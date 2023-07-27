https://ria.ru/20230727/burundi-1886539803.html
Россия и Бурунди подписали соглашение о сотрудничестве по мирному атому
Россия и Бурунди подписали соглашение о сотрудничестве по мирному атому - РИА Новости, 27.07.2023
Россия и Бурунди подписали соглашение о сотрудничестве по мирному атому
Россия и Бурунди на саммите "Россия-Африка" в Санкт-Петербурге подписали межправительственное соглашение о сотрудничестве в области использования атомной... РИА Новости, 27.07.2023
2023-07-27T10:33
2023-07-27T10:33
2023-07-27T10:33
форум "россия — африка"
бурунди
санкт-петербург
алексей лихачев
государственная корпорация по атомной энергии "росатом"
экономика
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 27 июл - РИА Новости. Россия и Бурунди на саммите "Россия-Африка" в Санкт-Петербурге подписали межправительственное соглашение о сотрудничестве в области использования атомной энергии в мирных целях, передает корреспондент РИА Новости. Соглашение подписали министр иностранных дел и международного сотрудничества Бурунди Альберт Шингиро и генеральный директор госкорпорации "Росатом" Алексей Лихачев. Ранее правительство РФ распорядилось о подписании этого соглашения со стороны России. Соглашение позволит приступить к практической реализации конкретных проектов сотрудничества по широкому спектру направлений, отмечает "Росатом". Это содействие в создании и совершенствовании ядерной инфраструктуры Бурунди; правовое регулирование в области ядерной и радиационной безопасности, осуществление фундаментальных и прикладных исследований в области использования атомной энергии в мирных целях; производство радиоизотопов и их применение в промышленности, медицине и сельском хозяйстве; сотрудничество в области применения радиационных технологий и ядерной медицины; обучение и подготовка специалистов для атомной отрасли. Соглашение предусматривает создание совместного координационного комитета, реализацию конкретных проектов и научных исследований, а также обмен экспертами, организацию семинаров и конференций, содействие в обучении и подготовке научного и технического персонала, обмен научно-технической информацией, поставки оборудования, материалов и компонентов. Саммит и форум "Россия-Африка" пройдет в Санкт-Петербурге 27-28 июля. РИА Новости - информационный партнер мероприятия.
https://ria.ru/20230530/pozitsiya-1875164500.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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форум "россия — африка", бурунди, санкт-петербург, алексей лихачев, государственная корпорация по атомной энергии "росатом", экономика
Форум "Россия — Африка", Бурунди, Санкт-Петербург, Алексей Лихачев, Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом", Экономика
Россия и Бурунди подписали соглашение о сотрудничестве по мирному атому
Россия и Бурунди на саммите в Петербурге договорились о сотрудничестве по мирному атому
С.-ПЕТЕРБУРГ, 27 июл - РИА Новости. Россия и Бурунди на саммите "Россия-Африка" в Санкт-Петербурге подписали межправительственное соглашение о сотрудничестве в области использования атомной энергии в мирных целях, передает корреспондент РИА Новости.
Соглашение подписали министр иностранных дел и международного сотрудничества Бурунди Альберт Шингиро и генеральный директор госкорпорации "Росатом
" Алексей Лихачев
.
Россия ценит позицию Бурунди по украинскому конфликту, заявил Лавров
Ранее правительство РФ распорядилось о подписании этого соглашения со стороны России.
Соглашение позволит приступить к практической реализации конкретных проектов сотрудничества по широкому спектру направлений, отмечает "Росатом".
Это содействие в создании и совершенствовании ядерной инфраструктуры Бурунди; правовое регулирование в области ядерной и радиационной безопасности, осуществление фундаментальных и прикладных исследований в области использования атомной энергии в мирных целях; производство радиоизотопов и их применение в промышленности, медицине и сельском хозяйстве; сотрудничество в области применения радиационных технологий и ядерной медицины; обучение и подготовка специалистов для атомной отрасли. Соглашение предусматривает создание совместного координационного комитета, реализацию конкретных проектов и научных исследований, а также обмен экспертами, организацию семинаров и конференций, содействие в обучении и подготовке научного и технического персонала, обмен научно-технической информацией, поставки оборудования, материалов и компонентов.
Саммит и форум "Россия-Африка" пройдет в Санкт-Петербурге
27-28 июля. РИА Новости - информационный партнер мероприятия.
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