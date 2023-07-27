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В Днепропетровской области демонтировали памятник Брежневу - РИА Новости, 27.07.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
18:32 27.07.2023 (обновлено: 18:34 27.07.2023)
https://ria.ru/20230727/brezhnev-1886700864.html
В Днепропетровской области демонтировали памятник Брежневу
В Днепропетровской области демонтировали памятник Брежневу - РИА Новости, 27.07.2023
В Днепропетровской области демонтировали памятник Брежневу
В городе Каменское Днепропетровской области Украины демонтировали памятник генеральному секретарю ЦК КПСС Леониду Брежневу, сообщило в четверг украинское... РИА Новости, 27.07.2023
2023-07-27T18:32
2023-07-27T18:34
специальная военная операция на украине
в мире
украина
днепропетровская область
ссср
леонид брежнев
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МОСКВА, 27 июл - РИА Новости. В городе Каменское Днепропетровской области Украины демонтировали памятник генеральному секретарю ЦК КПСС Леониду Брежневу, сообщило в четверг украинское издание "Страна". "В Каменском Днепропетровской области все-таки убрали бюст уроженца города, бывшего руководителя СССР Леонида Брежнева с центрального проспекта Свободы", - говорится в сообщении. Отмечается, что бюст Брежнева планируют перенести на территорию музея истории города. В феврале украинское издание "Левый берег" сообщало, что власти отказывались демонтировать памятник генсеку, установленный еще при его жизни в 1976 году. Демонтаж памятников, связанных с советской историей, а также переименование улиц начались на Украине в 2015 году, когда был принят закон о декоммунизации. В последнее время власти Украины начали борьбу не только с советской историей, но и со всем, что связано с Россией.
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украина
днепропетровская область
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в мире, украина, днепропетровская область, ссср, леонид брежнев
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Днепропетровская область, СССР, Леонид Брежнев
В Днепропетровской области демонтировали памятник Брежневу

"Страна": в Каменском, на малой родине Брежнева, демонтировали посвященный ему бюст

© РИА Новости / Юрий Абрамочкин | Перейти в медиабанкЛеонид Ильич Брежнев
Леонид Ильич Брежнев - РИА Новости, 1920, 27.07.2023
© РИА Новости / Юрий Абрамочкин
Перейти в медиабанк
Леонид Ильич Брежнев. Архивное фото
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МОСКВА, 27 июл - РИА Новости. В городе Каменское Днепропетровской области Украины демонтировали памятник генеральному секретарю ЦК КПСС Леониду Брежневу, сообщило в четверг украинское издание "Страна".
"В Каменском Днепропетровской области все-таки убрали бюст уроженца города, бывшего руководителя СССР Леонида Брежнева с центрального проспекта Свободы", - говорится в сообщении. Отмечается, что бюст Брежнева планируют перенести на территорию музея истории города.
В феврале украинское издание "Левый берег" сообщало, что власти отказывались демонтировать памятник генсеку, установленный еще при его жизни в 1976 году.
Демонтаж памятников, связанных с советской историей, а также переименование улиц начались на Украине в 2015 году, когда был принят закон о декоммунизации. В последнее время власти Украины начали борьбу не только с советской историей, но и со всем, что связано с Россией.
Генеральный секретарь ЦК КПСС, Председатель Президиума Верховного Совета СССР Леонид Брежнев - РИА Новости, 1920, 25.05.2023
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаДнепропетровская областьСССРЛеонид Брежнев
 
 
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