступает информационным партнером мероприятия.
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бурунди, россия, санкт-петербург, владимир путин, в мире, русский язык в мире, форум "россия — африка"
Бурунди, Россия, Санкт-Петербург, Владимир Путин, В мире, Русский язык в мире, Форум "Россия — Африка"
Путин отметил рост интереса к изучению русского языка в Бурунди

Путин заявил, об удвоении квоты бурундийских студентов из-за спроса на русский язык

© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин выступает на пленарном заседании II Cаммита и форума "Россия - Африка"
Президент РФ Владимир Путин выступает на пленарном заседании II Cаммита и форума Россия - Африка - РИА Новости, 1920, 27.07.2023
© РИА Новости / Павел Бедняков
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Президент РФ Владимир Путин выступает на пленарном заседании II Cаммита и форума "Россия - Африка"
Читать ria.ru в
С.-ПЕТЕРБУРГ, 27 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин на встрече с лидером Бурунди сообщил, что наблюдается рост интереса бурундийцев к изучению русского языка, отметив, что в самой России в вузах сейчас учатся 84 студента, но квота увеличена до 100 мест.
"В настоящее время в России обучается 84 студента из Бурунди. С учетом растущего спроса мы удвоили правительственную квоту до 100 мест. С удовлетворением отмечаем рост интереса бурундийцев к изучению русского языка", - сказал он.
Второй саммит и экономический и гуманитарный форум "Россия - Африка" проходит 27-28 июля в Санкт-Петербурге. РИА Новости выступает информационным партнером мероприятия.
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БурундиРоссияСанкт-ПетербургВладимир ПутинВ миреРусский язык в миреФорум "Россия — Африка"
 
 
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