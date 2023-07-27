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Белый дом исключил возможность помилования Байденом сына - РИА Новости, 27.07.2023
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23:12 27.07.2023
https://ria.ru/20230727/biden-1886741234.html
Белый дом исключил возможность помилования Байденом сына
Белый дом исключил возможность помилования Байденом сына - РИА Новости, 27.07.2023
Белый дом исключил возможность помилования Байденом сына
Белый дом исключил вероятность того, что президенту США Джо Байдену придется помиловать своего сына Хантера. РИА Новости, 27.07.2023
2023-07-27T23:12
2023-07-27T23:12
в мире
сша
хантер байден
карин жан-пьер
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ВАШИНГТОН, 27 июл – РИА Новости. Белый дом исключил вероятность того, что президенту США Джо Байдену придется помиловать своего сына Хантера. "Нет, я только что сказала: "Нет". Я только что ответила. Продолжайте", - ответила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер на вопрос журналиста, существует ли вероятность такого сценария. Хантер Байден обвиняется в неуплате налогов и незаконном хранении оружия, а проверкой его зарубежных деловых связей и степени вовлеченности в них отца занялась палата представителей конгресса США. Сам президент заявляет, что гордится сыном и не в курсе его бизнес-операций.
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в мире, сша, хантер байден, карин жан-пьер
В мире, США, Хантер Байден, Карин Жан-Пьер
Белый дом исключил возможность помилования Байденом сына

Пресс-секретарь Белого дома Жан-Пьер исключила возможность помилования Байденом сына

© AP Photo / Saul LoebХантер Байден
Хантер Байден - РИА Новости, 1920, 27.07.2023
© AP Photo / Saul Loeb
Хантер Байден. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 27 июл – РИА Новости. Белый дом исключил вероятность того, что президенту США Джо Байдену придется помиловать своего сына Хантера.
"Нет, я только что сказала: "Нет". Я только что ответила. Продолжайте", - ответила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер на вопрос журналиста, существует ли вероятность такого сценария.
Хантер Байден обвиняется в неуплате налогов и незаконном хранении оружия, а проверкой его зарубежных деловых связей и степени вовлеченности в них отца занялась палата представителей конгресса США.
Сам президент заявляет, что гордится сыном и не в курсе его бизнес-операций.
Хантер Байден - РИА Новости, 1920, 24.07.2023
В США рассказали, как Хантер Байден связывал бизнес-партнеров с отцом
24 июля, 19:47
 
В миреСШАХантер БайденКарин Жан-Пьер
 
 
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