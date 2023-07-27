https://ria.ru/20230727/brezhnev-1886700864.html

В Днепропетровской области демонтировали памятник Брежневу

В Днепропетровской области демонтировали памятник Брежневу - РИА Новости, 27.07.2023

В Днепропетровской области демонтировали памятник Брежневу

В городе Каменское Днепропетровской области Украины демонтировали памятник генеральному секретарю ЦК КПСС Леониду Брежневу, сообщило в четверг украинское... РИА Новости, 27.07.2023

2023-07-27T18:32

2023-07-27T18:32

2023-07-27T18:34

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МОСКВА, 27 июл - РИА Новости. В городе Каменское Днепропетровской области Украины демонтировали памятник генеральному секретарю ЦК КПСС Леониду Брежневу, сообщило в четверг украинское издание "Страна". "В Каменском Днепропетровской области все-таки убрали бюст уроженца города, бывшего руководителя СССР Леонида Брежнева с центрального проспекта Свободы", - говорится в сообщении. Отмечается, что бюст Брежнева планируют перенести на территорию музея истории города. В феврале украинское издание "Левый берег" сообщало, что власти отказывались демонтировать памятник генсеку, установленный еще при его жизни в 1976 году. Демонтаж памятников, связанных с советской историей, а также переименование улиц начались на Украине в 2015 году, когда был принят закон о декоммунизации. В последнее время власти Украины начали борьбу не только с советской историей, но и со всем, что связано с Россией.

https://ria.ru/20230525/brezhnev-1874084135.html

украина

днепропетровская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, украина, днепропетровская область, ссср, леонид брежнев