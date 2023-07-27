https://ria.ru/20230727/afrika-1886585306.html
Путин назвал заботу Запада об Африке пустыми разговорами
Путин назвал заботу Запада об Африке пустыми разговорами - РИА Новости, 27.07.2023
Путин назвал заботу Запада об Африке пустыми разговорами
Президент РФ Владимир Путин заявил, что не понимает, почему Запад не позволял безвозмездно отправить удобрения, назвал заботу об Африке с их стороны пустыми... РИА Новости, 27.07.2023
2023-07-27T12:46
2023-07-27T12:46
2023-07-27T12:46
россия
африка
владимир путин
экономика
форум "россия — африка"
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 27 июл - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин заявил, что не понимает, почему Запад не позволял безвозмездно отправить удобрения, назвал заботу об Африке с их стороны пустыми разговорами. "Ну, хорошо, кто-то не хочет, чтобы Россия, как некоторые говорят, обогащалась и направляла деньги на военные цели. Но это же безвозмездная передача. Нет, не выпускают. Несмотря на все пустые разговоры о желании помочь беднейшим странам", - сказал Путин на пленарной сессии второго саммита и экономического и гуманитарного форума "Россия - Африка". Черноморская зерновая инициатива, которую 22 июля 2022 года подписали представители России, Турции, Украины и ООН, предполагает вывоз украинского зерна, продовольствия и удобрений по Черному морю из трех портов, включая Одессу. Согласованием движения судов занимался Совместный координационный центр в Стамбуле. Президент РФ Владимир Путин в сентябре указывал, что Запад вывозит большую часть украинского зерна в свои государства, а не в нуждающиеся страны Африки. Зерновая инициатива является составной частью пакетной договоренности. Вторая часть – меморандум Россия–ООН, рассчитанный на три года – предусматривает разблокировку российского экспорта продовольствия и удобрений, переподключение Россельхозбанка к SWIFT, возобновление поставок сельхозтехники, запчастей и сервисного обслуживания, восстановление работы аммиакопровода "Тольятти-Одесса" и ряд других мер. Как отмечают в Москве, эта часть пакетной договоренности не выполнялась. Действие зерновой сделки прекратилось с 18 июля, РФ уведомила Турцию, Украину и ООН о возражении против ее продления. Путин ранее отмечал, что условия сделки в отношении России не выполнялись, несмотря на усилия ООН, потому что западные страны не собирались исполнять обещания. Второй саммит и экономический и гуманитарный форум "Россия - Африка" проходит 27-28 июля в Санкт-Петербурге. РИА Новости выступает информационным партнером мероприятия. Первый саммит "Россия – Африка" прошел в Сочи в 2019 году, параллельно состоялся экономический форум. В форуме приняли участие главы африканских государств, представители российского, африканского и международного бизнеса и государственных структур, а также представители интеграционных объединений Африканского континента.
https://ria.ru/20230726/afrika-1886266135.html
https://ria.ru/20230722/sdelka-1885626956.html
https://ria.ru/20230721/zerno-1885451592.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, африка, владимир путин, экономика, форум "россия — африка"
Россия, Африка, Владимир Путин, Экономика, Форум "Россия — Африка"
Путин назвал заботу Запада об Африке пустыми разговорами
Путин заявил, что не понимает, почему Запад не разрешал отправить удобрения Африке
С.-ПЕТЕРБУРГ, 27 июл - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин заявил, что не понимает, почему Запад не позволял безвозмездно отправить удобрения, назвал заботу об Африке с их стороны пустыми разговорами.
"Ну, хорошо, кто-то не хочет, чтобы Россия, как некоторые говорят, обогащалась и направляла деньги на военные цели. Но это же безвозмездная передача. Нет, не выпускают. Несмотря на все пустые разговоры о желании помочь беднейшим странам", - сказал Путин на пленарной сессии второго саммита и экономического и гуманитарного форума "Россия - Африка".
Россия получила в союзники целый континент
Черноморская зерновая инициатива, которую 22 июля 2022 года подписали представители России, Турции
, Украины
и ООН
, предполагает вывоз украинского зерна, продовольствия и удобрений по Черному морю
из трех портов, включая Одессу
. Согласованием движения судов занимался Совместный координационный центр в Стамбуле
. Президент РФ Владимир Путин в сентябре указывал, что Запад вывозит большую часть украинского зерна в свои государства, а не в нуждающиеся страны Африки.
Зерновая инициатива является составной частью пакетной договоренности. Вторая часть – меморандум Россия–ООН, рассчитанный на три года – предусматривает разблокировку российского экспорта продовольствия и удобрений, переподключение Россельхозбанка
к SWIFT
, возобновление поставок сельхозтехники, запчастей и сервисного обслуживания, восстановление работы аммиакопровода "Тольятти-Одесса" и ряд других мер. Как отмечают в Москве
, эта часть пакетной договоренности не выполнялась.
Россия "накормит" Африку и без зерновой сделки, заявил немецкий политик
Действие зерновой сделки прекратилось с 18 июля, РФ уведомила Турцию, Украину и ООН о возражении против ее продления. Путин ранее отмечал, что условия сделки в отношении России не выполнялись, несмотря на усилия ООН, потому что западные страны не собирались исполнять обещания.
Второй саммит и экономический и гуманитарный форум "Россия - Африка" проходит 27-28 июля в Санкт-Петербурге
. РИА Новости выступает информационным партнером мероприятия. Первый саммит "Россия – Африка" прошел в Сочи
в 2019 году, параллельно состоялся экономический форум. В форуме приняли участие главы африканских государств, представители российского, африканского и международного бизнеса и государственных структур, а также представители интеграционных объединений Африканского континента.
В Риме заявили, что 95 процентов украинского зерна не идет в Африку