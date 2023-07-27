https://ria.ru/20230727/briks-1886547527.html

Очень полезно. Ответ России на отчаянное желание Макрона восхитил китайцев

Очень полезно. Ответ России на отчаянное желание Макрона восхитил китайцев - РИА Новости, 27.07.2023

Очень полезно. Ответ России на отчаянное желание Макрона восхитил китайцев

Читатели китайского портала "Гуаньча" поддержали желание России не приглашать на саммит БРИКС президента Франции Эммануэля Макрона. РИА Новости, 27.07.2023

2023-07-27T11:03

2023-07-27T11:03

2023-07-27T11:14

в мире

россия

франция

эммануэль макрон

брикс

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МОСКВА, 27 июл — РИА Новости. Читатели китайского портала "Гуаньча" поддержали желание России не приглашать на саммит БРИКС президента Франции Эммануэля Макрона."Очень полезно, чтобы Запад побывал в таком положении", — написал один из комментаторов."Правильно, не надо его пускать. Пусть политику сначала свою изменит", — поддержал другой. "За свои поступки на международной арене нужно отвечать", — отметил третий. "Запад будет знать, как ставить себя выше других", — поделился мнением еще один пользователь. "Пора бороться с высокомерием Запада", — заключили читатели.Южноафриканский новостной ресурс News24 сообщил, что Макрон так и не получил приглашения на встречу лидеров объединения.В среду офис президента ЮАР заявил, что на саммите БРИКС, который пройдет очно в Йоханнесбурге 22-24 августа, будут присутствовать лидеры Китая, Индии, Бразилии и Южно-Африканской Республики. Россию будет представлять глава МИД Сергей Лавров. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил, что Владимир Путин решил участвовать в саммите БРИКС в формате видео-конференц-связи.БРИКС объединяет Бразилию, Россию, Индию, Китай и ЮАР. Желание присоединиться к экономическому блоку выражали также Аргентина, Иран, Индонезия, Турция, Саудовская Аравия и Египет.ЮАР получила председательство в БРИКС от Китая в начале этого года. Оно продлится до конца 2023-го, а затем будет передано следующему государству.

https://ria.ru/20230726/rubl-1886236458.html

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в мире, россия, франция, эммануэль макрон, брикс