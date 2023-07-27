https://ria.ru/20230727/biolaboratorii-1886695596.html
Косачев обратился к странам Африки по размещенным у них биолабораториям США
Косачев обратился к странам Африки по размещенным у них биолабораториям США - РИА Новости, 27.07.2023
Косачев обратился к странам Африки по размещенным у них биолабораториям США
Африканские страны должны обратить внимание на размещенные на континенте биолаборатории США, а российские парламентарии готовы делиться наблюдениями на этот... РИА Новости, 27.07.2023
2023-07-27T18:13
2023-07-27T18:13
2023-07-27T18:13
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 27 июл – РИА Новости. Африканские страны должны обратить внимание на размещенные на континенте биолаборатории США, а российские парламентарии готовы делиться наблюдениями на этот счет, заявил на сессии "Безопасность Африки" второго саммита "Россия - Африка" вице-спикер Совфеда Константин Косачев. "Призываю африканские страны обратить внимание на эту ситуацию. И как парламентарий российский еще раз подтверждаю, что мы абсолютно готовы к тому, чтобы делиться нашими наблюдениями на этот счет и содействовать таким образом обеспечению безопасности африканских стран и в этом контексте", - сказал он. Косачев отметил, что биолаборатории США действуют по всему миру и, среди прочего, размещены в таких странах Африки, как Гвинея, Камерун, Кот-д'Ивуар, Кения, Либерия, Сенегал, Сьерра-Леон, Танзания, Уганда, Южно-Африканская Республика и Нигерия. "В каждом случае, я уверен, они не находятся, во всяком случае, под стопроцентным контролем властей той страны, которые позволили этим лабораториям находиться в этих странах", - заявил сенатор. По его словам, США размещают биолаборатории по миру по двум мотивациям. Первая – обеспечение собственной безопасности и отсутствие риска для жителей США. "И второе - обеспечить безопасность собственных военнослужащих в случае проведения военных действий на территории зарубежных стран. То есть география размещения американских биолабораторий по всему миру — это фактически карта боевых действие ВС США в тех странах, которые представляют для них интерес", - заявил Косачев. Второй саммит и экономический и гуманитарный форум "Россия - Африка" проходит 27-28 июля в Санкт-Петербурге. РИА Новости выступает информационным партнером мероприятия.
https://ria.ru/20230619/biooruzhie-1879090700.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
совет федерации рф, константин косачев, сша, африка, форум "россия — африка", в мире
Совет Федерации РФ, Константин Косачев, США, Африка, Форум "Россия — Африка", В мире
Косачев обратился к странам Африки по размещенным у них биолабораториям США
Косачев призвал страны Африки обратить внимание на размещенные у них биолаборатории США
С.-ПЕТЕРБУРГ, 27 июл – РИА Новости. Африканские страны должны обратить внимание на размещенные на континенте биолаборатории США, а российские парламентарии готовы делиться наблюдениями на этот счет, заявил на сессии "Безопасность Африки" второго саммита "Россия - Африка" вице-спикер Совфеда Константин Косачев.
«
"Призываю африканские страны обратить внимание на эту ситуацию. И как парламентарий российский еще раз подтверждаю, что мы абсолютно готовы к тому, чтобы делиться нашими наблюдениями на этот счет и содействовать таким образом обеспечению безопасности африканских стран и в этом контексте", - сказал он.
Косачев отметил, что биолаборатории США действуют по всему миру и, среди прочего, размещены в таких странах Африки, как Гвинея
, Камерун
, Кот-д'Ивуар
, Кения
, Либерия
, Сенегал
, Сьерра-Леон, Танзания
, Уганда
, Южно-Африканская Республика и Нигерия
.
"В каждом случае, я уверен, они не находятся, во всяком случае, под стопроцентным контролем властей той страны, которые позволили этим лабораториям находиться в этих странах", - заявил сенатор.
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По его словам, США размещают биолаборатории по миру по двум мотивациям. Первая – обеспечение собственной безопасности и отсутствие риска для жителей США.
"И второе - обеспечить безопасность собственных военнослужащих в случае проведения военных действий на территории зарубежных стран. То есть география размещения американских биолабораторий по всему миру — это фактически карта боевых действие ВС США в тех странах, которые представляют для них интерес", - заявил Косачев.
Второй саммит и экономический и гуманитарный форум "Россия - Африка" проходит 27-28 июля в Санкт-Петербурге
. РИА Новости выступает информационным партнером мероприятия.
В Минобороны назвали причину переноса биолабораторий США в третьи страны