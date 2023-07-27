https://ria.ru/20230727/alkogol-1886652667.html
В Петербурге приостановили лицензию на продажу алкоголя в "Пятерочке"
В Петербурге приостановили лицензию на продажу алкоголя в "Пятерочке" - РИА Новости, 27.07.2023
В Петербурге приостановили лицензию на продажу алкоголя в "Пятерочке"
Лицензия на продажу алкоголя в магазинах "Пятерочка" в Санкт-Петербурге была приостановлена, однако компания принимает меры по решению сложившейся ситуации,... РИА Новости, 27.07.2023
2023-07-27T16:15
2023-07-27T16:15
2023-07-27T16:22
санкт-петербург
пятерочка (сеть магазинов)
x5 retail group
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МОСКВА, 27 июл - РИА Новости. Лицензия на продажу алкоголя в магазинах "Пятерочка" в Санкт-Петербурге была приостановлена, однако компания принимает меры по решению сложившейся ситуации, сообщил РИА Новости представитель Х5 Group, которая управляет сетями "Пятерочка", "Перекресток", "Чижик"."Решение о приостановке лицензии на продажу алкоголя в магазинах "Пятерочка" в Санкт-Петербурге принято лицензирующими органами в связи со случаем трехлетней давности. Тогда в одном из магазинов продали несовершеннолетнему алкоголь, штраф оплатили еще в 2020 году", - заявил он, отметив, что компания уже "применяет все меры по скорейшему возобновлению лицензий".X5 Group - один из крупнейших российских ритейлеров. На 30 июня под управлением компании находилось 22 682 магазина. В состав входят магазины "Пятерочка", "Красный Яр", "Слата", супермаркеты "Перекресток", а также дискаунтеры "Чижик".
https://ria.ru/20230713/alkogol-1883901398.html
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санкт-петербург, пятерочка (сеть магазинов), x5 retail group
Санкт-Петербург, Пятерочка (сеть магазинов), X5 Retail Group
В Петербурге приостановили лицензию на продажу алкоголя в "Пятерочке"
В Санкт-Петербурге приостановили лицензию на продажу алкоголя в магазинах "Пятерочка"
МОСКВА, 27 июл - РИА Новости. Лицензия на продажу алкоголя в магазинах "Пятерочка" в Санкт-Петербурге была приостановлена, однако компания принимает меры по решению сложившейся ситуации, сообщил РИА Новости представитель Х5 Group, которая управляет сетями "Пятерочка", "Перекресток", "Чижик".
"Решение о приостановке лицензии на продажу алкоголя в магазинах "Пятерочка" в Санкт-Петербурге принято лицензирующими органами в связи со случаем трехлетней давности. Тогда в одном из магазинов продали несовершеннолетнему алкоголь, штраф оплатили еще в 2020 году", - заявил он, отметив, что компания уже "применяет все меры по скорейшему возобновлению лицензий".
X5
Group - один из крупнейших российских ритейлеров. На 30 июня под управлением компании находилось 22 682 магазина. В состав входят магазины "Пятерочка", "Красный Яр", "Слата", супермаркеты "Перекресток", а также дискаунтеры "Чижик".
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