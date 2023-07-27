https://ria.ru/20230727/brezhnev-1886700864.html
В Днепропетровской области демонтировали памятник Брежневу
В Днепропетровской области демонтировали памятник Брежневу - РИА Новости, 27.07.2023
В Днепропетровской области демонтировали памятник Брежневу
В городе Каменское Днепропетровской области Украины демонтировали памятник генеральному секретарю ЦК КПСС Леониду Брежневу, сообщило в четверг украинское... РИА Новости, 27.07.2023
2023-07-27T18:32
2023-07-27T18:32
2023-07-27T18:34
специальная военная операция на украине
в мире
украина
днепропетровская область
ссср
леонид брежнев
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151800/43/1518004334_0:0:3032:1706_1920x0_80_0_0_d81b3dce847b2a093ac1d081b46afc5b.jpg
МОСКВА, 27 июл - РИА Новости. В городе Каменское Днепропетровской области Украины демонтировали памятник генеральному секретарю ЦК КПСС Леониду Брежневу, сообщило в четверг украинское издание "Страна". "В Каменском Днепропетровской области все-таки убрали бюст уроженца города, бывшего руководителя СССР Леонида Брежнева с центрального проспекта Свободы", - говорится в сообщении. Отмечается, что бюст Брежнева планируют перенести на территорию музея истории города. В феврале украинское издание "Левый берег" сообщало, что власти отказывались демонтировать памятник генсеку, установленный еще при его жизни в 1976 году. Демонтаж памятников, связанных с советской историей, а также переименование улиц начались на Украине в 2015 году, когда был принят закон о декоммунизации. В последнее время власти Украины начали борьбу не только с советской историей, но и со всем, что связано с Россией.
https://ria.ru/20230525/brezhnev-1874084135.html
украина
днепропетровская область
ссср
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151800/43/1518004334_50:0:2781:2048_1920x0_80_0_0_5cace87af09c1d287f55fde13a1ae9ea.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, днепропетровская область, ссср, леонид брежнев
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Днепропетровская область, СССР, Леонид Брежнев
В Днепропетровской области демонтировали памятник Брежневу
"Страна": в Каменском, на малой родине Брежнева, демонтировали посвященный ему бюст