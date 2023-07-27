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Танзания пригласила российские компании для добычи алмазов в стране
Танзания пригласила российские компании для добычи алмазов в стране - РИА Новости, 27.07.2023
Танзания пригласила российские компании для добычи алмазов в стране
Танзания приглашает российские компании для добычи алмазов в стране, будет рада принять их, как только они проявят интерес, заявил РИА Новости министр полезных... РИА Новости, 27.07.2023
2023-07-27T16:42
2023-07-27T16:42
2023-07-27T16:42
танзания
россия
санкт-петербург
в мире
форум "россия — африка"
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 27 июл - РИА Новости. Танзания приглашает российские компании для добычи алмазов в стране, будет рада принять их, как только они проявят интерес, заявил РИА Новости министр полезных ископаемых Танзании Дото Машака Битеко. "Мы приглашаем Россию для разведки алмазов. Мы пока не получали сообщение от российских компаний об их заинтересованности в добыче алмазов у нас в стране. Но если мы получим такое сообщение, то будем очень рады принять их", - сказал он.Также министр добавил, что Танзания заинтересована в привлечении российских инвестиций в других смежных областях. Второй саммит и экономический и гуманитарный форум "Россия - Африка" проходит 27-28 июля в Санкт-Петербурге. РИА Новости выступает информационным партнером мероприятия.
https://ria.ru/20230726/afrika-1886266135.html
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танзания, россия, санкт-петербург, в мире, форум "россия — африка"
Танзания, Россия, Санкт-Петербург, В мире, Форум "Россия — Африка"
Танзания пригласила российские компании для добычи алмазов в стране
Министр Дото Машака Битеко пригласил российские компании в Танзанию для разведки алмазов