Ким Чен Ын показал Шойгу новые беспилотники, похожие на американские
Глава КНДР Ким Чен Ын показал министру обороны России Шойгу БПЛА на выставке в Пхеньяне
© Фото : ЦТАКЛидер Северной Кореи Ким Чен Ын показал министру обороны России Сергею Шойгу новые беспилотники
© Фото : ЦТАК
Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын показал министру обороны России Сергею Шойгу новые беспилотники
СЕУЛ, 27 июл — РИА Новости. Лидер КНДР Ким Чен Ын показал министру обороны России Сергею Шойгу новые северокорейские беспилотники, которые по внешнему виду напоминают американские, следует из фотографий ЦТАК.
Накануне Ким Чен Ын и Шойгу посетили выставку новейших вооружений, которая приурочена к 70-летию окончания боевых действий в Корейской войне. На снимках видно, что северокорейский лидер и российский министр осмотрели представленные образцы, в том числе межконтинентальные баллистические ракеты, танки и бронетехнику.
Особое внимание привлекли два образца беспилотных летательных аппаратов. На выставке представлены их фотографии в полете. Это означает, что КНДР не только разработала эти дроны, но и испытала их.
Как отметило южнокорейское агентство Рёнхап, один из беспилотников напоминает американский ударно-разведывательный MQ-9 Reaper, а другой — разведывательный RQ-4 Global Hawk. Причем этот аппарат настолько похож на имеющиеся у ВВС Южной Кореи Global Hawk, что их можно спутать, если оба одновременно окажутся в воздухе над Корейским полуостровом. Даже номера на боку дронов выглядят как те, что наносят на свои беспилотники южнокорейские ВВС, отмечает агентство.
По сведениям Рёнхап, есть предположения, что Северная Корея могла использовать для создания этих БПЛА информацию, полученную от хакеров.
Российская военная делегация во главе с министром обороны прибыла в КНДР для участия в торжествах, посвященных 70-летию окончания боевых действий в Корейской войне. Как подчеркнули в Минобороны, визит поспособствует укреплению военных связей Москвы и Пхеньяна и станет важным этапом развития сотрудничества двух стран.
Рабочая поездка продлится по 27 июля.