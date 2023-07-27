https://ria.ru/20230727/afrika-1886669855.html

Косачев назвал Россию донором мировой безопасности

Косачев назвал Россию донором мировой безопасности - РИА Новости, 27.07.2023

Косачев назвал Россию донором мировой безопасности

Россия выходит на лидирующие позиции как страна-донор безопасности для многих стран Африки, которые с благодарностью принимают такое содействие, заявил на... РИА Новости, 27.07.2023

2023-07-27T17:02

2023-07-27T17:02

2023-07-27T17:03

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 27 июл – РИА Новости. Россия выходит на лидирующие позиции как страна-донор безопасности для многих стран Африки, которые с благодарностью принимают такое содействие, заявил на сессии "Безопасность Африки" форума "Россия-Африка" вице-спикер Совфеда Константин Косачев. "Россия, с моей точки зрения, сейчас очевидно выходит на лидирующие позиции в качестве страны-донора, если хотите, экспортера безопасности для очень и очень многих государств в Африке. И это наше содействие принимается с благодарностью, примеров тому более чем достаточно", - сказал Косачев. В своей речи сенатор процитировал доклад генерального секретаря ООН Антонио Гутерриша, в котором тот упомянул четырех всадников Апокалипсиса, которые угрожают миру. В 2020 году это были геополитическая напряженность, климатические изменения, взаимное недоверие и злоупотребление новыми технологиями. "Готов согласиться с этими 4-мя всадниками, но обязательно добавлю к ним пятого, и он уже имеет отношение к нашей сегодняшней дискуссии, потому что убежден, что еще одной угрозой, еще одним вызовом глобальной безопасности становится та неоколониальная политика Запада, которую эта группа государств реализует, прежде всего, к африканскому континенту", - отметил сенатор. По его словам, проявления этой политики можно найти и в Азии, и в Латинской Америке. Но в первую очередь от нее страдает Африка. "Совершенно точно Африка – это поле для приложения сил в прошлом колонизаторов, а ныне неоколонизаторов, которые провоцируют своей политикой большое количество дополнительных проблем для глобальной безопасности и для африканской безопасности, которые не присущи органично африканским странам, но исходят в силу реакции от Африканского континента, в силу реакции на политику Запада", - отметил вице-спикер Совфеда. К таким реакциям сенатор отнес и неконтролируемую нелегальную миграцию, и торговлю оружием, и терроризм, и распространение токсинов. "Я бы совершенно точно причислял вопросы неоколониальной политики Запада по отношению к Африке к глобальным угрозам современности и глобальным угрозам безопасности", - отметил сенатор. Второй саммит и экономический и гуманитарный форум "Россия - Африка" проходит 27-28 июля в Санкт-Петербурге. РИА Новости выступает информационным партнером мероприятия. Первый саммит "Россия – Африка" прошел в Сочи в 2019 году, параллельно состоялся экономический форум. В форуме приняли участие главы африканских государств, представители российского, африканского и международного бизнеса и государственных структур, а также представители интеграционных объединений Африканского континента.

https://ria.ru/20230727/zapad-1886666455.html

https://ria.ru/20230727/prodovolstvie-1886624309.html

https://ria.ru/20230727/sammit-1886610796.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

россия, африка, азия, константин косачев, антониу гутерриш, совет федерации рф, оон, в мире, форум "россия — африка"