https://ria.ru/20230727/biden-1886741234.html

Белый дом исключил возможность помилования Байденом сына

Белый дом исключил возможность помилования Байденом сына - РИА Новости, 27.07.2023

Белый дом исключил возможность помилования Байденом сына

Белый дом исключил вероятность того, что президенту США Джо Байдену придется помиловать своего сына Хантера. РИА Новости, 27.07.2023

2023-07-27T23:12

2023-07-27T23:12

2023-07-27T23:12

в мире

сша

хантер байден

карин жан-пьер

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ВАШИНГТОН, 27 июл – РИА Новости. Белый дом исключил вероятность того, что президенту США Джо Байдену придется помиловать своего сына Хантера. "Нет, я только что сказала: "Нет". Я только что ответила. Продолжайте", - ответила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер на вопрос журналиста, существует ли вероятность такого сценария. Хантер Байден обвиняется в неуплате налогов и незаконном хранении оружия, а проверкой его зарубежных деловых связей и степени вовлеченности в них отца занялась палата представителей конгресса США. Сам президент заявляет, что гордится сыном и не в курсе его бизнес-операций.

https://ria.ru/20230724/biden-1886042015.html

сша

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в мире, сша, хантер байден, карин жан-пьер