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Танзания пригласила российские компании для добычи алмазов в стране - РИА Новости, 27.07.2023
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16:42 27.07.2023
https://ria.ru/20230727/almazy-1886664522.html
Танзания пригласила российские компании для добычи алмазов в стране
Танзания пригласила российские компании для добычи алмазов в стране - РИА Новости, 27.07.2023
Танзания пригласила российские компании для добычи алмазов в стране
Танзания приглашает российские компании для добычи алмазов в стране, будет рада принять их, как только они проявят интерес, заявил РИА Новости министр полезных... РИА Новости, 27.07.2023
2023-07-27T16:42
2023-07-27T16:42
танзания
россия
санкт-петербург
в мире
форум "россия — африка"
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 27 июл - РИА Новости. Танзания приглашает российские компании для добычи алмазов в стране, будет рада принять их, как только они проявят интерес, заявил РИА Новости министр полезных ископаемых Танзании Дото Машака Битеко. &quot;Мы приглашаем Россию для разведки алмазов. Мы пока не получали сообщение от российских компаний об их заинтересованности в добыче алмазов у нас в стране. Но если мы получим такое сообщение, то будем очень рады принять их&quot;, - сказал он.Также министр добавил, что Танзания заинтересована в привлечении российских инвестиций в других смежных областях. Второй саммит и экономический и гуманитарный форум "Россия - Африка" проходит 27-28 июля в Санкт-Петербурге. РИА Новости выступает информационным партнером мероприятия.
https://ria.ru/20230726/afrika-1886266135.html
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танзания, россия, санкт-петербург, в мире, форум "россия — африка"
Танзания, Россия, Санкт-Петербург, В мире, Форум "Россия — Африка"
Танзания пригласила российские компании для добычи алмазов в стране

Министр Дото Машака Битеко пригласил российские компании в Танзанию для разведки алмазов

© РИА Новости / Александр Уткин | Перейти в медиабанкЦентр сортировки алмазов акционерной компании "Алроса"
Центр сортировки алмазов акционерной компании Алроса - РИА Новости, 1920, 27.07.2023
© РИА Новости / Александр Уткин
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Центр сортировки алмазов акционерной компании "Алроса". Архивное фото
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 27 июл - РИА Новости. Танзания приглашает российские компании для добычи алмазов в стране, будет рада принять их, как только они проявят интерес, заявил РИА Новости министр полезных ископаемых Танзании Дото Машака Битеко.
«

"Мы приглашаем Россию для разведки алмазов. Мы пока не получали сообщение от российских компаний об их заинтересованности в добыче алмазов у нас в стране. Но если мы получим такое сообщение, то будем очень рады принять их", - сказал он.

Также министр добавил, что Танзания заинтересована в привлечении российских инвестиций в других смежных областях.
Второй саммит и экономический и гуманитарный форум "Россия - Африка" проходит 27-28 июля в Санкт-Петербурге. РИА Новости выступает информационным партнером мероприятия.
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